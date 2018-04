Standardní nabídky bank

Česká spořitelna poskytuje klientům Spotřebitelský (bezhotovostní) a Hotovostní úvěr od 15 tisíc korun. Jejich výše není omezena. Do 100 tisíc korun není bankou požadováno zajištění úvěru. Při „prescoringu“ (předběžném vyhodnocení zda žadatel je schopen úvěr splácet) vyžaduje banka doklad totožnosti a potvrzení o příjmu. Schválení úvěru stojí 0,2 % z jeho výše (minimálně 400 korun) a 500 korun ročně je poplatek za správu úvěrového účtu.

eBanka zájemcům o spotřebitelský úvěr nabízí možnost zažádat o něj přímo na svých internetových stránkách. Jeho výše se pohybuje mezi 50 až 500 tisíci korunami. K poplatkům vztahujícím se k úvěru patří 0,2 % za schválení půjčky a 50 korun měsíčně za její vedení. Kromě toho je nutné i tady počítat s poplatky za vedení běžného účtu, bez kterého úvěr nedostanete.

Obdobně jako v ČSOB není předběžný scoring bez předložení dokladů možný ani u HVB Bank. Banka nabízí Rychlý hotovostní úvěr ve výši od 50 do 200 tisíc korun. Z poplatků je nutné zaplatit 1 % z půjčené částky za schválení úvěru (min. 500 Kč) a k němu je ještě potřeba připočítat náklady za vedení účtu 50 korun měsíčně a poplatek běžný účet, který je však nyní nabízen na 6 měsíců bezplatně.

Komerční banka podobně jako v ČSOB a HVB neposkytuje bez dokladů scoring a před posouzením žádosti je nutné si ještě založit účet. To většinu žadatelů-neklientů zřejmě příliš nenadchne, ale zároveň lze založený běžný účet bez poplatku zrušit, pokud úvěr poskytnut nebude. KB poskytuje dva druhy spotřebitelského úvěru: Perfekt půjčku a Osobní úvěr. Perfekt půjčka je bezúčelový úvěr od 30 do 150 tisíc korun se splatností až 6 let a pevnou úrokovou sazbou 14,90 % p.a. Poplatky bude jeho majitel platit pouze za běžný účet, neboť úvěr je poskytován i veden zdarma. Osobní úvěr lze žádat v částce od 50 do 500 tisíc. Splatnost je od 1 roku do 6 let. Poplatky, které za úvěr zaplatíte jsou: zpracování a vyhodnocení žádosti 800 Kč + 0,3 % z objemu úvěru (max. 5000 Kč)

Raiffeisenbank a její Rychlá půjčka nabízí prescoring již pomocí telefonu. Zájemce se dozví, během několika minut, zda je možné o půjčku žádat, v jaké výši, jakou splátku bude měsíčně hradit a jaké dokumenty musí předložit při podání žádosti. O úvěr lze žádat od 20 do 150 tisíc korun. Založení běžného účtu není podmínkou. Související poplatky tak jsou měsíčně 80 korun za vedení úvěrového účtu a 60 nebo 84 korun pojistného (pokud bude u úvěru ručitel, pojištění je zdarma).

Živnostenská banka si podobně jako jiné banky stanovila podmínku založit při žádosti o spotřebitelský úvěr běžný účet. Teprve poté je možné zažádat o účelový nebo neúčelový spotřebitelský úvěr. Minimální částka je 50 tisíc korun, horní hranice není omezena. Nastaveny jsou pouze limity pro zajištění úvěru ručitelem nebo nemovitostí. Doba splácení je u neúčelového úvěru 1 až 48 měsíců a u účelového 1 až 72 měsíce. Při výpočtu nákladů na úvěr počítejte s poplatky: 3 % z objemu úvěru (min. 500 Kč), měsíční vedení osobního úvěru 50 Kč a poplatek za vedení účtu.