Správnou volbou rodičovského příspěvku si přijdete i na osmdesát tisíc korun

V minulé části jsme se věnovali dávkám státní sociální podpory, u kterých je nutné dokládat výši svého příjmu (přečíst si o tom můžete ZDE). Existují ovšem i dávky, v jejichž případě dokládat příjmy nemusíte a stačí si o ně zažádat. Týká se to rodičovského příspěvku, porodného a pohřebného.

Rodičovský příspěvek ve třech variantách a délkách poskytování

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc soustavně, osobně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Rodičovský příspěvek je přitom poskytován ve třech různých výměrách (viz tabulka níže).

Příjmy rodiče nehrají v rámci těchto dávek žádnou roli. Rodič si během pobírání příspěvku může vydělat jakoukoli částku, ale nesmí zanedbat péči o dítě.

Dobu poskytování rodičovského příspěvku a zároveň i výši si žadatel určuje sám. O dávku musíte písemně požádat příslušný úřad práce. Jestliže nepožádáte o zvýšené nebo základní čerpání, bude vám automaticky po 21. měsíci věku dítěte vyplácen rodičovský příspěvek ve snížené výměře.

Druh rodič. příspěvku Doba pobírání* Měsíční částka Zvýšený 24 měsíců 11 400 Kč Základní 36 měsíců 7 600 Kč Snížený ** 21 měsíců 7 600 Kč 27 měsiců 3 800 Kč

* Doba pobírání je u zvýšeného a základního příspěvku do 24 měsíců a 36 měsíců věku dítěte.



**Pokud se rozhodnete pro snížené a tedy nejpomalejší pobírání rodičovského příspěvku, budete dostávat 7 600 korun do 21 měsíců věku dítěte a dále sníženou částku 3 800 korun do 48 měsíců věku dítěte.

Dobře zvažte variantu

Uvažujete-li o větší rodině a předpokládáte, že se vám narodí děti brzy po sobě, vyplatí se vám zažádat o zvýšenou, a tedy rychlejší variantu. Jestliže budete pobírat rodičovský příspěvek na dítě ve snížené míře, dostanete do dvou let věku dítěte (18 měsíců od skončení mateřské) 125 400 korun. Pokud se vám po dvou letech narodí druhé dítě, nárok na dávku vztahující se ke staršímu dítěti ztrácíte. Kdybyste zvolili zvýšenou variantu, dostanete do dvou let dítěte 205 200. Rozdíl mezi oběma celkovými dávkami je 79 800 korun, což je jistě v rodinném rozpočtu znatelné.

O čerpání zvýšeného příspěvku může požádat ten rodič, který má nárok na peněžitou pomoc v mateřství ve výši 380 korun. Na základní čerpání vzniká nárok tehdy, může-li rodič pobírat peněžitou pomoc v mateřství.

Peněžitá pomoc v mateřství neboli mateřská

Tuto finanční pomoc lze pobírat po dobu 28 týdnů u jednoho dítěte a 37 týdnů při očekávání porodu více dětí. Většinou je poskytována matce, která musela být před pobíráním mateřské v posledních dvou letech minimálně 270 dnů aktivním plátcem zdravotního pojištění. Výměra mateřské činí 69 % z denního vyměřovacího základu. Více na www.mpsv.cz.

U zdravotně postižených dětí má rodič nárok na rodičovský příspěvek ve výši 7 600 korun měsíčně až do 7 let věku dítěte. V tomto případě není možné vybrat si jinou variantu čerpání dávky.

Potom, co si jednou vyberete některou ze tří možností čerpání dávky, nelze výši příspěvku a délku poskytování změnit.

Kvůli dávkám nesmí dítě do jeslí

Abyste dostali rodičovský příspěvek, nesmí vaše dítě do 3 let věku navštěvovat jesle nebo jiné zařízení pro děti déle než pět kalendářních dní v měsíci. Je-li dítě starší tří let, nemělo by docházet do předškolního zařízení na dobu delší než čtyři hodiny denně.

Změny v poskytování porodného

Porodné je jednorázová dávka, která přísluší matce a přispívá na náklady související s narozením dítěte. Zajímavostí je, že nárok na porodné má také osoba, která převzala dítě do jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Výše porodného je stanovena na 13 000 korun za každé narozené dítě.

Za dítě, které se narodilo do 31. prosince 2007, činilo porodné 11,1násobek částky životního minima dítěte, což bylo 17 760 Kč. Jestliže se narodilo dvě a více dětí současně, pak se výše porodného vyšplhala na 16,6násobek součtu částek životního minima těchto dětí, tj. v případě dvojčat na 53 120 Kč, trojčat 79 680 Kč, čtyřčat 106 240 Kč a v případě paterčat 132 800 Kč.

Pohřebné bylo takřka zrušeno

Na pohřebné má nárok pouze ten, kdo vypravil pohřeb nezaopatřenému dítěti, které mělo ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Pohřebné je v tomto případě 5 000 korun.