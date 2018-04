Stará pojistka? Možná je čas na změnu

Jestliže se rozhodnete pro změnu, postupujte rozvážně – můžete ušetřit na pojistném, ale pečlivý výběr se vám vyplatí zejména v okamžiku, kdy budete pojišťovně hlásit nějakou pohromu.



Připravte svou peněženku na to, že každá tisícikoruna částky, na kterou jste pojištěni, vyjde na pět korun. To znamená, ceníte-li si vybavení bytu na 1 000 000, počítejte s pojistkou okolo 5000 korun za rok. Tak to platí u pojištění domácnosti – tedy vnitřního zařízení, které v bytě či domě máte. O něco levnější je pojištění domu nebo bytu samého – tedy stěn, oken, podlah, obkladů... Tady počítejte, že za každou tisícikorunu zaplatíte na pojistném kolem jedné koruny. Ceny se mírně liší i podle lokality, Praha má z důvodu většího nebezpečí krádeží a vandalismu přísnější podmínky než menší města a vesnice. A cenu samozřejmě ovlivní i spoluúčast – pojistné snížíte, rozhodnete-li se sami platit malé škody.

Spočítejte si hodnotu majetku

V každém případě je třeba reálně stanovit pojistnou částku. Sedněte si v klidu a sepište, co všechno doma máte a kolik vás věci stály. Výsledkem je pojistná částka. Nebo existuje druhá varianta, sečtěte ceny jen těch věcí, které byste potřebovali znovu pořídit, kdybyste třeba kompletně vyhořeli. Při tomto druhém postupu se však obraťte výhradně na společnosti, které neuplatňují takzvané podpojištění – pokutu za to, že jste nebyli pojištěni dost vysoko a neplatili víc peněz.

Co všechno se může stát?

Pojištění domu a domácnosti.

Jak na to?

Vyberte nebezpečí, která vám mohou reálně hrozit. „Chtěl bych mít pojištěnou domácnost pro případ, že vystoupí voda z odpadního potrubí, bydlím totiž v přízemí a něco takového se už v minulosti stalo,“ popisuje svoji zkušenost Jaroslav Novák z Prahy. „Jenže u většiny pojišťoven musím zároveň koupit v balíčku pojištění proti pádu laviny, škodám způsobeným kouřem či nárazem motorového vozidla. To jsou však věci, kterých se vůbec neobávám.“

Jste-li v podobné situaci, zkuste vybrat některou z pojišťoven, které nabízejí možnost sestavit pojistku stavebnicově. Povinným základem je obvykle pojištění škod, které způsobí požár, úder blesku či pád letadla, ostatní si může klient přikoupit podle svých potřeb. Takovou službu nabízejí Generali, Uniqa a Česká podnikatelská pojišťovna.

Pozor na výjimky

Občas si klient myslí, že je dobře pojištěn, a není. Ostatně problémy s tím, co je povodeň a co záplava, se u mnohých klientů objevily až ve chvíli, kdy měli s pojišťovnou problémy po přívalu velké vody. Nyní vědí, že v pojistné smlouvě by měla být uvedena obě nebezpečí. Existují i jiné podobné situace, které poměrně často bývají zapsány jako výluky v pojistných podmínkách. O jaké události se například jedná?

Při velkém dešti zateče v posledním patře do bytu. Člověk by si myslel, že vymaluje na náklady pojišťovny, to však lze jen v případě, že ve výlukách nejsou uvedena poškození vlivem srážek.





Zloděj, který se vloupal do bytu, odnesl věci za pár tisíc. To, co však v domácnosti poškodil, má hodnotu desetitisíců. Pojišťovna celou škodu zaplatí jen v případě, že vandalismus je zahrnut do pojistných nebezpečí, což není pravidlem.





V domě naštěstí nevypukl požár, ale kvůli špatně seřízenému krbu, je jedna z místností a všechny věci v ní načichlé kouřem. Většina pojišťoven v takovém případě neuzná pojistnou událost, protože nešlo o poškození přímo ohněm.





Více ZDE . Zakládáte do kabelky mobil a okolojdoucí muž vám ji vytrhne z ruky a utíká. Pojišťovna škodu neproplatí s odůvodněním, že nešlo o loupež, protože ta se vyznačuje použitím či výhrůžkou násilí. A je jedno, že jste žena metr padesát a ten muž vypadal jako boxer.

Co s tím? Dobře si přečíst podmínky smlouvy, ptát se na různé situace, a hlavně asi nepočítat s tím, že pojištění pokryje vždy všechny škody. Je totiž primárně určeno k pomoci při velkých neštěstích a s vědomím této skutečnosti vás třeba rozbité okno nemůže rozházet.

