Staňte se úspěšnými hned od začátku

Být úspěšný znamená pro každého něco jiného. Pro někoho znamená úspěch top pozici v zaměstnání, jiný se spokojí s pozicí asistenta. Další touží po vlastním resortu u moře a jiný po pěstování nádherných jablek. Přitom úspěšní mohou být všichni. Je totiž úplně jedno, v jaké oblasti pracují. Pro pocit úspěchu musíme být na správném místě a uplatňovat svůj přirozený talent.

Co je to talent?

Talent je dán každému jedinci již při narození. Jde o specifickou funkci mozku, kdy se určité dráhy v hlavě pospojují takovým způsobem, že ve srovnání s někým jiným nemohou být ve své kvalitě překonány. Tak vedle sebe můžeme mít dva stejně studované kuchaře. Oba mají velký zájem připravovat a vymýšlet nová jídla. Jeden z nich ale má talent na přípravu nevšedních chutí. Dokáže předem procítit chuť připravovaného jídla v kombinaci s dostupnými ingrediencemi. Druhý při své práci může používat pouze naučené poučky a recepty.

Oba vyrobí dobré jídlo, u prvního si pravděpodobně více pochutnáte a objevíte zcela nové variace. Druhý kuchař, pokud by se pustil do tohoto experimentování, by mohl vyrobit nepoživatelné. Prostě mu chybí talent, a i když má stejné znalosti jako ten první, jeho jídlo nebude tolik vynikat. Funkci talentu si můžete přirovnat k internetovému připojení.

Jak T1, tak dialup vás připojí ke stejné síti. Rozdíl je pouze v tom, že T1 mnohonásobně rychleji a kvalitněji. Lidé bez talentu dokáží dělat ty samé věci jako lidé s talentem - pouze s jedním rozdílem, buďto to dělají pomalu a s velkým úsilím, nebo jim chybí šmrnc. Navíc bylo objeveno, že talent je napojen na pozitivní emoci.

Jak objevím svůj talent?

Každý máme svůj talent. Jenom jej musíme odhalit. Mnozí z nás však byli díky své výchově zatřiďováni a tlačeni do oblastí, ve kterých nám není dobře. Nosíme kabát někoho jiného. Výsledek je ten, že studujeme obor, na který se nehodíme, nebo se rozhodneme pro práci, která nás nebaví.

Pokuste se již dnes zapracovat na sobě a objevte svůj talent, který pak budete uplatňovat ve své práci. Položte si otázku: "K jaké práci mám přirozenou náklonnost?“ nebo "Co bych chtěl mít napsáno na své navštívence?“. "Jaký nápis bych chtěl mít na svém náhrobním kameni?“ Při jakých činnostech ztrácím pojem o čase? Odpovědi na tyto otázky vám poskytnou první světlo na vaši cestu do pracovního života. Práce, které vám vyplynou z těchto otázek, v sobě budou zahrnovat prvky talentu.

Jak uplatním svůj talent?

Objevili jste své oblasti, kde máte své talentové obdarování. Nyní je zapotřebí, abyste se právě v těchto oblastech začali intenzivně rozvíjet. Najděte si literaturu, která se zabývá vaším tématem. Vyhledejte nejlepší lidi v tomto oboru a podívejte se, kde pracují a jak svoji práci dělají. Vyhledejte firmy, které se zabývají tím, kde jste objevili svůj talent. Nechtějte kopírovat své rodiče. Oni by si to moc přáli, ale mají svůj talent jinde. Staňte se nezávislými bytostmi, které přinesou do světa hlavně sebe. Svoji novou kreativitu. Svůj nový pohled na svět, svoji originalitu. Nepotřebujeme kopie, ale originály.

A co když to neudělám?

Mnozí si pokládají tuto otázku. Za setrvání mimo oblast svého talentu se platí krutá daň. V období kolem 35. roku života vám začne vaše hlava produkovat nové otázky. Začne se vás ptát "Proč tady jsi?“, "Jaký je smysl tvého počínání?“, "Proč děláš právě toto?“.

Pokud na tyto otázky nebudete znát odpověď, tak se připravte na nepříjemné emoce prázdnoty typu "Nic nemá cenu a všechno je na nic“. Pak se buďto odkloníte od své dosavadní práce a budete se muset učit něco zcela jiného, nebo zůstanete u svého a po celý zbytek života budete od své hlavy poslouchat pořád dokola "Proč to děláš?“. Ignorace této výzvy a její zakopávání pod postel se promění v pocit prázdnoty a nicotnosti.

Úspěšný ve své práci

Nečekejte a pusťte se do uplatňování svého talentu hned teď. Pusťte se do své milované činnosti a přirozeně bez velkého úsilí budete vynikat. Děláte přeci to, co máte rádi, kde máte pozitivní emoce a ztrácíte pojem o čase. Díky svému talentu budete bez velkého úsilí vynikat před svými kolegy bez talentu. Budete samozřejmě i mnohem lehčeji postupovat výše. Lidé se dnes rádi podřizují přirozeným talentům a obdivují je. Nebudete se muset nikam a za ničím honit. Nebudete muset žebrat o každou korunu. Jste na správném místě, v centru dění. Neexistuje pro vás porážka. Pokud totiž uplatňujete svůj talent, nikdy nemůžete prohrát.

Vytrvalost a znalosti

Máte-li objeven svůj talent a uplatňujete-li jej, nepolevujte. Ne aby vás napadlo si lehnout, ustlat si na vavřínech a úkolovat váš talent, aby pracoval za vás. Brzy dostanete za uši. O talent, stejně jako o jiné skvostné rostliny, musíte pečovat. Musíte se vzdělávat a pracovat na sobě, abyste byli stále více ku prospěchu a šli s dobou.

Vztah k ostatním

Vše, co máte, máte hlavně kvůli sobě, ale i kvůli ostatním lidem. Lidé kolem nás potřebují naše talenty. Všichni dohromady vytváříme živý organismus a úpadek jednoho je ztráta i pro druhého. Pokud jeden nestíhá, celé jeho okolí strádá. Řetěz je tak silný jako jeho nejslabší článek. Lidská společnost má stejná pravidla. Všichni jsme vzájemně propojeni a potřebujeme se. Proto máme různé talenty, které proměňujeme do služeb, za které nám ostatní platí.

Můj přínos společnosti

Nakonec si napište, jaký bude váš přínos společnosti. Proč jste vlastně tady a jak chcete s vaším talentem naložit. Talent není možné udusit v sobě. Vždy bude chtít ven. Vždy bude mít tendenci vybublat. Jasně, můžete ho pravidelně dusit, pak se ale proměníte v pramen staré vody, která nikoho neobčerství.