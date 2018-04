Porovnali jsme půjčky před výplatou. Nejlépe vychází Japonská půjčka

Je před výplatou, vy nemáte žádnou finanční rezervu a peníze dojdou. Možná si vzpomenete na to, že jste nedávno viděli reklamu na rychlou půjčku. Paní Kateřině se to stalo. Lépe řečeno stávalo. Aby se rodina měla stejně dobře jako rodiny jejích kamarádek, tajně si půjčovala. Když se celá věc provalila, ukázalo se, že má úvěry u 16 společností, celková částka přesáhla 330 tisíc korun. Tedy, jestli si Kateřina dokázala vybavit všechny.



„Půjčit si bylo snadné, stačilo pár kliků na internetu a peníze byly na mém účtě za pár minut. Prvně jsem takto vylepšila rodinný rozpočet před šesti lety, bylo to na dárek k Vánocům. Pak jsem se do těch úvěrů nějak zamotala,“ popisuje žena, které se z problému podařilo vyklouznout jen díky pomoci široké rodiny, ale která si dodnes není jista, jestli se někde ještě nějaký zapomenutý závazek nevynoří.

Podle údajů Poradny při finanční tísni není větší počet půjček u klientů v problémech výjimkou. Jako obvyklé udávají 18 až 20 půjček. Ostatně společností půjčujících malé částky jsou na trhu bez přehánění tisíce...

Rychlé, pohodlné, ale drahé

„Půjčovací“ společnosti rády lákají klienty na to, že první půjčku poskytnou zdarma. Půjčíte si 3 000 a do 30 dní vrátíte zase jen 3 000. Jenže to je jen poprvé. Když už vás tak pěkně naučí přijít si pro peníze, příště připočtou úroky.

Už samotné uvedení RPSN působí silně odstrašujícím dojmem – u mikropůjček se pohybuje ve stovkách a tisících procent. Jenže pro porovnání s bankovními úvěry to v tomto případě není zcela hodnověrné. Údaj totiž zkresluje to, že se půjčka splácí obvykle jen do 30 dní. Klienty by proto mělo hlavně zajímat, kolik přeplatí. A i tady je velký rozdíl.

U půjčky 3 000 korun se splatností 30 dní to může být navíc 99 korun, ale i 990 korun. Protože jde o relativně nízké částky, lidé to moc neřeší. Představte si však to samé na desetinásobku: půjčili byste si 30 000 korun a za měsíc byste měli vrátit 39 900 – tady už je názorně vidět, jak moc nevýhodné malé půjčky jsou. A to uvažujeme optimální případ, kdy klient zaplatí včas.



Kdo nezvládne v domluveném termínu půjčku splatit (a to se lidem, kteří jsou nuceni půjčit si do výplaty, občas stává...), může žádat o prodloužení termínu. Prodloužení splatnosti o dalších 14 až 30 dní je obvykle možné, ale opět za něj zaplatíte. A opět od 99 do 990 korun.



Když se s platbou opozdíte třeba o 14 dní, následují pokuty. 130 korun (Via SMS) ale i 2 092 korun (Perfect Money). Plus dvě až tři stovky za každou upomínku, kterou vám společnosti pošlou. Pozor na ty, kteří nejsou fér.

Kromě toho, kolik půjčka ve skutečnosti stojí, je důležité i to, jak se úvěrová firma ke svým klientům chová. V průzkumu společnosti bankovnipoplatky. com vyšel jako nejférovější Home Credit s takzvanou Japonskou půjčkou (dříve Click Credit). „Kromě toho, že má nejnižší poplatky za zapůjčení či prodloužení splatnosti, má na webu přehledné informace a řádně si v registrech prověřuje, zda klient není takzvaně předlužen,“ komentuje Patrik Nacher z tohoto serveru.



Běžnější však je, že klient informace o půjčce a jejích podmínkách na webu společnosti složitě hledá. Kalkulačka na webu mu třeba stále ukazuje podmínky první půjčky, která je zdarma, s odůvodněním, že až si půjčíte, dozvíte se úrokové sazby dalších půjček.

Lidé by si také měli dát pozor na to, co se bude dít, když nebudou platit – společnosti poměrně rychle předávají pohledávky k vymáhání jiným firmám – někdy dokonce dříve než za 30 dní od nezaplacení.

První krok do spirály dluhů?

