Stačí vaše příjmy na hypotéku?

Úrokové sazby jsou nyní pro zájemce o hypotéky skutečně výhodné. Například hodnota FINCENTRUM HYPOINDEXU poklesla v dubnu až na úroveň 4,55 % a dosáhla tak svého historického minima. Jde o váženou průměrnou úrokovou sazbu, za kterou jsou v daném kalendářním měsíci poskytovány nové hypotéční úvěry fyzickým osobám.

Údaje pro výpočet tohoto ukazatele nám poskytuje devět z deseti bank, které na našem trhu hypotéky prodávají, vahami jsou objemy sjednaných úvěrů. Banky nyní nabízejí klientům hypoteční úvěry i se sazbami nižšími než 3 %, tyto jsou však vždy zafixované pouze na jeden rok. To znamená, že už po prvním roce splácení by mohl klient od banky „obdržet“ úrokovou sazbu vyšší (nebo nižší).

Jak vysoké jsou splátky hypotečního úvěru?

Pro lepší představu si uvedeme následující příklad. U hypotéky ve výši jednoho milionu s dobou splatnosti 20 let bude při úrokové sazbě 5% p.a. měsíční splátka činit 6 600 korun. U úvěru dvojnásobně vysokého bude klient bance měsíčně platit 13 200 korun. Pokud bychom snížili sazbu na 4 % p.a., bude v prvním případě splátka ve výši 6 060 korun, ve druhém pak 12 120 korun. Pokud by chtěl klient úvěr splácet kratší dobu, měsíční platby by samozřejmě byly vyšší.

Jaký minimální příjem musí mít žadatel o hypotéku

Pokud si spočítáte výši anuitní splátky pro úvěr, o kterém uvažujete, získáte představu o tom, jak zatíží váš rozpočet a zda si jej můžete dovolit. Záleží však na bance, jestli vám hypotéku v dané výši poskytne, nebo ne. Jedním z hlavních kritérií bude právě výše vašeho příjmu. A jak vyplynulo z našeho příkladu, který je uveden níže, požadavky jednotlivých bank se velmi liší. Zatímco někde bude tříčlenné rodině stačit, když prokáže čisté měsíční příjmy ve výši kolem 21 000 korun, jinde by stejná rodina musela disponovat více než 30 000 korunami čistého měsíčně.

Všem deseti bankám, které prodávají hypotéky, jsme předložili stejný příklad, jehož výsledky naleznete v následujících tabulkách. Všechna uvedená čísla poskytly samy banky. Zadání je obecné, tak aby mohly být ve všech bankách vybrány srovnatelné produkty. Proto například náš vzorový klient bude požadovat úvěr s 30% akontací , jelikož ne všechny banky poskytnou hypotéku na více než 70% zástavní hodnoty nemovitosti . S tím souvisí také poněkud optimistický předpoklad, že klient již má dostatečné úspory. Vybrána byla pětiletá doba fixace úrokové sazby , neboť tu nabízejí všechny banky bez výjimky. Zvolili jsme dva různé žadatele: mladého člověka, který si bere hypotéku sám, a dále rodinu s jedním dítětem.

Banky samy vybraly pro tento případ nejvhodnější produkt a uvedly úrokovou sazbu, kterou by daný klient v této situaci mohl obdržet. Úroková sazba se v praxi ve většině případů stanovuje každému klientovi individuálně na základě scoringu, který si banka provádí. V úvahu se přitom bere více různých ukazatelů a banky při tom používají svá vlastní pravidla a postupy. Zde jsme požadovali, aby byla našim vzorovým klientům stanovena sazba v rámci možného rozpětí co nejvyšší. Pokud však banka nabízí všem klientům úrokovou sazbu ve stejné výši, je zde uvedena tato garantovaná sazba.



Srovnávací příklad - zadání:

Žadatel:

A/ mladý člověk, 30 let, o úvěr žádá sám, jeho životní minimum je 4 100 korun

B/ mladá rodina s dítětem do šesti let, její životní minimum je 9 210 korun

V obou případech jde o zaměstnance (ne OSVČ), kteří nemají žádné jiné závazky, nesplácejí úvěry a podobně.

Parametry úvěru:

Žadatel si kupuje nový byt v Praze za 2 mil. korun, jako zástavu použije pouze tento byt, předpokládáme, že jeho „zástavní hodnota“ je rovněž 2 mil. korun. Přeje si úrokovou sazbu zafixovanou na 5 let, dobu splácení 20 let, úvěr ve výši 70% "zástavní hodnoty“ nemovitosti" - v našem případě tedy 1 400 000 korun, 600 000 korun má našetřeno.

