Srovnání: nejlevnější hotovostní úvěry získáte od KB a Raiffeisenbank

Rozdíly mezi jednotlivými finančními ústavy přitom narůstají s výší půjček a dobou splatnosti. Při rozhodování o úvěru se proto vyplatí pamatovat na zlaté pravidlo: "Nikdy neuškodí obejít více bank."

U půjček hleďte na RPSN i maximální výši úvěru

Podle zákona o spotřebitelském úvěru (321/2001 Sb) musí každý, kdo půjčuje peníze, uvádět tzv. RPSN (roční procentní sazbu nákladů). Tento údaj vypovídá o výhodnosti úvěru lépe než samotná úroková sazba, není nicméně stoprocentní. Každá banka ho totiž počítá trochu jinak.

co je ukazatel rpsn Prostřednictvím RPSN lze posoudit výhodnost spotřebitelského úvěru, tento ukazatel slouží především k porovnání jednotlivých úvěrů, které jsou spotřebiteli nabízeny. Zdroj: coi.cz

Vhodné je navíc zeptat se na tzv. maximální výši úvěru, tedy celkovou částku, kterou při dodržení sjednaného splátkového kalendáře bance zaplatíte.

Některé finanční domy navíc vyžadují po dlužníkovi zřídit si v souvislosti s požadovaným úvěrem účet. Pokud nejde o jeho "domovskou banku", je vhodné připočítat k celkovým výdajům na úvěr i tyto náklady. Které banky při žádosti o půjčku vyžadují zřízení běžného účtu, najdete zde.

Pro nejlevnější úvěr do Komerční banky a Raiffeisenbank

Vybrali jsme pro srovnání aktuálních nabídek tuzemských finančních domů tři příklady hotovostních úvěrů. V prvním případě úvěr 30 000 korun s dobou splácení 24 měsíců, v druhém případě 75 000 korun s dobou splácení 48 měsíců a nakonec úvěr 150 000 korun se splatností 72 měsíců.



U žádného z nich banka nesleduje účel použití vypůjčených finančních prostředků. Všechny v příkladech uvedené půjčky lze získat u bank bez jakéhokoliv zajištění.

Příklad úvěru 30 000 korun s dobou splatnosti 24 měsíců Banka Výše měsíční splátky

(v korunách) RPSN

(v %) Celkem

zaplaceno

(v korunách) Komerční banka 1 392* od 15,11 34 436 ČSOB 1 397 od 17,43 35 228 Raiffeisenbank 1 375 18,21 35 376 Poštovní spořitelna 1 454 19,06 35 809 Volksbank 1 443 14,47 35 832 UniCredit Bank 1 485,86 20,6 36 160,53 GE Money Bank 1 511 26,83 36 259 mBank 1 507 19,67 36 468 Citibank 1 525,41 21,8 36 609,60 Česká spořitelna 1 502 21,53 37 603 Zdroj: banky Pozn.: * u KB platí pro 23 splátek; ** LBBW v tomto srovnání chybí, neboť poskytuje úvěry až od 100 tisíc korun

V příkladech nejsou zohledněny náklady na případné pojištění úvěru, které je dobrovolné. Taktéž není počítáno s předčasnou splátkou. Obojí by samozřejmě celkovou výši úvěru rovněž ovlivnilo. Zároveň je třeba dodat, že jde o výpočty orientační a konkrétní nabídky konkrétnímu klientovi se mohou lišit.

Nejlevněji tedy získáte úvěr z prvního příkladu od Komerční banky, kde za dva roky splácení připlatíte jen 4 436 korun. Naopak nejdražší půjčku získáte od České spořitelny. Té zaplatíte navíc 7 603 korun. Pokud bychom však sáhli i po úvěrech mimo bankovní sektor, zařadil by se zhruba doprostřed tabulky Cetelem. Jeho půjčku totiž přeplatíte o 5 904 korun.

V tomto případě činí rozdíl mezi nejlepší a nejhorší nabídkou úvěru 3 167 korun.

Příklad úvěru 75 000 korun s dobou splatnosti 48 měsíců Banka Výše měsíční splátky

(v korunách) RPSN

(v %) Celkem

zaplaceno

(v korunách) Komerční banka 1 868* od 11,34 92 236 Raiffeisenbank 1 877 12,83 94 848 Volksbank 1 944 11,48 95 712 ČSOB 1 935 od 13,59 96 030 Česká spořitelna 2 031 14,86 100 393 UniCredit Bank 2 108,90 17,1 101 727,38 Poštovní spořitelna 2 084 17,12 101 872 GE Money Bank 2 100** 20,38 105 000 Citibank 2 278,28 21,8 109 357,44 Zdroj: banky Pozn.: * u KB platí pro 47 splátek; ** u GE platí pro 50 splátek, pro výpočet použit webový kalkulátor banky;

LBBW v tomto srovnání chybí, neboť poskytuje úvěry až od 100 tisíc korun; mBank naopak poskytuje úvěry pouze do 60 tisíc korun

Půjčka 75 tisíc korun se splatností 48 měsíců vychází nejlépe opět u Komerční banky, kde budete muset přidat "pouhých" 17 236 korun. Na opačné straně stojí Citibank, které vrátíte krom původně vypůjčeného obnosu navíc 34 357 korun. Pro srovnání úvěr od Cetelemu přeplatíte v tomto případě o 27 912 korun.

Rozdíl mezi nejlepší a nejhorší nabídkou úvěru je 17 121 korun.

Příklad úvěru 150 000 korun s dobou splatnosti 72 měsíců Banka Výše měsíční splátky

(v korunách) RPSN

(v %) Celkem

zaplaceno

(v korunách) Raiffeisenbank 2 726 11,18 196 920 Komerční banka 2 729* od 10,82 200 719 ČSOB 2 847 od 12,17 208 584 Volksbank 2 855 11,39 209 160 Česká spořitelna 2 986 13,79 219 685 GE Money Bank 3 083 15,96 221 964 UniCredit Bank 3 193,31 16,5 230 418,36 Poštovní spořitelna 3 164 16,49 230 571 Citibank 3 882,83 20,60 232 969,80 LBBW 3 263** 17,36 234 936 Zdroj: banky Pozn.: * u KB platí pro 71 splátek; ** v LBBW jde o spotřebitelský úvěr; mBank v tomto srovnání chybí, neboť poskytuje úvěry pouze do 60 tisíc korun

Vypůjčit si 150 tisíc je nejvýhodnější u Raiffeisenbank, kde přeplatek za šest let splácení činí 46 920 korun. Nejhůře by na tom měl být naopak ten, kdo si pro úvěr zajde do LBBW. Zde totiž poskytnutou půjčku za stejnou dobu splácení přeplatí o celých 84 936 korun. U Cetelemu k původní částce budete muset přidat 77 736 korun.

Rozdíl mezi nejlepší a nejhorší nabídkou úvěru je úctyhodných 38 016 korun.