Stačí váš příjem na úvěr ze stavebního spoření?

Pokud budete chtít financovat své bydlení prostřednictvím stavebního spoření, budete si muset na úvěr nějakou dobu počkat. Zákon stanovuje minimální lhůtu pro vznik nároku na úvěr ze stavebního spoření dva roky. Mezitím je nutné naspořit na účet určenou částku, nejčastěji ve výši 30 % až 40 % z cílové částky. Dále zájemce o úvěr musí dosáhnout stanovené výše hodnotícího čísla. Pokud je tedy třeba získat prostředky rychle a smlouva o stavebním spoření není sjednána již delší dobu, úvěr ze stavebního spoření nepřipadá v úvahu. V takovém případě se používají hypotéky, stavební spořitelny pak jako alternativu k nim nabízejí překlenovací úvěry.

Překlenovací úvěry s nízkým počátečním vkladem

Zájemcům o úvěr, kteří nemají uzavřenou smlouvu o stavebním spoření, nebo na ní ještě nemají mnoho naspořeno, stavební spořitelny nabízejí zvýhodněné překlenovací úvěry s nízkou akontací. Počáteční vklad může být v době žádosti o takový úvěr i v nulové výši. Tyto úvěry jsou určeny pro větší investice, poskytovány jsou ve většině případů až od 250 000 či 300 000 korun. Jako zajištění se vyžaduje zástava nemovitosti. Jejich úrokové sazby mohou být někdy dokonce nižší než úrokové sazby řádných úvěrů ze stavebního spoření.

Právě těmito překlenovacími úvěry se budeme zabývat v dalším textu, a to z pohledu výše příjmů, které spořitelny vyžadují od těch, kteří o ně chtějí požádat. Na ukázku jsme zvolili jeden konkrétní modelový příklad, který jsme zadali pěti stavebním spořitelnám. (HYPO stavební spořitelna ve své nabídce nemá překlenovací úvěr, který by bylo možné čerpat brzy po sjednání nové smlouvy.) Jelikož se tyto úvěry chtějí vyrovnat hypotékám, nabízí se srovnání právě s nimi. Proto je příklad zadán se stejnými parametry jako příklad, který jsme nedávno předložili hypotečním bankám. Naleznete jej v tomto článku. Zde je však upraven pro podmínky stavebního spoření.



Zadání předložené stavebním spořitelnám

1/ Navrhnout klientovi jeden konkrétní vhodný produkt a určit tarif či variantu spoření, ve které si má sjednat smlouvu o stavebním spoření.

2/ Navrhnout mu vhodnou výši cílové částky a určit výši počátečního vkladu, kterou musí vložit na účet, aby mohl získat úvěr.

3/ Určit výši měsíční úložky. Jelikož jde o překlenovací úvěr, jsou v této úložce započteny jak úroky placené z překlenovacího úvěru, tak dospořování na spořicí účet.

4/ Určit výši poplatku za vedení účtu. Ve fázi překlenovacího úvěru se platí jak vedení spořicího účtu, tak vedení úvěrového účtu. Spořitelny si je strhávají ročně, pololetně či čtvrtletně. V tabulce jsou uvedeny celkové roční výše obou poplatků dohromady.

5/ Uvést výši minimálního čistého měsíčního příjmu, který musí žadatel o překlenovací úvěr mít, aby mu jej spořitelna poskytla. V případě rodiny jde o celkové příjmy obou manželů dohromady.

Zvolené parametry překlenovacího úvěru

Žadatel o úvěr si chce koupit úplně nový byt v Praze za 2 mil. korun. Jako zástavu použije pouze tento byt, předpokládáme, že jeho „zástavní hodnota“ bude taktéž 2 mil. korun (jde o novostavbu).

Stavební spořitelny stejně jako hypoteční banky poskytnou úvěr pouze do určité hodnoty zastavené nemovitosti. Aby bylo možné výsledky srovnávat, zvolili jsme předpoklad, že náš žadatel bude chtít úvěr ve výši 70 % zástavní hodnoty nemovitosti. V našem příkladě tedy bude žádat o úvěr ve výši 1,4 mil. korun, 600 000 korun již musí mít našetřeno.

Profil žadatele o hypoteční úvěr

Pro výše uvedené zadání jsme zvolili dva různé žadatele:

A/ mladý člověk, 30 let, žije sám a o úvěr žádá sám, jeho životní minimum činí 4 300 korun

B/ mladá rodina s jedním dítětem do šesti let, její životní minimum činí 9 580 korun

V obou případech jde o zaměstnance (ne OSVČ), kteří nemají žádné jiné závazky, neplatí jiné splátky či úvěry. Neuvažujeme zde ani platbu pojistného na pojištění nemovitosti, které bude muset klient platit. Ve výši splátky úvěru také není zahrnuto pojistné na případné životní pojištění, pokud by jej spořitelny vyžadovala.

