Staňte se kamarádem šéfa

Chytrý zaměstnanec, dobrý hospodář se svým časem, dokáže situaci užitečně využít a ušetří si tak zdlouhavou administrativu v době, kdy už zase všichni zařezávají na svých pracovištích.

Za jakých okolností ušetříte nejvíce času v běžných pracovních administrativních záležitostech? Kdy vám ten či onen kolega splní pracovní přání či požadavek nejrychleji, nejpřesněji, s minimem vynaložených mailů, telefonátů, osobních jednání? No přece tehdy, když je váš kamarád, když je vám přátelsky nakloněn.

Kamarádství a přátelské známosti na správných místech jsou jedním z důležitých nástrojů úspěšného time managementu. A právě na výjezdním zasedání na horách nebo na sportovním víkendu je lze navazovat a rozvíjet.

Práce až na konec

Na horské chatě se dostanete do osobního styku i s hodně vysoce postavenými manažery tak bezprostředně a na tak dlouho, že v pracovní dny si o tom můžete nechat jenom zdát. Šéfové jsou navíc uvolnění, přátelsky naladění, přístupnější.

Pozor: varujte se řešit rovnou pracovní záležitosti. Hrozí, že nadřízené a kolegy otrávíte, protože i oni si chtějí užít klidu. Konverzujte na odpočinková témata, jako je například výborné jídlo, počasí a krásný výhled.

Svým jednáním vysíláte signál: Já jsem zde proto, abych neotravoval s pracovními problémy. Abych byl příjemný společník. Abych vyvolal dojem - to je bezva člověk, s tím se jistě v běžných dnech dobře pracuje.

Až na samý závěr takovéto milé, dlouhé konverzace, až ke konci celé akce smíte spřátelenému kolegovi, šéfovi nebo šéfové šeptnout: "Víte, potřeboval bych po návratu s vámi vyřešit to a to, teď jsem s tím opravdu nechtěl zatěžovat a rušit odpočinkovou atmosféru."

Jaká bude odpověď? Na devadesát devět procent něco ve smyslu: "Jistě, stavte se, mileráda se s vámi na to hned podívám; kdyby vám moje asistentka tvrdila, že nemám čas, tak jí řekněte, že jsem vám zde osobně dala pro tuto záležitost nejvyšší prioritu."

Na úvod té prioritní pracovní schůzky jistě můžete ještě minutku připomenout skvělé nepracovní zážitky z výjezdu a pak už řešíte. Efektivně, časově úsporně, vstřícně, hladce.

Moc se nesnažte

Zapamatujte si, že čím méně se budete snažit, tím lépe. Nemá smysl na nadřízeného rychle mluvit, střídat jedno téma za druhým a usilovně se snažit ho "bavit". Snadnější a účinnější je nastartovat hovor nějakou velmi otevřenou, velmi obecnou otázkou - a pak už jen naslouchat. Přikyvujete, opakujete fráze šéfa svými slovy; ponoukáte ho k hovoru přesně tam, kde sám chce ventilovat své pocity. Zasvěcené nadšené mlčení - to je ta hlavní zbraň motivační komunikace a následného time managementu. A že to všichni umíte perfektně, to se vsadím.

Nebojte se, že všechny předchozí rady vás nabádají k hnusné manipulaci: není to pravda. Tvrdí to jen zapšklí závistivci, kteří neumějí působit na lidi kolem sebe. Každou svou komunikací druhé lidi ovlivňujeme. Manipulace je to jen tehdy, když konverzace slouží nemravným cílům - podrazům. Když je cíl dobrý, přátelský, ušlechtilý, nazývá se takovéto ovlivňování kladným slovem motivace.