Staňte se chatařem, úspory nepotřebujete

O Češích je dobře známo, že jsou nadšenými chataři a chalupáři. Víkendy nebo prázdniny strávené na chatě jsou pro někoho naprostou samozřejmostí a chata byla kdysi pro mnohé také jedinou možností, jak prožít dovolenou mimo domov. Dnes je mnohem více příležitostí, jak a kde trávit dny volna, takže nová chata pro individuální rekreaci není asi právě největším hitem, ale třeba pořízení letního sídla ve správné lokalitě může být dobrou investicí.

Hypoteční úvěr není problém

Pokud jde o financování pořízení nemovitosti sloužící k individuální rekreaci, hypoteční úvěr by neměl být problém. Musí se samozřejmě jednat o takovou nemovitost, kterou je možné použít jako zástavu. Při určování její zástavní hodnoty však bude banka opatrnější než u domů či bytů sloužících k bydlení, takže celková výše poskytnutého úvěru může být nižší, případně bude banka vyžadovat jako dozajištění ještě nějakou další nemovitostí. Také je třeba počítat s vyšší úrokovou sazbou.

Lepších podmínek úvěru by klient mohl dosáhnout tím, že by si na adresu chaty převedl své trvalé bydliště a nemovitost tak pořizoval jako objekt určený k bydlení. Chaty a další rekreační nemovitosti jsou pro banku rizikovější z více důvodů, především jejich ceny mohou být v čase méně stabilní než u nemovitostí sloužících pro bydlení. Jejich hodnotu může snižovat také třeba to, že leží v neatraktivní lokalitě, v záplavové oblasti, nebo když jsou hůře přístupné či leží na cizím pozemku. Tak jako u ostatních nemovitostí bude banka vyžadovat pojištění rekreačního objektu proti vybraným rizikům.

Úvěr ze stavebního spoření využít nelze

Možnosti použití úvěrů ze stavebního spoření přesně vymezuje zákon. Úvěr ze stavebního spoření je určen pouze na financování bytových potřeb a pořídit z něj chatu možné není. Lze z něj však financovat takové úpravy a rekonstrukce, které povedou ke změně rekreačního objektu na nemovitost určenou k bydlení. Musí pak proběhnout nová kolaudace a změna musí být zanesena do katastru nemovitostí.

PODNIKÁTE A HLEDÁTE INFO

pro vaše finance? Navštivte podnikani.idnes.cz



Co je a není rodinný dům

Právě údaje z katastru jsou pro banky a stavební spořitelny určující a z nich vycházejí při schvalování poskytovaných úvěrů. Tam je uvedeno, o jaký typ stavby se jedná, zda jde o rekreační objekt, nebo objekt určený k obývání.

Jaké charakteristiky a parametry musí stavba splňovat, aby mohla být prohlášena za objekt určený k bydlení, uvádějí prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu. Jedná se především o vyhlášku č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Tato vyhláška řeší například technické požadavky na stavby a jejich umísťování, bezpečnost, užitné vlastnosti a podobně. Pro účely této vyhlášky se například definují pojmy rodinný dům a stavba pro individuální rekreaci takto:

Rodinný dům je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Stavba pro individuální rekreaci (například rekreační domek, chata, rekreační chalupa, zahrádkářská chata) je jednoduchá stavba, která svými objemovými parametry, vzhledem a stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinnou rekreaci.

ČESKÁ A SLOVENSKÁ RODINA

Kolik vydělávají peněz? Kdo se má lépe?

Pořídili byste si chatu nebo jiný rekreační objekt jako investici? Žádali jste v bance o úvěr na takovou nemovitost?