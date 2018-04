Stanovisko AFIZ ke kauze Helvag

Představenstvo se shodlo, že nemůže vyvozovat případnou disciplinární odpovědnost OVB Allfinanz a.s. za zařazení investice Helvag do portfolia ani za způsob jeho nabídky klientům. V letech 1997 až 2001, kdy měla společnost OVB Allfinanz a.s. tuto investici v nabídce, AFIZ neexistovala.

Představenstvo AFIZ rozhodlo o dokončení vnitřních norem, které definují standardy pro výběr produktů nabízených členy AFIZ a standardy pro interní postupy členů AFIZ, které zajistí dodržování etických pravidel jednání s klienty všemi obchodními zástupci. Představenstvo AFIZ již dříve rozhodlo o povinnosti každého nového zájemce o členství v AFIZ (z řad právnických osob) podstoupit hloubkový audit vnitřních procesů a postupů, které uplatňuje při výběru partnerů a jednání s klienty. Tuto povinnost zároveň zavedlo i pro stávající členy.

Společnost OVB Allfinanz a.s. se smluvně zavázala, že podstoupí tento hloubkový audit jako první s cílem prověřit a korigovat systém interních pravidel a postupů obchodních zástupců při komunikaci s klienty.

Představenstvo AFIZ svému členovi, společnosti OVB Allfinanz a.s. doporučuje, aby v zájmu zachování důvěry veřejnosti k celému zprostředkovatelskému a poradenskému sektoru zvážila svůj dosavadní postoj k morální odpovědnosti za zařazení neregulované a nedozorované formy investice do veřejné nabídky, byť tím neporušila žádný platný právní předpis a právní odpovědnost za ztrátu investovaných peněz nenese.

Toto doporučení vysvětluje Ing. Martin Gardavský, místopředseda představenstva AFIZ, takto: „Poskytování služby zprostředkování finančních produktů a finančního poradenství je založeno na kvalifikovaném výběru a nabídce produktů vhodných pro konkrétního klienta. Z tohoto důvodu není možné se zcela zříci morální odpovědnosti za doporučení produktu klientovi tak, jako by si klient příslušný produkt koupil zcela bez účasti zprostředkovatele či poradce,“ a dodává: „takový postoj popírá podstatu poskytované služby a narušuje důvěru veřejnosti k celému sektoru zprostředkovatelských a poradenských služeb na finančním trhu.“

Martin Gardavský zároveň jménem celého představenstva vyjádřil upřímnou lítost nad ztrátou finančních prostředků klientů investovaných do aktivit skupiny Helvag, ke které došlo v důsledku trestné činnosti některých členů vedení zahraničních právnických osob ve skupině Helvag.