Kolik stojí ročně pojištění domácnosti s majetkem za 500 000 korun Praha Třeboň spoluúčast 0 Kč 1 000 Kč 0 Kč 1 000 Kč Allianz* 2 250 Kč 2 138 Kč 1 150 Kč 1 093 Kč Česká pojišťovna 2 276 Kč 2 048 Kč 1 408 Kč 1 268 Kč ČPP** - 2 500 Kč - 1 250 Kč ČSOB - 2 291 Kč - 1 482 Kč Generali 2 150 Kč - 1 150 Kč - Kooperativa*** - 2 850 Kč - 1 282 Kč Uniqa - 1 265 Kč - 970 Kč

* spoluúčast 3000 korun, není pojištěn vandalismus, pojišťovna poskytuje slevy za bezeškodní

průběh až 30 procent, ** pojišťovna nebezpečí nespecifikovala, ***při uplatnění všech

možných slev cena 1800 a 810 korun

Kolik stojí ročně pojištění domu s majetkem za 2 000 000 korun spoluúčast 0 korun 5000 korun Allianz* 2 600 Kč 2 340 Kč Česká pojišťovna 2 100 Kč 1 784 Kč ČPP** - 2 500 Kč ČSOB*** - 1 746 Kč Generali**** 1 800 Kč - Kooperativa***** 2 470 Kč 2 100 Kč Uniqa ****** - 2 400 Kč

Pozn.: *není pojištěn vandalismus, ** pojišťovna nekonkretizovala pojistná nebezpečí, *** navíc pojištěn kouř a nadzvuková vlna, **** nejsou pojištěna katastrofická nebezpečí, ***** v

případě uplatnění všech slev cena 1880 a 1597 korun, ****** navíc pojištěna skla

Zdroj: pojišťovny

Není-li uvedeno jinak je pojištěno: požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla, vichřice, krupobití, voda z vodovodního zařízení, krádež vloupáním. loupež, povodeň, záplava, sesuv hornin a zemin, zřícení lavin, tíha sněhu, pád stromů, stožárů a pod., náraz vozidla, mráz na topném systému a vodovodním zařízení, zemětřesení, vandalismus.

Nízká pojistka není k ničemu, počítejte s tím

Častá myšlenka mnoha klientů pojišťoven je taková: „Mám v bytě majetek za milion. Kdybych však vyhořel, nepotřebuji od pojišťovny dostat zpět všechno. Stačila by polovina. Za 500 tisíc bych si zařídil domácnost, i kdyby měla být o něco skromnější. Odměnou mi pak bude nižší pojistné.“ Jenže, omyl! V některých případech totiž pojišťovny uplatňují takzvané podpojištění. Jak vysvětluje Václav Dušek z České asociace pojišťoven, sníží plnění v takovém poměru, v jakém byla pojistná částka ke skutečné hodnotě majetku.

Příklad podpojištění:

hodnota domácnosti: 400 tisíc

domácnost je pojištěna na: 200 tisíc

vzniklá škoda: 200 tisíc

plnění pojišťovny: 100 tisíc

uplatněné podpojištění: 50 procent

zdroj: Česká asociace pojišťoven

Skutečně mi dají málo?

Ani na přímý dotaz MF DNES některé pojišťovny o podpojištění nechtěly mluvit nebo odpovídaly nejasně. Na modelovém případu ho uplatnily pouze Uniqa, Allianz a Česká podnikatelská pojišťovna. Kooperativa uvedla, že uplatnění nebývá časté, ostatní jej nepoužily. Finanční poradkyně Miriam Hanáková k tomu říká: „Ne všechny pojišťovny podpojištění uplatňují, ale je to dost časté. Proto nikdy neuškodí, zvláště na starších smlouvách, pročíst si dobře malá písmenka na konci – pojistné podmínky. V kapitolách výluky, zvláštní ustanovení nebo třeba limity pojistného plnění se dozvíme víc. Pojišťovny sice mohou říci, že podpojištění neužívají, ale může to platit jen u nových, v současné době uzavíraných smluv.“ Zeptat se při podpisu pojistky také nestačí – mnozí prodejci totiž netuší, jak vlastně likvidace škody probíhá. V pojistných podmínkách hledejte podobně složitou formulaci: „Byla-li pojistníkem stanovena pojistná částka nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku, tak v případě vzniku pojistné události sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je pojistná částka k pojistné hodnotě.“

Mějte přehled o své pojistce

„Podpojištění neuplatňujeme. Počítáme s tím, že klient ví, jakou hodnotu svého majetku chce mít zajištěnou a netrestáme ho za to, že nám neplatí vyšší pojistné,“ říká Václav Bálek z České pojišťovny. I tak ale doporučuje, aby se klient nad výší pojistné částky zamyslel, protože začínat znova není příjemné. A zařizovat se s finančním omezením je další potíž.



Co však s tím, když se dnes pojistím, řádně platím a za pár let je beztak pojistka zastaralá? Existují dvě možnosti:

Pravidelně kontrolovat stav majetku a čas od času uzavřít novou pojistku. To doporučují odborníci ve chvíli, kdy se majetek zvýší o 10 procent.

Zvolit pojištění s indexací, u kterého se pojistná částka i pojistné zvyšují podle toho, jak roste inflace. Pojištění s indexací nabízejí Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna.