Stane se nejlepším podnikatelem světa Čech?

Slavnostní vyhlášení vítěze finále World Entrepreneur of the Year bude vyvrcholením světového summitu podnikatelů "World Summit 2006". O vítězství bude bojovat 34 podnikatelů z různých zemí světa.

Soutěž má být oslavou a vyzdvižením podnikatelského ducha a její rozšíření do mnoha zemí světa poté důkazem velice důležité role podnikatelů jako motorů růstu nejen lokální, ale i globální ekonomiky. Letos jde již o dvacátý ročník soutěže.

Radim Jančura, jenž bude na tomto finále reprezentovat Českou republiku, je ředitelem a majitelem společnosti Student Agency, která se specializuje na organizaci jazykových a pracovních programů v zahraničí, zabývá se prodejem letenek a vnitrostátní i mezinárodní autobusovou dopravou. Má však i smělé plány do budoucna - uvažuje například o vstupu na železnici. Rozhovor s Radimem Jančurou k tomuto tématu naleznete ZDE.

“Titulu Podnikatel roku si velice vážím jako ocenění, které po několik let poukazuje nejen na podnikatelské úspěchy jednotlivců, ale i na přínos podnikatelů obecně. Je mi proto ctí, že se mohu účastnit světového finále této soutěže, na němž budu mít příležitost setkat se s významnými osobnostmi z různých zemí světa a soutěžit o titul Světového podnikatele roku,“ řekl Radim Jančura, majitel společnosti Student Agency.

NA CO MAJÍ ZAMĚSTNANCI PRÁVO

kdy jít k doktorovi či dostat zaplaceno za přesčas NA CO MAJÍ ZAMĚSTNANCI PRÁVO

V loňském roce se nositelem titulu Světový Podnikatel roku 2005 stal Wayne Huizenga z Huizenga Holdings, Inc., jediný člověk v historii podnikání, který založil tři společnosti zařazené do přehledu Fortune 500. Wayne Huizenga je zároveň zakladatelem řady amerických společností – například Waste Management, Inc., Republic Industries, Blockbuster Entertainment a AutoNation.

V České republice proběhla soutěž Podnikatel roku již pošesté, nyní se tato mezinárodní soutěž pořádá pravidelně ve více než třiceti zemích světa.