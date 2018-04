Srovnali jsme spořicí produkty českých bank. Česká spořitelna propadla

Nový Osobní účet České spořitelny je přitom úročen poměrně vysokou 2,5% roční sazbou. Má však několik ale. U účtu máte na výběr ze dvou verzí - Standard a Plus. Výhodný spořící účet spadá až do vyšší kategorie Plus. Za Osobní účet Plus s výhodným spořením tedy zaplatíte měsíčně poplatek nejméně ve výši 188 korun.



Pastí na klienty je zejména limit spořené částky. Inzerovanou sazbou (2,5 % p.a.) vám banka zúročí maximálně 50 000 korun. Na vyšší vklady se vztahuje běžné úročení dle objemových pásem ve výši 0,45 % - 0,85 % ročně.

Na obhajobu účtu dodejme, že si ke spoření můžete vybrat v ceně ještě jednu službu z programu Standard (Servis 24, zůstatkové SMS zdarma, povolené přečerpání účtu, platby v rámci ČS zdarma, výběry z bankomatu ČS zdarma či platební kartu) a jednu službu z účtu Plus (platby v rámci ČR zdarma nebo platební kartu Gold).

Pokud ale budete chtít nakombinovat ke spořicímu kontu služeb více, např. platební kartu, výběry z bankomatu České spořitelny zdarma a internetové bankovnictví, zaplatíte na poplatcích měsíčně 228 korun.

S nabídkou výhodného spoření se o klienty na trhu pere i Citibank. Od září uvádí na trh zbrusu nový balíček služeb Citi konto za měsíční paušál 99 korun. S tímto účtem můžete rovněž spořit s úrokovou sazbou 2,5 % p.a. Vklad ale není na rozdíl od České spořitelny nijak omezen, banka slibuje úročit peníze od jedné koruny do nekonečna.

Paušální poplatek zahrnuje všechny běžné finanční služby jako internetové a telefonní bankovnictví, vydání a vedení debetní a kreditní karty, výběry debetní kartou (z bankomatů sítě Euronet), odchozí tuzemské platby zadané prostřednictvím internetového či telefonního bankovnictví a platby trvalého platebního příkazu, SIPO nebo na základě povolení k inkasu.

Své dosavadní movitější klienty však Citibank pravděpodobně zklame. Při vkladu nad 100 000 korun měli totiž tito lidé její služby zdarma. Nově zaplatí všichni bez rozdílu za bankovní služby 99 korun měsíčně. Mezi nevýhody tohoto nového typu účtu lze zařadit i jednorázový poplatek 450 korun pro nové klienty banky za pořízení bezpečnostního klíče pro vstup do internetového bankovnictví.



Přehled úroků a poplatků, pokud

si uložíte 50 000 Kč na spořicí účet Banka Úrok

za měsíc Poplatek

za měsíc Česká spořitelna 104,17 Kč 188 Kč Citibank 104,17 Kč 99 Kč ING 93,75 Kč 0 Kč

Zdroj: autorPopulárním účtem na trhu jeKonto s úročením 2,25 % p.a., bez omezení minimálního a maximálního vkladu a s nulovými poplatky za zřízení i vedení účtu. ING Konto dále zdarma zahrnuje roční výpis, příchozí i odchozí platby a internetové bankovnictví.

ING Konto mezi účty na spoření určené fyzickým osobám vede, mouchy však nalezneme i zde. Úroky jsou na rozdíl od dvou výše uvedených bank připisovány vždy až na konci kalendářního čtvrtletí. Česká spořitelna a Citibank úročí své účty měsíčně.

ING Konto nefunguje jako běžný účet, je opravdu zaměřeno spíše na spoření. Internetové bankovnictví lze sice využít pro jednorázové i trvalé platební příkazy, ale vklady a výběry peněz jsou možné pouze bezhotovostně, tj. převodem mezi ING Kontem a vaším běžným účtem u kterékoliv banky. Nelze tedy například vkládat peníze na pobočce nebo vybírat úspory platební kartou. Účet zdarma zahrnuje jen roční výpis z účtu, mimořádný měsíční či čtvrtletní výpis je zpoplatněn 50 korunami.

U spořicího účtu velmi záleží na tom, co od něj přesně očekáváte. Pokud si chcete ponechat svůj současný běžný účet a hledáte účet pouze pro spoření, pak vychází nejvýhodněji ING Konto s nulovými poplatky. Budete-li používat spoření v kombinaci s běžným účtem a využíváte svůj účet aktivně, vítězí nad Osobním účtem České spořitelny účet Citi konto od Citibank, který má ve srovnání se spořitelnou nižší měsíční poplatky a naspořená částka není nijak omezena.

Nejvýhodnější variantou pro toho, kdo neoperuje se svým běžným účtem příliš často (tzv. pasivní klient) a současně hledá spořicí účet s co nejvyšším úročením, je spoření na ING Kontu ve spojení s novým běžným účtem eBanky. Nové eKonto od eBanky ale začíná být vhodné až po splnění určitých podmínek. Více ZDE.

I když 2,5% roční sazba na spořicích účtech možná zní svůdně, po zaplacení 15% srážkové daně vám nakonec banka připíše pouhých 2,125 %. Vezmeme-li v úvahu inflaci, která například za loňský rok činila 2,5 % a letošní odhady zní obdobně, vaše úspory na podobných kontech budou vlastně svou hodnotu dlouhodobě ztrácet. Snažte se tedy peníze na těchto účtech (namísto jejich investování) nechat zahálet jen krátkodobě nebo jako rezervu, kterou potřebujete mít nutně okamžitě na dosah. Skutečně zajímavé zhodnocení vám nenabídne oblíbené spoření, ale spíše jiné produkty jako například podílové fondy, dluhopisy, akcie a finanční deriváty.