Stačí mít děti zapsané v pase?

V tom případě občanský průkaz nestačí, a to ani když v něm dítě budete mít zapsané. Dítě ale můžete mít zapsané v pase, v tom případě může s vámi cestovat, dokud mu nebude 10 let, pak již musí mít doklad svůj. Pokud jste si však nechali potomka zapsat do konce srpna 2006, může s vámi cestovat až do patnácti let věku.

Když dítě nemá svůj vlastní pas, mohou vás na hranicích potkat komplikace. A to i když se budete pohybovat jen po Evropě. "Letěla jsem s dcerami z Bruselu do Prahy. Měla jsem je zapsané v pase. Úředníci na letišti chtěli, abych dodala ještě jejich fotografie. Vběhla jsem na letišti do automatu, dcery vyfotila, snímky odevzdala. Letadlo jsme stihli jen tak tak," popisuje Kamila Nová.

"Komplikace mohou nastat v případě, že se v některých zemích zapisují děti do pasu jinak než v Česku. Třeba právě s fotografiemi. Problémům jednoznačně předejdete, když má dítě pas vlastní," doporučuje Jiří Beneš z ministerstva zahraničních věcí.

Vyřiďte si vízum

Když opustíte evropský prostor, je dost pravděpodobné, že budete potřebovat kromě pasu ještě vízum. Připravili jsme pro vás přehled několika zemí, kam Češi v létě nejčastěji cestují, s vymezením potřebných dokladů.