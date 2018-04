Správné akcie můžete vybrat několika způsoby

Kdo je tady šéf?

Konečně investiční manažeři chtějí vidět, že je společnost vedena lidmi, kteří podle slov Williama Nygrena z Oakmarku „myslí jako vlastníci, ne jako manažeři“. Existují dva jednoduché způsoby, jak to poznat – položte si následující otázky: jsou finanční výkazy společnosti snadno pochopitelné, nebo jsou matoucí a zamlžené? Jsou „neopakovatelné“ nebo „mimořádné“ či „neobvyklé“ položky skutečně takové, jak napovídá jejich název? Nebo mají naopak ošklivý zlozvyk se stále opakovat?

V sérii článků z knihy nejvýznamnějšího investičního poradce 20. století se dozvíte od nejzasvěcenějšího "guru investování", jak se jako investor, makléř nebo investiční poradce vyhnete závažným chybám a jaké dlouhodobě úspěšné strategie při investování uplatnit.

Aniž by měl nějaké vzdělání v oboru ekonomie nebo financí, stal se Benjamin Graham brzy nejen úspěšným investorem a portfolio manažerem, ale také předním teoretikem. Jestliže řada věcí, která je napsána ve financích, zní často po několika měsících, či dokonce týdnech poněkud hloupě, Grahamovy zásady publikované před mnoha desetiletími jako by časem získávaly ještě více na síle a pravdivosti.

Mason Hawkins z Longleaf vyhledává podnikové manažery, kteří jsou „dobrými partnery“ – což znamená, že dokážou otevřeně diskutovat o problémech, mají jednoznačné a srozumitelné představy o zdrojích budoucího peněžního toku podniku a navíc vlastní značné podíly v řízené společnosti (přednostně podíly, jež pořídili za vlastní peníze, nikoliv prostřednictvím obdržených akciových opcí). Avšak „jestliže management hovoří častěji o ceně akcie než o podnikání společnosti“, varuje Robert Torray z investičního fondu Torray Fund, „nemáme zájem“. Christopher Davis z fondu Davis Fund upřednostňuje společnosti, jež omezují vydávání akciových opcí na přibližně 3 % celkových vydaných akcií.

Howard Schow z fondu Vanguard Primecap Fund sleduje, co společnost řekla v jednom roce a co se stalo v tom následujícím. „Chceme vidět, zda je management upřímný nejenom k akcionářům, ale rovněž sám k sobě.“ (Pokud šéf podniku neustále tvrdí, že je všechno v pohodě, i když se byznys zadrhává jako špatně seřízený motor, dejte si pozor!) V současné době se můžete připojit na pravidelné konferenční hovory s akcionáři společnosti, i když vlastníte pouze několik akcií; plánované termíny těchto telekonferencí zjistíte buď přímo na oddělení vztahu s investory (investor relations) v sídle společnosti, nebo na jejích internetových stránkách.

Robert Rodriguez z investiční společnosti FPA Capital Fund se vždy dívá na zadní stranu výroční zprávy společnosti, kde jsou uvedena jména ředitelů provozních divizí, popřípadě dceřiných společností. Pokud se tato jména často střídají v průběhu prvního nebo i druhého roku, kdy je ve funkci nový CEO, jedná se o dobré znamení; probíhá čistící proces. Avšak pokud obměňování probíhá i nadále, pak se obrat k lepšímu začíná spíše podobat kotrmelci.

Dívejte se na cestu

Do Jeruzaléma vedou ještě jiné cesty než tyto. Někteří přední investiční manažeři, jako je David Dreman z Dreman Value Management a Martin Whitman z Third Avenue Funds, se soustřeďují na společnosti, jejichž akcie se obchodují za velice nízké násobky hodnoty aktiv, zisků či cash flow. Jiní, jako např. Charles Royce z Royce Funds a Joel Tillinghast z Fidelity Low-Priced Stock Fund, loví podhodnocené malé společnosti. A způsob, jakým vybírá akcie současný nejváženější pan investor Warren Buffett, jsme se v krátkosti pokusili popsat níže.