Chvályhodné je, že většina společností poskytujících malé úvěry nepůjčí další peníze, dokud jim klient nezaplatí. Jenže – vzhledem k tomu, že je vše tak snadné, klienti v nouzi neváhají jít si půjčit jinam a jinam a zase jinam... Snadno se tak dostanou do problému, protože v případě, že nejsou schopni závazkům dostát, dluh opravdu rychle roste.

Lepší než najet na vlnu mikropůjček je překonat přechodnou finanční tíseň třeba pomocí klasické půjčky v bance (Airbank a Equa bank začínají s půjčkami už na 5 000 korunách), případně si vzít japonskou půjčku od zavedené společnosti, kterou je třeba Home Credit.

A pokud zvažujete půjčit si na vánoční dárky, dobře to zvažte, je to nerozum. Přesto si letos na Vánoce hodlá půjčit celkem 19 procent Čechů. Vyplývá to z reprezentativního průzkumu napříč Českou republikou, který provedla v listopadu 2015 Exekutorská komora.

„Většinou si lidé chtějí na vánoční výdaje půjčit částky do desíti tisíc. O něco častěji než jiné skupiny občanů si půjčku plánují vzít studenti a senioři. Zajímavý je na druhou stranu i fakt, že si půjčku ve větší míře berou i lidé s nadstandardně vysokými příjmy,“ komentuje výsledky průzkumu Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory ČR.

Z průzkumu také vyplývá, že si kupodivu na Vánoce půjčuje i velký podíl těch, kteří mají osobní zkušenost s exekučním řízením. „Šokuje nás, že si půjčku chtějí brát i lidé, kteří nyní čelí exekuci, často i mnohačetné. V této souvislosti jsme zaznamenali dokonce osoby, proti kterým bylo nebo je vedeno více než deset exekucí! Místo toho, aby nejdříve splatili své současné dluhy, si berou další. Tím své trable ovšem ještě prohloubí,“ poznamenává Pavla Fučíková.

Desatero pro utrácení na Vánoce

Neberu si půjčku na vánoční dárky ani na Vánoce jako takové, pokusím se nepodlehnout emocím a nákupní horečce, které jsou v tomto čase všudypřítomné. Když už si nemohu pomoci a musím si půjčit, čímž poruším bod 1), učiním tak od seriózních institucí – banky nebo značkové nebankovní úvěrové instituce. Pokud mi nechtějí půjčit instituce z bodu 2), nikam dál nejdu, neboť zřejmě nejsem „úvěruschopný“, a tím se vracím do bodu 1). Pokud jsem porušil bod 1) a nakonec si přece jen půjčil a zároveň jsem úspěšně prošel bodem 2), tak si vyberu správný produkt pro tento krátkodobý účel – například kreditní kartu, kde při vrácení peněz v bezúročném období neplatím úroky. Už méně vhodný je spotřebitelský úvěr a naprosto mimo jsou tzv. mikropůjčky. Úvěrové nabídky si poté na internetu porovnám stejně, jako to dělám při porovnání ceny jakéhokoliv jiného zboží. Úvěr si neberu pod časovým tlakem i přesto, že se Vánoce blíží a já nemám ani jeden dárek. Takové porovnání je paradoxně srozumitelnější a jasnější, protože u úvěrů existuje tzv. RPSN, tedy celkové náklady za úvěr vyjádřené ročně v procentech, zatímco u cen běžného zboží tomu tak není, a právě tam mohu být nepříjemně překvapen nárůstem vedlejších nákladů (pojištění, poštovné, doprava apod.). Po opadnutí nadšení z Vánoc úvěr svědomitě splácím i přesto, že dárky třeba neměly u obdarovaných úspěch. Nepůjčuji si znovu na splácení původního úvěru na Vánoce. Vedle splácení vánočního úvěru si budu každý měsíc odkládat a vytvářet drobnou rezervu na příští Vánoce, abych si už nemusel znovu půjčovat a porušovat tím opětovně bod 1). Vánoce nejsou jen o penězích a nákladech, přemýšlím, jak je šťastně prožít tak, abych se kvůli tomu nezadlužil a nezbláznil. Pokud už jsou s Vánocemi spojené vyšší výdaje, směřuji je do zvelebení bydlení či do modernizace domácnosti (i to lze pojmout jako dárek), což je svého druhu prospěšná investice.

zdroj: Patrik Nacher, Konec finančních negramotů v Čechách