Srovnání stavebních spořitelen dle výhodnosti úvěru

poměr vložených a získaných peněz

náklady na úvěr (úroková sazba a poplatky)

výše splátek a doba splácení

datum přidělení

náročnost zajištění

Stavební spořitelna Datum přidělení cílové částky Poznámka ČMSS 30.11.2006 ČS-ST 30.4.2006 jedná se o datum splnění podmínek pro vznik nároku na úvěr Hypo 30.6.2006 Raiffeisen 31.8.2006 VSS KB 31.3.2007 datum ohodnocení je 30.9.2006 W üstenrot 30.9.2006

Zajištění úvěru

Důležitým faktorem je také požadované zajištění úvěrů, které u řady klientů může vést k rozčarování. Peníze, se kterými najisto počítali, totiž v podobě úvěru nemají nijak garantovány, pokud nesplní spořitelnou předepsaná kritéria zajištění a nedoloží dostatečně schopnost úvěr splácet. Vzhledem k závažnosti tématu a ke skutečnosti, že se v průběhu fungování stavebního spoření tyto podmínky neustále mění, přinese jejich podrobné srovnání samostatný komentář již v dohledné době.



V dalších dílech bychom rádi přinesli pohled na služby spořitelen podle dalších dvou situací, ve kterých se klient může na začátku rozhodování nacházet. Konkrétně se jedná o tyto situace: 1. účastník potřebuje získat peníze rychle, a proto využije překlenovacího úvěru,

2. účastník si ještě není jist, zda bude potřebovat úvěr nebo ne (srovnání z hlediska "univerzálnosti").



Tento komentář je volným pokračováním komentáře ze dne 10. 11. 2000, který srovnával stavební spořitelny z hlediska střadatele. Dnešní komentář je věnován srovnání stavebních spořitelen z pohledu těch účastníků, kteří vědí, že budou chtít čerpat úvěr ze stavebního spoření , a to nejdříve po pěti letech. Kdo se rozhodl ukládat 1 500 Kč do stavebního spoření a je si jistý, že využije úvěru přiděleného po pěti letech, má při výběru správného ústavu usnadněnou situaci. Zužuje se mu totiž spektrum rozhodovacích kritérií, kterými zůstávají zejména:Jestliže klient uvažuje o půjčce, obvykle se mu peněz nedostává. To platí zejména pokud jde o mladé lidi, kteří úvěr ze stavebního spoření využijí v rámci rozpočtu na nákup vlastního bydlení. V takovém případě je objem získaných prostředků v poměru k vloženým úsporám asi rozhodující. Pro klienty, kteří preferují co nejvyšší sumu prostředků získanou od spořitelny určitě stojí za úvahu porovnat nabídkuVšechny tři umožňují využít poměru 40:60. V případě mladých manželů s omezenými vlastními zdroji na koupi bytu a dvěma smlouvami činí rozdíl 120 000 Kč navíc ve prospěch poměru 40:60.Je velmi důležité dávat si pozor na nepřespoření, které by při dané cílové částce snížilo objem tolik potřebného úvěru. Kvalifikovaný zaměstnanec spořitelny by měl umět klientovi v tomto pomoci. Pokud dojde k naspoření výrazně vyšší částky, než je potřebných 50 nebo 40 procent CČ, lze ještě cílovou částku zvýšit. To je ovšem změna podmínek smlouvy, což může vyústit v odložení nároku na získání úvěru.Minimální splátka úvěru je vzácně vyrovnanou veličinou, když se pohybuje u rychlých variant mezi 0,6 (Hypo a Raiffeisen) až 0,75 % (VSS KB) cílové částky. Doba splácení se u rychlých variant vtěsná do rozmezí 7 let a 4 -6 měsíců u Hypo až po 9 let a 7 měsíců u tarifu OF spořitelny Wüstenrot. V tomto intervalu se dále nachází ČMSS (7 let a 8 měsíců), ČS-stavební spořitelna, VSS KB (obě 8 let) a Raiffeisen (9 let).Poplatky za vyřízení úvěru jsou u většiny spořitelen nulové, pouze ČS-stavební spořitelna a Wüstenrot se nespokojí s již vybraným poplatkem za uzavření smlouvy a při vyřizování úvěru nastaví dlaň znovu. Za ocenění zástavy pak inkasují VSS KB, Raiffeisen a Wüstenrot. Jedině Hypo a ČMSS tedy nechtějí za úvěr již žádný další poplatek. Skutečností zůstává, že Hypo za svůj pro úvěry výhodný tarif Nadstandard 1,6 požaduje hned při uzavření smlouvy nadstandardní poplatek ve výši 1,6 % cílové částky.Úroková sazba je běžně stanovena na 6 % p.a., zvýhodněnou nabídku mají ČS-stavební spořitelna (5,5 %), Hypo a Wüstenrot (až 5 %).Kdy vlastně spořitelna po pětiletém spořicím cyklu cílovou částku přidělí? Protože srovnatelné údaje nebylo možné získat jiným způsobem, vychází následující data z informací poskytnutých pracovníky centrál jednotlivých spořitelen na základě písemně zadaného požadavku.Zadání bylo definováno takto:Smlouva je uzavřena na "standardní" variantu. Poplatek za uzavření smlouvy byl zaplacen hned na začátku, navíc nad pravidelné měsíční úložky. Klient pravidelně měsíčně ukládá 1 500 Kč vždy na konci měsíce. Určení obvyklé cílové částky, která odpovídá této měsíční úložce, a která je doporučována klientovi, který na začátku ještě nemá jasnou představu o využití spoření po pěti letech (o čerpání či nečerpání úvěru), měly stanovit samy spořitelny.