Stanovení výplaty dopředu.

V naší firmě je stanovena výplata mezd dopředu. Zajímá mne, zda tímto neporušujeme nějaké předpisy. Měsíční mzda je fixní.V podnikatelské sféře upravuje splatnost mzdy ustanovení zákon o mzdě. V něm je stanoveno, že mzda je splatná pozadu za měsíční období, a to nejpozději v následujícím kalendářním měsíci, pokud nebylo v pracovní nebo v kolektivní smlouvě dohodnuto jinak. Z této obecné dikce lze odvodit, že mzda nebo plat má být vyplácen zpětně až v následujícím měsíci po odvedené práci. Je to proto, že zaměstnavatel nebo by měl před provedením výplaty posoudit jednak kvalitu odvedené práce a také zkontrolovat, jak byla splněna jednotlivá kritéria ovlivňující vyplacení pohyblivých složek, a rovněž i proto, že dopředu nejsou známy ani překážky v práci, které budou ovlivňovat rozsah neodpracované doby v běžném měsíci. Protože ze současné dikce zákona o mzdě nevyplývá jednoznačně, že by mzda měla být vždy vyplácena až po odvedené práci v následujícím měsíci, bude v novele zákona o mzdě znění tohoto paragrafu upraveno tak, aby z něho jasně vyplývalo, že mzda má být vždy vyplácena zpětně.