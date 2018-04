Stack nechce byrokracii

„Já sám jsem hlasoval pro Alexise Juana. Jsem přesvědčen, že Komerční banka díky němu prošla výraznou transformací. Vážím si pana Juana a jeho kolegů v Komerční bance, jsou pro nás významnou konkurencí,“ tvrdí Stack.

Aby se v České republice mohl někdo stát bankéřem roku, měl by podle Stacka, kterému se to letos podařilo v „dresu“ České spořitelny, splňovat tři hlavní předpoklady.

„Zaprvé je třeba, abyste byl dobrý v jakékoliv práci. To znamená mít zkušenosti a porozumění pro řízení a vedení lidí. Zadruhé je třeba rozumět bankovnictví a znát všechny detaily a strategie tohoto byznysu. A zatřetí, a to je možná to nejdůležitější, musíte naučit své kolegy tomu, co sám znáte, a zároveň s nimi musíte umět mluvit o věcech, které neznáte,“ tvrdí osmapadesátiletý Stack. „Je k tomu potřeba ještě čtvrtá podmínka <CF39>-</CF> musíte mít také trochu štěstí,“ doplňuje americký bankéř, jenž vyměnil džob v New Yorku, kde pracoval pro jednu z největších amerických bank Chemical and Chase Manhattan, za Prahu, kde pracuje pro rakouskou Erste Bank jako šéf její dceřiné firmy České spořitelny.





Jack Stack vtrhl na český bankovní trh v roce 2000, jako velká voda

Proslulé je jeho první setkání se zaměstnanci České spořitelny, kde před ně předstoupil v tričku s nápisem Komerční banka. To si pak strhl a pod ním měl tričko s nápisem IPB. I to si pak svlékl a teprve pod ním měl to správné tričko s logem spořitelny. Tento „striptýz“ byl jednou z metod svérázného manažera patřícího k těm nejlépe placeným šéfům v Česku vůbec, kterou chtěl Stack šokovat a upoutat pozornost pro své vize.



Stackovi se během pár let působení v čele České spořitelny podařilo z tohoto zkostnatělého „mamuta“ vytvořit nejsilnější českou banku pro drobnou klientelu. To je ostatně stále jedna z jeho hlavních ambicí.



„Chci, aby spořitelna byla výrazně orientovaná na klienty a byla ještě méně byrokratická. Stále máme co zlepšovat. Také bych chtěl pomoci spořitelně poskytovat ještě více úvěrů pro spotřebitele, firmy i státní sektor, protože je to prospěšné nejen pro spořitelnu, ale i pro ekonomiku této země. Pokud bude růst úvěrového portfolia zdravý a bez špatných úvěrů, jaké zažily české banky na konci 90. let, podpoříme pozici České republiky, aby se mohla stát jedním z motorů růstu celé Evropy. Zatřetí bych se velmi rád zlepšil v češtině. Ale pokud jde o jazyky, nejsem příliš dobrý student,“ říká Stack.



Tomuto manažerovi, který vyrůstal v rodině irských přistěhovalců v jižním Bronxu, a než začal pracovat pro Chemical and Chase Manhattan, živil se jako správce domu, pracoval pro newyorský magistrát a angažoval se i v jedné americké prezidentské kampani, končí smlouva s Českou spořitelnou za dva roky. Jaká bude jeho další cesta, Stack ještě neví, rozhodně ale ví, čeho chce do té doby dosáhnout.



„Rád bych, aby celé Česko vnímalo fakt, že Česká spořitelna není byrokratická, staromódní banka, ale moderní poskytovatel finančních služeb, schopný velmi dobře konkurovat kterékoliv bance v Česku nebo dokonce Evropské unii. Za posledních pět let jsme se k tomuto brandu a vnímání velmi přiblížili. Musíme však svůj úkol dokončit. Česká spořitelna je moderní banka, která může a dokáže pomáhat všem klientům naplňovat cíle jejich finančního života,“ říká Stack.