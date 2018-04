Správné představení: abyste svou firmu neznemožnili

Obchodní jednání, konference, semináře, veletrhy, recepce…tam všude byste měli mít zájem na tom, se dobře prezentovat novým obchodním partnerům, nebo jiným lidem, kdy pro vás seznámení s nimi může být přínosné. Stojí tedy rozhodně za to, vědět jak se v prvních vteřinách ukázat v co nejlepším světle.

Nestůjte stranou

Již ve chvíli, kdy telefonujete, například, abyste kontaktovali potenciálního partnera vaší firmy, nikdy nezapomínejte na představení se. Stejně tak, pokud jdete navštívit jinou firmu či instituci, nezapomeňte se představit hned po příchodu. Nenechte vaše obchodní partnery tápat, s kým vlastně mají tu čest.

Vždy se představujte celým jménem a pokud vám na tom záleží, nebojte se ke svému jménu připojit také svůj titul, ač už se na něj „hraje“ ve společnosti stále méně a méně. Při představování stůjte v klidu, nezapomínejte na pravidla správného podávání ruky (článek na toto téma si můžete přečíst ZDE) a člověku, kterému se představujete, se dívejte přímo do očí. Oční kontakt nepodceňujte ani v následné debatě.

Akt představení by neměl zůstat u pouhého vzájemného sdělení jména. Doplňte jej také některou ze společenských formulí typu „rád vás poznávám, pane…“, „už jsem o vás a vaší společnosti slyšel mnoho…“ nebo alespoň „těší mě“. Konverzaci s novým partnerem (nebo jinou osobou) po vašem představení pomůže především druhá zmíněná formule v pořadí. „Slyšel jsem o vás/vaší společnosti, že…“ totiž umožní tzv. prolomit ledy, nebo chcete-li, připraví pro následující rozhovor „půdu“.

Budete-li někoho v průběhu představování oslovovat, nebojte se při tom použít jeho jméno: „slyšel jsem pane Wernere, že se vaše společnost dostala na první příčku v…“. Lidé své jméno slyší rádi, tak proč jim tuto potěchu nedopřát.

Dejte však pozor, abyste jméno člověka, kterého budete oslovovat, nezkomolili. Bylo by to velice trapné a sami dobře víte, jak snadno se to u nových, zvláště cizích jmen může stát. Buďte opatrní a pokud jménu nebudete rozumět, raději se na výslovnost nositele jména opatrně přeptejte. Zopakování si jména druhého člověka vám navíc pomůže k jeho snazšímu zapamatování. Nezapomínejte ani na správné skloňování jména.

Vícero lidí, více pravidel

Samozřejmě, občas nastane situace, kdy je v místě konání určité akce (firemní večer, konference, recepce) vícero osob, a vy chcete představit celou svou skupinu (váš tým, vaše zaměstnance, představitele vaší firmy). Pak je důležité pamatovat na to, že nejprve představujete všechny ostatní a teprve na závěr sami sebe. Nikdy ne opačně.

Pokud se dostanete do situace, kdy jste prostředníkem představování dvou osob, pamatujte na to, že vždy musíte představit společensky méně významnou osobu osobě významnější, mladšího člověka staršímu, muže ženě (pozor: ruku však podává první žena), mladšího představujete staršímu.

Ať už budete účastni představování z jakékoli „strany“, nikdy nezapomínejte být milý, formálně příjemný, a to i ke svým konkurentům. Vždy si vezměte na pomoc úsměv, byť by měl být jen malý a suchý. I když jste právě měli špatný den, na chvíli starosti hoďte za hlavu a profesionálním představením reprezentujte ať už sebe nebo vaši firmu co nejlépe.