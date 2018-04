Spořicí účty: ve většině bank úroky klesají, Equa sazbu zvýšila

Podle mluvčí Equa banky Markéty Dvořáčkové se úrok skládá z garantovaného výnosu 1,2 procenta a extra bonusu ve výši 0,6 procenta. Bonus, a tedy plné zúročení sazbou 1,8 procenta, získá každý klient, který v daném měsíci neprovede ze spořicího účtu žádnou platbu. Sazba platí pro vklady do limitu 1,25 milionu korun.

Otázkou zůstává, jak dlouho jim tahle vysoká sazba vydrží. U spořicích účtů nemáte žádnou jistotu, banka si může sazbu zvýšit či snížit kdykoli uzná za vhodné.

Nepřehlédněte Přehled spořicích účtů na jednom místě najdete na FINmarket.cz

Své stávající klienty určitě zklamala Air Bank, vítězka loňského reality testu spořicích účtů, který dělal server Bankovnípoplatky.com. Od října snížila úroky na spořicím účtu, z 1,6 skočila rovnou na 1,3 procenta. A to byl úrok na jejích spořicích účtech koncem loňského roku 2,4 procenta.

"Pro zajímavost jsme spočítali, že jen za poslední rok snižovaly banky u námi sledovaných spořicích účtů úroky více než padesátkrát. Proto, přestože jsme i my úrok od našeho vstupu na český trh několikrát snižovali, byla naše sazba 19 z 21 měsíců nejhůře na druhém místě," uvádí mluvčí banky Vladimír Komjati a dodává, že stále drží svůj spořicí účet mezi třemi nejlepšími na českém trhu.

Dodržení takzvané TOP3 garance se však týká pouze srovnatelných spořicích účtů, tedy takových, které jsou bez výpovědní lhůty (peníze můžete vybrat kdykoli) a výhodná úroková sazba není podmíněna tím, aby peníze klientů na účtu "ležely" (často označované jako věrnostní bonus či fixace). Což je právě případ Equa banky či Spoření Plus u Zuno banky, která už delší dobu drží úrok na tomto účtu ve výši 1,5 procenta ročně.

Úplně bezpodmínkových účtů je jak šafránu

Bank, kde byste našli naprosto bezpodmínkové účty ubývá. Spočítat by se daly na prstech jedné ruky. Ostatně i Air Bank zavedla v polovině letošního roku limit. Kdo má na účtu více než milion, úročí mu tuto částku sazbou pouze 0,7 procenta. Je však nutné bance přiznat, že klientům úročí 1,3procentním úrokem i běžný účet. Je však třeba splnit podmínku. Pokud zaplatíte v jednom měsíci pětkrát kartou, další měsíc se můžete těšit na úroky i na běžném účtu, a to až do výše zůstatku 100 tisíc korun.

Pro porovnání účtů v tabulce jsme zvolili vklad ve výši 130 tisíc, což je podle údajů České národní banky průměrný zůstatek na spořicích účtech v České republice.

Pokud však máte uloženou jinou částku, můžete se dostat na úplně jiná procenta. Mnoho bank úročí takzvaně pásmově, což znamená, že danou sazbou jsou zhodnoceny pouze peníze v určitém rozmezí. Některé banky si vystačí s dvěma pásmy, těch je nejvíce, a jiné mají pásma tři, čtyři.

Například úrok 0,75 procenta u Citibank platí pouze pro částku od 100 tisíc korun do půl milionu. Na 1,10 procenta u Internetového spoření České spořitelny se dostanete, když budete mít uloženo od 40 tisíc korun do pěti milionů.

Přestože u průměrného vkladu (130 tisíc korun) má většina bank také nejvyšší sazby, jsou tu dvě banky, u kterých byste měli více s nižší částkou. Waldviertler Sparkasse (peníze do 100 tisíc úročí dvěma procenty ročně) a mBank, která nabízí také u vkladu do 100 tisíc dvouprocentní úrok, tady však ještě musíte splnit podmínku, že utratíte kartou v daném měsíci alespoň čtyři tisíce korun.

A aby porovnání bylo ještě složitější, jsou banky, kde musíte mít ke spořicímu účtu běžný účet, i když leckde zdarma (například Zuno či Equa), nebo za něj zaplatit pravidelný měsíční poplatek (například Citibank, Komerční banka či Raiffeisenbank).

Sazby mění i prémie a bonusy

A pak jsou tu ještě různé prémie a bonusy, to znamená, že když splníte určité podmínky, získáte pár desetin procent navíc. Například u ČSOB spořicího účtu máte garantovou sazbu půl procenta a další půlprocento vám připíší každého půl roku, pokud u banky vydržíte.

Nebo, když si u Wüstenrot spořicího účtu zafixujete peníze na určitou dobu (zavážete se, že je nevyberete), připíší vám na účet po uplynutí doby bonus ve výši 0,4 procenta, takže se můžete dostat na slušnou roční sazbu 1,4 procenta.

A případně také naopak. Třeba u Spoření Plus u Zuno vám nebudou úročit nic za měsíc, ve kterém ze spořicího účtu provedete platbu. Případným výběrem přijdete o bonus 0,6 procenta i u Equa účtu Extra.

Snad nejsložitější mechanismus úročení spořicích účtů má Raiffeisenbank. Spojuje výpovědní lhůtu a navíc aktivní využívání účtu. Když podmínky, kterým se dá porozumět jen při velmi pečlivém čtení, splníte, získáte k původní půlprocentní sazbě ještě procento navíc.

Podmínky Nárok na bonusový úrok vzniká ke spořicímu účtu, jehož majitelem je klient, a to jen za ty dny, v nichž byla na spořicím účtu nastavena výpovědní lhůta 21 dnů, a jen při splnění dále uvedených podmínek. Klientovi vzniká nárok na vyplacení bonusového úroku ze zůstatku za dny v daném měsíci: pokud klient v kalendářním měsíci, který předchází danému měsíci, aktivně využívá běžný účet a jen za podmínky, že účinnost smlouvy o běžném účtu ani účinnost smlouvy o spořicím účtu neskončí před uplynutím desátého bankovního pracovního dne kalendářního měsíce, který následuje po skončení daného měsíce. Zdroj: Raiffeisenbank

Porozuměli jste podmínkám, které si stanoví banka u spořícího účtu?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 10. listopadu 2013. Anketa je uzavřena. Ne 1043 Ano 418

Má vůbec cenu přecházet s penězi jinam?

Banky si mohou úročení spořicích účtů upravovat libovolně a vůbec není nikde dáno, jak dlouho ta nejlepší nabídka vydrží. I když se banky dušují, že to brzy nebude, u vkladů přibližně do půl milionu se nevyplatí převést peníze jinam.

Kdybychom přešli se 130 tisíci z banky, kde je úrok půl procenta, do banky se zhodnocením 1,8 procenta, "vyděláme" na tom za rok čistého necelých 1 500 korun (záleží na tom, zda banka připisuje úroky měsíčně či čtvrtletně). To je sice hezké číslo, ale platí za předpokladu, že peníze na účtu necháte celý rok a že banka úroky nesníží, což je v praxi téměř nemyslitelné. Pokud bychom částku převedli na měsíce, je to ušetřených přibližně 120 korun měsíčně, což už zase taková výhra není.