Stanovisko ÚOHS k zadávání veřejných zakázek v důsledku povodní

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tak zareagoval na aktuální povodňovou situaci, kdy bude třeba provádět mnoho prací zadávaných veřejnými zadavateli urychleně v co nejkratší době.

ÚOHS doporučuje v principu využít dva způsoby zadávání veřejných zakázek

zadat zakázku jako veřejnou zakázku malého rozsahu, kdy předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky nebo služby nedosáhne (tj. činí méně než) 1 mil. Kč bez DPH, resp. nedosáhne (tj. činí méně než) 3 mil. Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce (§ 12 odst. 3 zákona)

zadat zakázku v tzv. jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 zákona - jedná se o zakázky, které je nezbytné zadat tzv. v krajně naléhavém případě. Další podmínkou je však, že zadavatel nemůže z časových důvodů zadat zakázku v jiném druhu řízení.

Zákon č. 137/2006 Sb. § 23 odst. 4 Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění (4) Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění rovněž tehdy, jestliže

a) veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem, nebo

b) veřejnou zakázku je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení.

Jednací řízení bez uveřejnění

Naléhavé případy Zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona lze použít pouze v případech, kdy je zadavatel nucen v co nejkratší době řešit určitý závažný problém (např. oprava poškozené důležité komunikace). V této souvislosti je však nutno zdůraznit, že posouzení, zda se jedná o "krajně naléhavý případ", nemůže být postaveno pouze na subjektivním názoru či domněnce zadavatele, nýbrž musí být založeno na zcela objektivních a doložitelných skutečnostech. Zdroj: stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Jednací řízení bez uveřejnění zahajuje zadavatel odesláním písemné výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, v níž oznámí dodavateli nebo určitému omezenému počtu zájemců svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení. Tímto způsobem lze podle ÚOHS postupovat v období, kdy je nezbytně nutné vykonávat záchranné práce a neodkladné činnosti, jako jsou demolice, obnova zdrojů pitné a užitkové vody, nákup základních potravin a léků, dezinfekčních a čisticích prostředků a dalších prostředků základní potřeby apod. Podle sdělení ÚOHS by zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění by v objektivně odůvodněných případech možno akceptovat i po skončení stavu nebezpečí, resp. stavu nouze, pokud by taková zakázka byla zadána v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení. Krajní naléhavost lze spatřovat v tom, že při ohrožení života nebo zdraví lidí či kvůli hrozícím škodám nelze z časového hlediska dodržet běžné, zákonem stanovené postupy zadávání veřejných zakázek. Zde by se jednalo o takové práce, které směřují k odstraňování následků škod, jako je např. zprovoznění důležitých železničních tratí a pozemních komunikací, telekomunikačních zařízení, čištění komunikací a vodních zdrojů, obnovení dodávek plynu,elektrické energie a vody.

Veřejné zakázky spojené podle zvláštních právních předpisů se zvláštními bezpečnostními opatřeními

Podle § 18 odst. 2 písm. a) zákona o veřejných zakázkách není zadavatel povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky, jestliže jde o veřejné zakázky, které jsou zadávány v rámci zvláštních bezpečnostních opatřeni a nejedná se současně o veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti podle § 10a zákona. Jde zde o případy, kdy zvláštní právní předpisy upravují způsob zadání těchto zakázek. Jde například o zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Povodňový e-mail ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zřídil rovněž "povodňový" e-mail, kde bude odpovídat na všechny dotazy zadavatelů související s problematikou zadávání veřejných zakázek v důsledku povodní. Tyto odpovědi bude Úřad poskytovat na základě e-mailové žádosti zadavatele po sdělení konkrétních identifikačních údajů zadavatele. Dotazy zadavatelů na případný postup při zadávání veřejných zakázek lze zasílat na e-mail: vz.povodne@compet.cz. Více informací naleznete zde.