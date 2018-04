Porovnali jsme úročení spořicích účtů. Nováčci válcují konkurenci

V současnosti nejlépe úročené účty si můžete sjednat v nových bankách, které v České republice působí od loňského roku. Jsou to Air Bank, Zuno bank a Equa bank (bývalá Banco Popolare).

Nejvyšší úrok bez omezení nabízí Air Bank

Air Bank nabízí svým klientům produkt Spořicí účet s aktuálním ročním úrokem 2,5 procenta, v současnosti nejvyšším úrokem u spořicích účtů. Banka razí strategii poskytovat úrok, který bude mezi třemi nejvyššími na trhu.

"Ke každému spořicímu účtu nabízíme TOP3 garanci. Tedy garantujeme, že úroková sazba bude vždy patřit mezi tři nejlepší mezi srovnatelnými spořicími účty, to znamená účty bez výpovědních lhůt a bez minimálního zůstatku," upřesňuje Rostislav Kocman z Air Bank.

Equa bank bez ohledu na výši zůstatku úročí klientův vklad 2,3 procenty. Zuno bank nabízí dva spořicí účty. Spoření Plus, kde můžete až do zůstatku 2,5 milionu korun získat úrok 2,5 procenta. A účet Spoření, který úročí dvěma procenty. U tohoto účtu však banka jako jediná na trhu nabízí zajímavou vychytávku. Úroky vám připisuje každý den a až do částky 127 500 korun vám nestrhává daň z výnosu (více si přečtěte v našem předchozím článku).

"Do částky 127 500 tedy spoříte s čistým výnosem, který odpovídá úroku až 2,3 procenta při měsíčním úročení," doplňuje Lukáš Tomis ze Zuno bank.

U všech tří bank máte peníze kdykoliv k dispozici. Banky nelimitují výběr peněz žádnou výpovědní lhůtou.

Vyšší úroky s podmínkami

Až 3,2 procenty úročí Česká spořitelna u produktu Šikovné spoření zůstatky klientů ve výši od 250 tisíc do 299 999 korun. Abyste na něj ale dosáhli, musíte splnit některé omezující podmínky. Počáteční mimořádný vklad je 30 tisíc korun, u varianty Plus 100 tisíc korun. Pak musíte vkládat měsíčně nejméně 300 korun, u varianty Plus minimálně pět tisíc korun, aby vám vznikl nárok na výplatu úroku v daném období a měli jste i možnost dostat se postupně do vyššího úročeného pásma.

S úroky nad dvě procenta se setkáte ještě u Raiffeisenbank, která bez ohledu na výši zůstatku poskytuje na spořicím účtu eKonto Flexi úrok 2,1 procenta. Nevýhodou je, že ke svým penězům se dostanete až za tři týdny. Také musíte mít u banky veden běžný účet a aktivně jej využívat (musíte provést měsíčně alespoň tři transakce).

U vkladů nad 100 tisíc můžete získat 2,35 procenta, pokud si u LBBW Bank uzavřete IQ Spořicí účet. I zde si ale na své peníze počkáte, banka vám je vyplatí až za měsíc.

Sjednáte-li si produkt Spořicí účet u Axa Bank, můžete dosáhnout až na 2,4 procenta. "Klienti mohou získat speciální jarní bonus, který nabízí úrok v celkové výši 2,4 procenta ročně a pro vklady nad tři miliony korun úrok 1,8 procenta ročně. Tato nabídka platí do 30. dubna 2012," doplňuje Marek Zeman z Axa Bank. Základní úroková sazba Spořicího účtu je přitom 1,9 procenta, přičemž pro vklady nad tři miliony korun je 1,3 procenta.

Poplatky za zřízení i vedení účtů neplatíte

Všechny banky vám spořicí účty založí i povedou zdarma. Ovládat je můžete přes internet či telefonní bankovnictví. Některé banky vám umožní provést transakce i na pobočce.

U omezeného počtu bank (například Axa, Citibank, Fio či mBank) máte možnost ke spořicímu účtu získat i debetní kartu.