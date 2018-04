Staňte se lídrem!

Tenkrát také nebyl problém dožít se důchodu a ještě navíc pobírat slušnou penzi. Mohli jste si dovolit odjet na dovolenou s klidnou hlavou a nikoho nenapadlo, že by mohl mít problém dostat se zpět. A také – byli jsme přesvědčeni, že snad kromě rakoviny už nás žádná nemoc nemůže překvapit, na všechno už jsme přece našli lék...

Žijeme ale v turbulentní době



V létě jsou tropická vedra nebo záplavy, v zimě arktické mrazy nebo bláto. Zvažujete, jestli by nebylo lepší přece jen nechat ty peníze doma v šuplíku... vždyť včera byla uvalena nucená správa na další banku. Důchod? O tom raději moc nepřemýšlíte, současná situace se nebezpečně začíná podobat tomu, co se stalo předloni v Argentině.

Na dovolenou odjíždíte se stísněným pocitem, jestli je tahle cestovní kancelář opravdu pojištěná. Pár týdnů na to se probouzíte s bolestí hlavy a horečkou. Nebyl jste nemocný několik let a teď najednou po zahraniční dovolené... To čekání na výsledky lékařské zprávy je nekonečné. Jakže se liší příznaky chřipky od toho SARSu? Zezačátku prý nijak...

Turbulentní doba neminula ani byznys prostředí



Před deseti lety jsme v Douwe Egberts, kde jsem tehdy pracoval, sestavovali 10-leté plány, na školeních jsme se učili plánovat, kontrolovat, řídit. Jako by byl podnik jeden velký stroj. O vedení, leadershipu nebo čemkoli „lidském" nebyla nikde ani zmínka. Dnes už jsou 10-leté plány minulostí, je těžké odhadnout, co bude za rok. V některých oborech už nedohlédneme dále než na měsíc dopředu. Internet a jiné technologie zrychlily svět. Je to celosvětový trend a za těch čtrnáct roků, co se můžeme dívat přes západní a jižní hranici a také dělat věci více podle vlastních přestav, se i u nás mnohé změnilo.

O leadershipu v byznys prostředí, který k lidem přistupuje jako k partnerům a bere v potaz jejich schopnosti, silné stránky, ale i touhy, se začalo mluvit teprve nedávno. Je důležité si uvědomit, že ne technologie, ne finance, ale lidé jsou ti, kteří čím dál více budou rozhodovat o úspěších firem. A na ně je potřeba se zaměřit.

Zde je 20 zásad, vlastností, dovedností, postřehů a tipů pro lídra v těchto časech plných nejistoty, nejednoznačnosti, rizika (ale i vysokých výnosů).

1. Lídři, ti co vidí do dálky a dokážou chaotický dav přeměnit ve fungující tým, jsou důležití. Manažeři, ti co zabezpečí jednotlivce, jejich trénink, motivaci a odměnu, jsou také důležití. Lídři jsou srdcem a manažeři mozkem podniku.

2. Neexistuje jeden způsob, jedna cesta, jak vést lidi. Hlavní zásada dnešních dní zní: „Všechno záleží na situaci!“ Před lety americký psycholog Victor Vroom vyvinul princip situačního vedení, které později zpopularizoval Keneth Blanchard. Lídr se musí přizpůsobit: situaci, stylu, očekáváním, člověku.

3. Lídři nevychovávají následovníky, ale další lídry. Tradiční pohled na leadership měří úspěch lídra tím, kolik vychová následovníků, tj. lidí, jež přijmou a budou vyznávat jeho vizi. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela nebo Ježíš Kristus se snažili ve svých následovnících vychovávat lidi, kteří dále samostatně šířili jejich vizi a filozofii.

4. Lídři se umí zasmát! Nikdo není neomylný. Abyste přežili v těchto nejistých časech, budete se muset naučit udělat si legraci ze svých chyb. Humor je nejlepší nástroj, jak se nezbláznit.

5. Z lídrů čiší vášeň. Jestliže vás nebaví to, co děláte, jestli se nebijete za svůj projekt, tým, zákazníky, kolegy a firmu, proč potom děláte to, co děláte? Jak můžete vůbec očekávat, že za vámi někdo půjde?

6. Je známým faktem, že energie produkuje energii. Každá firma, každý tým, každý projekt potřebuje k úspěchu energii. A je to zejména úloha lídra, aby energii obstaral. Jenomže každý den nesvítí slunce. Někdy energii prostě nemáte. Potom není zbytí. Najděte, sežeňte ji nebo to prostě zahrajte!

7. Lídrům na lidech, dění i věcech záleží. Nevyvyšují se nad ostatní, považují ostatní za partnery. Empaticky vnímají jejich potřeby a snaží se je uspokojit.

