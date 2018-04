Stack: Nejsme dokonalí, ale významně se zlepšujeme

Pokud bystě měl klienty přesvědčit v několika větách, aby uložil peníze do Vaší banky, co byste řekl?

Máme velmi kvalitní personál, prvotřídní distribuční kanály, komplexní nabídka produktů. Poskytujeme nejvyšší kvalitu služeb a máme silného finančního strategického partnera (Erste Group). Kombinací těchto vlastností je Česká spořitelna vysoce konkurenceschopnou bankou.



Existuje nějaký problém s image Vaší banky, který byste chtěl v brzké době vyřešit? Jak byste chtěl aby se Vaše banka profilovala na českém trhu?

Mnoho lidí si stále myslí, že Česká spořitelna je stará, velká, pomalá a byrokratická. Skutečností ale je, že prošla transformací a změnila se v moderního poskytovatele finančních služeb, a takovou image chceme mít.

Jak jste spokojen se spoluprací dceřiných společností ve skupině CS? Přijde někdy doba, kdy bude každý člověk na přepážce mít komplexní přehled o produktech? Od investic po pojištění?

V rámci změn jejichž cílem bylo stát se moderním poskytovatelem finančních služeb, prošli naši zaměstnanci tréninkem, aby získali obecné znalosti o všech produktech a detailní znalosti o klíčových produktech. Máme specialisty, kteří do detailu znají sofistikované speciální produkty (hypotéky, správu aktiv atp.) a podle požadavků klientů jim poskytují servis a poradenství.

Díky křížovému prodeji umíme klientům nabídnout produkt, který přesně odpovídá jejich potřebám. Nejsme ještě dokonalí, ale významně se zlepšujeme.

Jaký očekáváte vývoj úvěrů ve srovnání s EU? Je už trh naplněn?

Trh naplněn není. Z makroekonomického pohledu mají jak spotřebitelé tak podnikatelé v ČR kapitál i prostředky a ekonomické perspektivy k tomu, aby si mohli zodpovědně půjčovat a to krátkodobě i střednědobě.

Neobáváte se potíží se špatnými dlužníky? Například hypotéky rostou díky nízkým sazbám, není obava z toho, že se tyto úvěry mohou stát pro lidi za několik let problémem, který nebudou moci splácet?

Jako bankéř se vždy obávám špatných dlužníků. Jako manažer jsem placen za to, abych odhadl rizika. Doposud se klienti v ČR chovají odpovědně při splácení úvěrů a mají lepší platební disciplínu než občané i malé a střední firmy v EU a severní Americe.

Pokud jde o nárůst hypoték, mám za to, že je to dobré pro Českou republiku, pro občany i pro banku. Moje predikce je, že se splácením těchto úvěrů nebudou problémy.



Kdy bude mít každý klient svého bankéře?

Tento systém u nás již funguje a jsme na něj pyšní.

Kdy ČS nabídne čipové karty?

Dodržíme lhůtu danou asociacemi - rok 2005 a 2006.