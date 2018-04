Stanovy Sdružení klientů a poradců společností FINNEX Group a FINNEX Praha

Sdružení klientů a poradců společností FINNEX Group a FINNEX Praha. Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II

Adresa sdružení

Sídlo a adresa sdružení je xxxxx

Čl. III

Cíle sdružení

hájit oprávněné zájmy klientů a autorizovaných finančních poradců společností FINNEX Group a FINNEX Praha v souvislosti s plným vrácením jejich finančních prostředků včetně dosaženého zhodnocení, u poradců pak v souvislosti s nevyplacenými provizemi

prosazovat spravedlivé, úplné a právně nezpochybnitelné narovnání vzniklé situace

ochrana dalších právních nároků poškozených klientů a poradců společností FINNEX Group a FINNEX Praha

Sdružení bude vyvíjet činnost následující formou:

zprostředkováním výměny informací

pořádáním diskusních setkání

přípravou technických analýz a studií

spoluprací se subjekty, které sledují slučitelné cíle

publikační činností

1. Členem sdružení může být fyzická nebo právnická osoba z řad bývalých i současných autorizovaných finančních poradců a klientů společností FINNEX Group a FINNEX Praha, která se zaváže obhajovat jeho programové cíle. Členství vzniká dnem, kdy s přihláškou souhlasí výbor sdružení.

2. Členství ve sdružení končí oznámením o ukončení členství a dále pak úmrtím, případně vyloučením za činnost která je v rozporu s programovým cílem sdružení. U právnické osoby zaniká členství oznámením o ukončení členství, vyloučením nebo zánikem právnické osoby.

Členové sdružení mají právo účastnit se osobně nebo prostřednictvím řádně ustanoveného zástupce jednání a rozhodování sdružení a to:

volit a být volen do orgánů sdružení

účastnit se činnosti sdružení a požívat výhod, které sdružení svým členů poskytuje

předkládat své návrhy a připomínky k činnosti sdružení a jeho orgánů

být informován o hospodaření sdružení s prostředky sloužících k naplnění cílů sdružení

účastnit se zasedání orgánů sdružení

Informování a vzájemný kontakt probíhá na valných hromadách a na pravidelných schůzích výboru sdružení.

Čl. V.

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

valná hromada

výbor sdružení

předseda sdružení

místopředseda sdružení

kontrolní komise

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Schází se jednou ročně, případně i tehdy, požádá-li o její konání výbor sdružení nebo minimálně jedna třetina všech členů sdružení. Valnou hromadu svolává předseda sdružení nejméně 14 dní před termínem jejího konání. Valná hromada je usnášení schopná nadpoloviční většinou přítomných členů sdružení. V případě změny stanov se valná hromada usnáší dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení.

2. Výbor sdružení (dále jen výbor) je jediným výkonným orgánem sdružení. Prvním výborem sdružení jsou členové přípravného výboru sdružení, kteří se stávají členy výboru sdružení automaticky, a to dnem registrace sdružení podle zvláštních předpisů. Výbor sdružení je nejméně tříčlenný. Členy výboru jsou z titulu svých funkcí předseda a místopředseda sdružení. Výbor sdružení je v dalších letech volen valnou hromadou veřejným hlasováním na dobu dvou let. První volby výboru se uskuteční dva roky po registraci sdružení dle zvláštních předpisů. Výbor na své první schůzi volí ze svého středu předsedu a místopředsedu sdružení. Současně zřídí podpisové právo pro finanční dispozice a to pro předsedu, místopředsedu, pokladníka, případně i pro další osobu.

3. Za sdružení jedná navenek předseda sdružení. Místopředseda sdružení zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.

4. Kontrolní komise sdružení je tříčlenný orgán, který sleduje hospodaření sdružení, vyhodnocuje jeho výsledky a předkládá kontrolní zprávu valné hromadě sdružení. Členové kontrolní komise mohou nahlížet do všech dokladů a zkoumat, zda jsou řádně vedeny účetní záznamy sdružení. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu a jejím členem nemůže být žádný z členů výboru sdružení.

Čl. VI.

Zásady hospodaření

1. K zajištění činnosti sdružení slouží peněžní a jiné hmotné a nehmotné prostředky, které si sdružení opatřuje z členských příspěvků, odkazů a darů třetích osob. Povinné roční členské příspěvky jsou splatné nejpozději do jednoho měsíce po přijetí člena do sdružení a následný roční členský příspěvek pak nejpozději vždy ve výroční den členství. Minimální výše povinného ročního členského příspěvku se stanovuje takto:

a) pro klienty společností FINNEX Group a FINNEX Praha dle hodnoty majetku uvedené na posledním známém výpisu majetkového účtu klienta a to při evidovaném majetku do 50 000 Kč včetně je minimální povinný roční členský příspěvek 300 Kč, při evidovaném majetku nad 50 000 Kč do 100 000 Kč včetně je to 500 Kč, při evidovaném majetku nad 100 000 Kč je to pak 800 Kč. Toto ustanovení se týká též autorizovaných finančních poradců společností FINNEX Group a FINNEX Praha, jestliže jsou zároveň klienty těchto firem.

b) Pro autorizované finanční poradce, kteří nejsou klienty společností FINNEX Group a FINNEX Praha je minimální povinný roční členský příspěvek 300 Kč.

2. Výbor je oprávněn vyhlásit mimořádné členské příspěvky vyžaduje-li to hospodářská situace sdružení jen v případě, že by nedostatkem prostředků bylo ohroženo naplňování programového cíle sdružení. Mimořádný příspěvek smí být vyhlášen max. dvakrát ročně a jeho celkový součet nesmí přesáhnout částku 2 000 Kč na člena za kalendářní rok.

3. Faktury může podepisovat pouze předseda sdružení nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředseda sdružení. Finanční dispozice sdružení musí být podepsány dvěma osobami, které mají podpisové právo a jedním z nich je pokladník sdružení.

4. Za hospodaření odpovídá předseda a výbor sdružení.

Čl. VII.

Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra ČR.

V Praze dne 12. června 2001

Členové přípravného výboru sdružení:

Martin Wojtěch

František Vlček

Ing. Bohuslav Novák