Výše úrokové sazby a splátky u zvolené hypotéky

Banka Produkt Úroková sazba (%) Výše měsíční splátky (Kč) ČMHB Standardní hypoteční úvěr 5,4% 9 552 ČSOB ČSOB Hypotéka do 5% 9 239 Česká spořitelna Hypotéka Nové TOP Bydlení 4,99% 9 288 eBanka Hypoteční úvěr Standard 4,8% 9 085 GE Capital Bank Hypotéka Standard 5,29% 9 465 HVB Bank Majordomus HIT 4,85% 9 177 Komerční banka Hypoteční úvěr Klasik 5,2% 9 395 Raiffeisenbank Hypoteční úvěr Klasik 5,32% 9 489 Wüstenrot hypoteční banka Hypotéka Wüstenrot 4,55% 8 895 Živnobanka Hypoteční úvěr Standard 5,3% 9 473

Zdroj: Banky

Poznámka: Wüstenrot hypoteční banka by klientům nabídla také kombinované produkty: Žadateli – jednotlivci produkt „Jistíme se s hypotékou“, což je hypotéka s kapitálovým životním pojištěním, uvedené rodině pak produkt „Spoříme s hypotékou“, kde jde o kombinaci hypotéky se stavebním spořením. Úrokové sazby i požadavky na výši příjmu by zůstaly nezměněné, ve stejné výši jako u základního produktu uvedeného v tabulce.

Úrokové sazby se pohybují v rozmezí 4,55 % až 5,4 %, měsíční splátky činí přibližně 8 900 až 9 550 korun. Rozdíly v požadavcích na minimální příjem žadatelů o úvěr se však značně liší.

Jaký minimální čistý příjem požadují jednotlivé banky

A/ žadatel jednotlivec Minimální čistý příjem (Kč) Banka 15 000 GE Capital Bank 15 045 Wüstenrot hypoteční banka 15 635 ČSOB 16 189 ČMHB 17 000 Komerční banka 17 500 Živnobanka 19 000 Česká spořitelna 19 451 Raiffeisenbank 21 500 eBanka 27 000 HVB Bank

B/ tříčlenná rodina Minimální čistý příjem (Kč) Banka 20 745 ČSOB 21 299 ČMHB 21 500 GE Capital Bank 22 000 Komerční banka 23 610 Wüstenrot hypoteční banka 23 644 Raiffeisenbank 24 000 Živnobanka 25 000 Česká spořitelna 29 500 eBanka 33 000 HVB Bank

Zdroj: Banky

Pokud má zájemce o hypotéku problém s nedostačujícími příjmy, nejvyšší šanci získat úvěr by měl v obou uvedených případech u ČSOB, ČMHB a GE Capital Bank. Jednotlivec by také dobře uspěl u Wüstenrotu, pro oba případy má příznivé podmínky i Komerční banka. Možná poněkud překvapivě má v porovnání s ostatními bankami celkem přísné požadavky Česká spořitelna, která je veřejností vnímána spíše jako banka pro nejširší klientelu, která se nechce zaměřovat jen na ty nejmovitější.

O klienty s vysokými příjmy má zájem eBanka a především HVB Bank, kde jsou požadavky na bonitu žadatele o hypotéku opravdu velmi náročné. V HVB Bank by musel jednotlivec, který by zde chtěl čerpat hypoteční úvěr, disponovat příjmy téměř v dvojnásobné výši než u GE Capital Bank nebo Wüstenrotu. A to při velmi podobné výši měsíční splátky! HVB Bank má například stanoveno pravidlo, že klienti v Praze musí mít ve všech případech minimální čistý příjem alespoň ve výši 18 000 korun, mimo Prahu pak 16 000 korun, bez ohledu na výši úvěru. Česká spořitelna zase vyžaduje, aby výše splátky hypotéky činila maximálně 50 % celkových měsíčních příjmů klienta.

Jaké máte zkušenosti s žádostí o hypoteční úvěr? S jakými problémy jste se při tom setkali? Co si myslíte o podmínkách a požadavcích bank na žadatele o hypotéku? Jsou podle vás hypotéky dostupné, nebo je to produkt pouze pro bohaté?

