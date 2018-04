Stanovení doby nástupu do práce

Problém je složitější, a správný postup proto objasním na příkladu. Zaměstnanec pracuje na noční směně a nastoupil na směnu v neděli ve 22 hodin. Pracoval do pondělka do 02 hodin, a protože mu nebylo dobře, ukončil práci. Ráno pak navštívil lékaře, který mu vystavil potvrzení o pracovní neschopnosti od pondělí do čtvrtka. Názor zaměstnavatele je, že by měl nastoupit na směnu v pátek v 00.00 hod. Zaměstnanec se domnívá, že by měl přijít do práce až na pondělní směnu. Kdo má pravdu? Z příkladu vyplývá, že první směna v týdnu nastupuje do práce v neděli ve 22 hod. To znamená, že jde v takovém případě o první pondělní směnu. Tím je dán i další postup. Jestliže má zaměstnanec, který pracoval na noční směně, po ukončení pracovní neschopnosti ve čtvrtek nastoupit do práce, pak má nastoupit na noční páteční směnu, která začíná ve čtvrtek ve 22 hodin a trvá do pátku do 6 hodin tak, aby odpracoval celou směnu. Se souhlasem zaměstnavatele, v případě, že by nenarušil plynulý chod ve směně, by mohl nastoupit v 00.00 hod. Řešením by byla i taková situace, že by ho zaměstnavatel přeřadil v pátek na jinou směnu. Jednotlivé případy řešení vyplývají z vnitropodnikové organizace práce a z ochoty zaměstnavatele přizpůsobit se požadavku pracovníka. V žádném případě však nevzniká zaměstnanci nárok, aby nastoupil po nemoci na směnu až v pondělí.