Spravujete svou domácí kasu jako ministři nebo začátečníci? Hlasujte!

Co odhalil průzkum Asi deset procent rodin nemá vytvořenou vůbec žádnou finanční rezervu pro případ nenadálých událostí. Ostatním se spořit daří.



• Úsporami do 20 tisíc korun disponuje podle průzkumu 18 procent rodin.

• Celkem 22 procent domácností má naspořenu rezervu 20 až 50 tisíc korun.

• Zhruba 16 procent českých domácností disponuje pohotovostní rezervou v rozpětí od 50 do 100 tisíc korun.

• Asi 11 procent lidí má naspořeno od 100 do 200 tisíc korun a téměř devět procent dotázaných disponuje částkou 300 až 500 tisíc korun.

• Celkem 14 procent Čechů má doma nebo na běžném účtu k dispozici více jak půlmilionové prostředky.

Zdroj: průzkum Poštovní spořitelny, 2009