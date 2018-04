Staňte se expertem a prokoukněte špatné finanční rady

Jakmile se rozhodnete pro konkrétního finančního poradce či poradenskou firmu, myslete předem na to, kde se první setkání odehraje. Rozhodně se nenechte vmanipulovat do prostředí, kde byste se cítili nepříjemně. Můžete se sejít jak u vás doma, tak v oblíbené kavárně. Pokud navštívíte poradce na jeho pracovišti, raději se předem informujte, zda budete mít zajištěno soukromí.

Na první schůzku nemusíte mít nastudovány veškeré finanční produkty, které současný trh nabízí. Není potřeba jim dopodrobna rozumět, od toho tady bude poradce, aby vám vše vysvětlil.

Je ale dobré, abyste si prošli, jaké finanční produkty nyní využíváte a byli tak schopni reagovat na jeho první seznamovací dotazy.

Z první schůzky byste neměli odcházet s vyřešenými financemi

Seznamovací schůzka by měla probíhat spíše v teoretické rovině. Poradce by se měl především zajímat o to, jak vaše domácnost hospodaří s financemi, jaké máte uzavřeny produkty či jaké máte představy a záměry do budoucna. Měl by s vaší pomocí zjistit všechny informace nezbytné pro sestavení vhodného finančního plánu. Proto počítejte s tím, že první schůzka je spíše informativní a nečekejte, že právě během ní poradce vaši finanční situaci okamžitě vyřeší.

Naopak zbystřete, bude-li vám poradce po několika minutách navrhovat zrušení všech vašich stávajících produktů, aniž by se s nimi podrobněji seznámil a porovnal je s navrhovaným řešením. Stejně tak se na první schůzce nenechte přesvědčit k uzavření nových, poradcem již dopředu připravených smluv. Je také nepřijatelné, aby poradce navrhoval řešení vaší finanční situace, aniž by znal veškeré detaily.

Pokud se od vás bude poradce na první schůzce snažit získat kontakty na vaše blízké či známé, či vás bude žádat, abyste ho doporučili dále, je to důvod vzít nohy na ramena a vyhledat raději někoho jiného.

Kdy vzít nohy na ramena aneb jak poznáte špatného finančního poradce Nepustí vás ke slovu.

Doporučuje vám finanční produkty bez podrobnějšího seznámení se s vaší situací, záměry a potřebami.

Hned během první schůzky žádá o doporučení a kontakty.

Zdráhá se vysvětlit navrhované postupy.

Odmítá nést zodpovědnost za své rady.

Navrhuje zrušit stávající produkty bez přesného porovnání ztrát, nákladů a výnosů vzhledem k předloženému novému řešení.

Nabízí produkty či aktiva s neobvykle vysokým ziskem. Zdroj: AMI Communications ve spolupráci s Českou pojišťovnou

Navrhovaný finanční plán vám musí poradce dobře vysvětlit

Na další schůzku s poradcem byste měli být již dobře připraveni. Sestavte si měsíční rozpočet své domácnosti, zohledněte v něm všechny výdaje i příjmy. Také si připravte smlouvy finančních produktů, které využíváte. Finanční poradce se tak snáze zorientuje a dokáže do celkového plánu lépe začlenit vhodné stávající produkty a ty méně vhodné naopak pozměnit či dokonce zrušit.

Test poradců: Někteří se jako experti jen tváří

Jakmile se sejdete nad navrhovaným řešením – finančním plánem, nebojte se zeptat na vše, co vám nebude jasné. Poradce by ho měl s vámi pečlivě projít a vše vám podrobně vysvětlit. Především to, v čem jsou pro vás jednotlivé investice výhodné a co vám přinesou. V žádném případě se nesmiřte s odpovědí typu: "Věřte mi, že produkt, který jsem pro vás zvolil, je ten nejlepší. Je zbytečné vás zatěžovat dalšími podrobnostmi, kterým byste ani nerozuměli."

Při seznamování s navrhovaným finančním plánem vždy očekávejte komplexní zohlednění vaší situace, nespokojte se s návrhem řešení pouze jednotlivých oblastí.

Bude-li vám poradce nabízet produkty s neobvykle vysokým ziskem, včas si uvědomte, že ruku v ruce s možným výnosem roste i stupeň investičního rizika.

Nenechte se nutit do podpisu smluv

Pokud si nebudete jisti, že navrhovaný finanční plán je to, co jste si představovali, nebojte se požádat o dostatek času na rozmyšlenou. Nikde není řečeno, že musíte využít služeb prvního poradce, který se vám věnoval. Vždy máte možnost vyzkoušet jich víc a porovnat tak doporučovaná řešení.

Bude-li vás poradce k podpisu nutit, je to známka toho, že jste narazili na nesprávného.

Zjistěte si výši poradcovy provize za uzavřené produkty

Finanční poradce, který se chová profesionálně, by vám v úvodu první schůzky měl také vysvětlit, jakým způsobem je odměňován. Často jsou jeho služby pro běžné klienty "zdarma".

Neznamená to, že by pracoval bez nároku na jakoukoliv odměnu, je placen provizemi ze smluv, které s vámi uzavře. V takovém případě se zeptejte, jak vysoké tyto provize u jednotlivých produktů jsou. Poradce by vám je měl na požádání sdělit.

Pro dobrého poradce nekončí práce s klientem sestavením finančního plánu a podepsáním smluv. Měl by být ochotný vám pomoci, když ho požádáte o další schůzku a rady.