Jako další jsme stanovili předpoklad, že tito žadatelé nejsou příliš bonitní a jejich příjmy se blíží právě onomu minimálnímu příjmu, který musí mít. Proto preferují raději delší dobu splatnosti a nižší měsíční platby.

Výsledky poskytnuté jednotlivými stavebními spořitelnami

Všechny uvedené výsledky poskytly samy stavební spořitelny.

stavební spořitelna vybraný produkt/varianta cílová částka (tis. Kč) počáteční vklad (Kč) měsíční úložka (Kč) roční poplatek (Kč) ČMSS - jednotlivec tarif INVEST, v. standardní 1 423 15 885 9 859 580 ČMSS - rodina tarif INVEST, v. standardní 1 423 15 600 9 663 870 Modrá pyramida Hypoúvěr, v. standardní 1 400 0 8 283 600 Raiffeisen tarif S 041, úvěr Horizont 1 400 0 9 920 600 SS ČS úvěr ŠAMPION, v. rychlá 1 400 0 8 260 435 Wüstenrot - jednotlivec úvěr PARTNER, tarif OK 2 000 600 000 10 000 500 Wüstenrot - rodina úvěr PARTNER, tarif OK 1 400 0 9 800 1 500

Zdroj: stavební spořitelny

Aktuální ceny bytů a nájemného v ČR vám přináší exkluzivní projekt serveru iDNES a společnosti IRI. Více na CENYBYTU.IDNES.CZ

ČMSS poskytla hned několik řešení, vybrali jsme pro lepší porovnání to, které máshodnou s návrhem ostatních stavebních spořitelen. (Malý rozdíl je způsoben tím, že její modelový výpočet využívá v plné míře uspořené prostředky 600 000 korun – část kupní ceny 577 000 korun se zaplatí hotově, 23 000 korun se použije na poplatky.) V případě mladé rodiny ČMSS navrhuje sjednat dvě smlouvy o, pro každého z manželů jednu (s cílovou částkou 712 a 711 tisíc korun). Překlenovací úvěr bude vyhotoven jeden pro oba manžele dohromady. Nevýhodou je, že budou platit poplatek za vedení dvou smluv.

Dvě řešení s různými cílovými částkami navrhla také Raiffeisen stavební spořitelna, a to s cílovou částkou 1, 4 mil. korun a s cílovou částkou 2 mil. korun. Zde uvádíme jen jedno z nich.

Wüstenrot stavební spořitelna navrhla řešení s ohledem na omezení svého překlenovacího úvěru PARTNER. Tento úvěr bez počátečního vkladu totiž může být poskytnut pouze do výše 500 000 korun. Proto v případě jednotlivce byly využity jako počáteční vklad celé jeho úspory 600 000 korun a cílová částka byla zvolena 2 mil. korun. Jako jinou alternativu navrhuje Wüstenrot použít kombinaci překlenovacího úvěru PARTNER s hypotékou od Wüstenrot hypoteční banky. V případě rodiny byly ze stejného důvodu sjednány celkem tři smlouvy. Na rodiče s cílovými částkami 500 000 korun a na dítě s cílovou částkou 400 000 korun. Nevýhodou je více placených poplatků.

Vyžadovaný minimální příjem

Konečně v následujících tabulkách je uvedena výše minimálního čistého měsíčního příjmu, který požadují jednotlivé spořitelny pro jednotlivé výše popsané případy a produkty. Výsledky jsou v obou tabulkách seřazeny podle výše příjmu.

B/ tříčlenná rodina minimální čistý příjem (Kč) stavební spořitelna 17 470 SS ČS 20 500 Modrá pyramida 22 639 ČMSS 23 400 Raiffeisen 24 170 Wüstenrot

A/ žadatel jednotlivec minimální čistý příjem (Kč) stavební spořitelna 15 220 Modrá pyramida 16 000 Raiffeisen 16 569 ČMSS 16 988 SS ČS 20 000 Wüstenrot

Zdroj: stavební spořitelny

Rozdíly nejsou zanedbatelné. V případě jednotlivce je mezi nejnižším a nejvyšším příjmem rozdíl 4 780 korun, u rodiny je ještě vyšší, a to 6 700 korun. V obou případech je nutné nejvyšší příjem prokázat ve Wüstenrotu. V případě rodiny se od ostatních znatelně liší SS ČS, které stačí o celé 3 000 korun nižší příjem než druhé Modré pyramidě.

Chcete hned bydlet ve svém?

Která banka vám poskytne nejvýhodnější hypotéku?

Čtěte speciální přílohu iDNES Hypotéky .

Myslíte si, že jsou požadavky stavebních spořitelen na výši příjmů žadatelů o úvěr přiměřené? Do jaké spořitelny byste si šli sjednat překlenovací úvěr? Volíte raději stavební spoření, nebo hypotéku?