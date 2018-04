Stanovení rozsahu práce přesčas

Pracuji u soukromého zaměstnavatele, který mi pro plácí práci přesčas až po skončení kalendářního roku. Podle plánovacího kalendáře spočítá počet pracovních hodin, které jsem měl odpracovat, porovná ho se skutečně odpracovanými hodinami a rozdíl proplatí jako práci přesčas. Je to správné? Jak má být správně stanoven počet přesčasových hodin?Údaje v plánovacím kalendáři slouží jen k ulehčení výpočtu o odpracované době. Pokud jde o pracovní dobu, pak zákoník práce vychází zásadně z týdenní pracovní doby, a to i při zjišťování přesčasové práce. To znamená, že je-li v podniku zavedena 42,5hodinová týdenní pracovní doba, pak další hodiny odpracované nad stanovenou pracovní dobu jsou přesčasové. Kdyby však měl zaměstnanec sjednanou zkrácenou pracovní dobu na třicet hodin v týdnu, když je v podniku stanovená pracovní doba 42,5 hodiny, pak teprve další hodiny odpracované nad stanovenou pracovní dobu budou hodinami práce přesčas. Zaměstnavatel tedy postupuje špatně a v rozporu s ustanoveními zákoníku práce.