8. Lídři vedou příkladem. Chodíte na schůzky pozdě anebo je Vaše asistentka ruší, protože se zatím vyskytlo něco důležitějšího? Vyhlásíte nové pravidlo a ihned ho porušíte? Nečekejte, že za vámi někdo půjde. Lidé jsou zmatení. Neví kudy a kam jít.

9. Lídři věří v důvěru. Bez důvěry můžete zavřít dveře a jít domů. Je to absolutní základ pro jakýkoli mezilidský vztah. I v práci. Abyste vůbec mohli uvažovat o důvěře, chovejte se důvěryhodně. Jak? Podle pravidla č. 8. Veďte příkladem! Chovejte se tak, jak byste chtěli aby se chovali ostatní.

10. Leadership je umění improvizace. Pravidla hry se mění, konkurence se změnila, původní zákony už neplatí,… Jedinou jistotou zůstává změna. Lídr musí být připraven se přizpůsobit, zapomenout na včerejšek, odpustit, definovat nové role, vybudovat nové vztahy a sestavit nový tým.

11. Lídři delegují! Často a se vší zodpovědností i pravomocemi. Co dokázal Jack Welch v GE, že k němu svět vzhlíží jako ke guru leadershipu? Vychoval další lídry! Jak? Delegoval zodpovědnost. Ne pouhé úkoly.

12. Lídři dělají chyby. A nestydí se za ně. Neskrývají je. Naopak! Vyhledávají své chyby a učí se z nich. Téměř nikdo se nestrefí napoprvé. Ti šťastnější z nás to zvládnou napodruhé, někteří až napotřetí nebo napočtvrté. Winston Churchil řekl: „Úspěch je schopnost přenést se od neúspěchu k dalšímu selhání bez ztráty dobré nálady.“ Čím nejistější doba, tím více chyb budete dělat. Důležité je chybu si uvědomit, vyřešit následky, poučit se a jít dál.

13. Lídři se učí. Čtou, přednáší, píšou, pozorují, tráví čas s inspirativními lidmi. Mají své mentory. Ti nejlepší přečtou 70 – 100 knih ročně. Je to vášeň, co je žene vpřed. To, co se naučili, si nenechávají pro sebe, ale sdílejí s ostatními ve svých týmech.

14. Lídr má výsledky. Jestli chcete uspět, napodobte „pizza-mana“. Dodejte a rychle. Ještě nedávno jste uspěli tak, že jste se setkávali s těmi správnými lidmi a „pseudo-prodávali“ své „pseudo-výsledky“. Ty časy jsou pryč. Kdo nedodá (nejlépe měřitelné) výsledky, neuspěje.

15. Lídři vítají nepořádek. Jakého učitele si pamatujete? Toho, který požadoval řád, disciplínu, úkoly a testy anebo toho, který dal přednost Vašemu rozvoji, inspiroval vás svými příběhy a zaměřil se na hru? Obvykle platí: kde jsou mantinely, řád a hranice, tam chybí kreativita a vášeň. Chcete zlepšit svůj leadership? Potom to nepřehánějte s pořádkem.

16. Lídr je zřídkakdy, jestli vůbec někdy, ten nejlepší. Nejlepší lídr je ten, který se dokáže obklopit lidmi ještě lepšími. Lepšími než je on sám a učit se od nich.

17. Lídr vede. Pryč jsou ty časy, kdy si mohl dovolit dělat práci lidí, které vede. Lídr vede, lídr nedělá. Čím více dělá, tím hůře vede. A ta závislost je silná. Za co vlastně lídra platí? Za to, aby skupinka jednotlivců fungovala jako sehraný orchestr. Určitě ne za to, aby dělal práci lidí, které vede.

18. Lídři rozumí tomu, jaký význam mají vztahy. A jsou to především ženy, které této zásadě rozumí. Jestli v životě o něco jde, potom to jsou vztahy s lidmi, na kterých nám záleží. Jestli s někým v práci strávím 8-10 hodin denně, potom mi na něm/ní asi zatraceně záleží.

19. Lídři jsou univerzální. Co je to, po čem je v dnešním světě největší sháňka? Čas! Není čas pilovat závěrečnou zprávu na úroveň Pulitzerovy ceny. Diskuze o novém produktu, finanční výsledky za minulý měsíc, nabídky spolupráce, nový zaměstnanec, pravidelná porada týmu, strategické plánování, havárie v jednom z našich závodů, stížnosti zákazníků. Je toho moc, co musíte řešit. A času tak málo.

20. Lídři umí vyprávět příhody, kterým ostatní s chutí naslouchají. Schopnost sdělit podstatu příběhu, a to navíc poutavým až strhujícím způsobem, vám spolehlivě zajistí následovníky a je též podstatou efektivní komunikace. Proč? Protože příběhy jsou to, co se stalo, naše vlastní zkušenost. Jestli chcete získat lidi na svou stranu, neprezentujte pouze suchá fakta nebo snad jen čísla. Vyprávějte příběh. Čísla jsou nudná. V příbězích je vášeň, barva, chuť i vůně.