Jedna užitečná pomůcka

Zjistěte, který z předních profesionálních investičních manažerů vlastní stejné akcie jako vy. Pokud se vám budou stále objevovat jedno nebo dvě jména, podívejte se na internetové stránky těchto internetových společností a stáhněte si jejich nejnovější výkazy. Uvidíte, které další akcie fondy vlastní, a můžete se tak dozvědět více o vlastnostech, jež mají společné; četbou komentářů investičních manažerů získáte další tipy na vylepšení svého vlastního přístupu.

Bez ohledu na způsoby používané při výběru akcií mají úspěšní investiční profesionálové společné dvě věci: v první řadě jsou disciplinovaní a konzistentní, odmítají změnit svůj přístup, i když zrovna není v módě. Za druhé, hodně přemýšlejí o tom, co sami dělají a jak to dělají, ale věnují pouze malou pozornost tomu, co právě dělá trh.

"Inteligentní investor" je daleko nejlepší kniha, která kdy byla o investicích napsána. Je to jedna z nejčtenějších publikací svého druhu, ale také paradoxně v praxi snad nejvíce ignorovaná. Taková už je lidská povaha. Jednoduché věci se snažíme dělat složitě.

Warrenova cesta

Grahamův nejlepší student, Warren Buffett, se stal jedním z nejúspěšnějších investorů rovněž díky tomu, že dal Grahamovým myšlenkám nový rozměr. Buffett a jeho partner Charles Munger sloučili Grahamův bezpečnostní polštář a nestrannost vůči trhu s vlastním inovačním důrazem na budoucí růst. Uvádíme zde velice stručný příklad Buffettova přístupu:

Buffett vždy vyhledával společnosti s tzv. frančízou ( franchise), tj. se silnou obchodní značkou, snadno pochopitelným předmětem podnikání a obrovskou finanční silou, jež měly ve svém odvětví téměř monopolní postavení, jako např. H & R Block, Gillette a Washington Post. Buffett se vždy snažil skočit po ak ciích takovýchto společností v době, kdy se přes společnost jako bouřkový mrak přehnal nějaký skandál, velká ztráta nebo jiná špatná zpráva, jako například když koupil akcie Coca-Coly brzy po katastrofickém neúspěchu výrobku New Coke a kolapsu celého akciového trhu v roce 1987. Také vždy rád viděl ve společnostech manažery, kteří si stanovovali realistické cíle, generovali růst společnosti organicky, zevnitř, nikoliv jen prostřednictvím akvizic, moudře rozdělovali kapitálové zdroje a nevypláceli si stamilionové dolarové jackpoty ve formě akciových opcí. Buffett vyžadoval stabilní a udržitelný růst zisku, aby společnost měla v budoucnu větší cenu, než má dnes.

Ve svých výročních zprávách, archivovaných na www.berkshirehathaway.com, Buffett prezentuje své myšlenky jako otevřenou knihu. Pravděpodobně žádný jiný investor, jak Graham dodává, neodhalil veřejně tolik ze svého přístupu a nepsal tak neodolatelně čtivé články. (Jedno klasické Buffettovo přísloví: „Když se management s pověstí geniality pustí do řízení společnosti s pověstí špatného hospodaření, zůstane nedotčena většinou jen pověst společnosti.“) Každý inteligentní investor se může – a měl by – poučit četbou slov tohoto mistra.

Cílem tohoto revidovaného vydání Inteligentního investora je aplikovat Grahamovy myšlenky na podmínky současných finančních trhů, a přesto nechat jeho původní text v nedotčené podobě (s výjimkami poznámek pod čarou uváděných pro vysvětlení). Po každé Grahamově kapitole následuje komentář. V těchto průvodcích čtenáře po původním textu jsou uváděny i současné příklady, na kterých je nejlépe možné pozorovat jak aktuální – a jak osvobozující – zůstávají Grahamovy zásady i v současnosti.