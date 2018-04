Stanovení dovolených

Váš názor odporuje ustanovení zákoníku práce § 108 odst. l., kde se stanoví, že dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle plánu dovolených stanoveného s případným předchozím souhlasem odborového orgánu tak, aby si mohl zaměstnanec vyčerpat celou svou dovolenou zpravidla do konce kalendářního roku. Při stanovení plánu dovolených je nutné přihlížet k úkolům zaměstnavatele i k oprávněným zájmům zaměstnance. Toto ustanovení zákoníku práce má zabránit tomu, aby zaměstnanci nechávali část dovolené nevyčerpané a aby si ji převáděli bez závažných důvodů do následujícího roku, kde pak požadují její proplacení. Postup při plánování dovolené by měl probíhat tak, že přímý vedoucí dohodne s podřízenými zaměstnanci čerpání dovolené s rozložením do celého roku.

Návrhy zaměstnanců na čerpání dovolené pak koordinuje tak, aby nedošlo k ochromení chodu příslušného útvaru tím, že v určitou dobu bude většina zaměstnanců na dovolené. Takto upravený a se zaměstnanci projednaný návrh předloží personálnímu útvaru, který promítne do návrhu i případné potřeby zaměstnavatele. S definitivním plánem dovolených pak budou seznámeni všichni zaměstnanci. Takto vypracovaný plán dovolených však není dogmatem, a pokud některý ze zaměstnanců bude potřebovat v průběhu roku čerpat dovolenou v jiném termínu, než bylo naplánováno, může dovolenou nastoupit po předchozí dohodě se zaměstnavatelem. Avšak pokud by zaměstnanec bezdůvodně nečerpal dovolenou v plánovaném termínu, může mu zaměstnavatel nařídit její čerpání nebo mu může nařídit čerpání v náhradním termínu. Uvedený postup slouží k zavedení pořádku do čerpání dovolených a k omezení zbytečného proplácení nevybraných dovolených.