Starat se dobře o peníze? Ukládat je na různá místa

Už v talmudu, sbírce židovských moudrostí, se píše, že by měl člověk dělit své peníze na tři části - jednu třetinu vkládat do půdy, druhou do obchodu a třetí si nechat jako rezervu. Kdyby se touto poučkou řídili například lidé, kteří před časem koupili za všechny úspory akcie amerických počítačových firem, jež namísto pohádkového zhodnocení ztratily většinu své hodnoty, nebyli by na mizině. Podobně, jako ti, kteří bezmezně důvěřovali myšlence kampeliček. "Celý život jsme šetřili a o všechno pak přišli v družstevní záložně," je dnes slyšet jejich stesky.

Své peníze uložili na jedno místo, přestože finanční poradci důrazně varují: jen to ne! Pokud nejste zrovna posedlí potřebou bezhlavě riskovat, peníze rozložte s rozvahou mezi několik finančních ústavů i produktů. Jestliže se některý z nich dostane do potíží a zkrachuje, ztratíte jen část svých peněz.

Před tím, než začne člověk promýšlet, kam své úspory dlouhodobě investuje, vyplatí se mu díl z nich ponechat jako takzvaný finanční polštář. Tedy rezervu, kterou může mít během během několika dnů k dispozici. "Ideální je částka ve výši čtyř až šestinásobku nutných životních nákladů," říká analytik Fincentra Jiří Zaorálek. Portfoliomanažer Michal Ondruška z Raiffeisen Capital & Investment, míní, že by to měla být zhruba třetina úspor. Nejlepší je uložit rezervu například na krátkodobé termínované účty nebo do fondů peněžního trhu, jejichž podílové listy lze poměrně snadno a rychle prodat. "S takovými penězi může člověk klidně spát. Rozvazují ruce. Když má například problémy v zaměstnání, může odejít, aniž by se musel bát, že se ocitne zcela bez peněz," doplňuje Zaorálek.

Odborníci se shodují, že rada, jak konkrétně rozmístit úspory a kolik z nich lze uložit do výnosných, ale riskantních investic, například akcií či podílových fondů, aby člověk neohrozil svoji finanční situaci, neexistuje. "Vždy záleží na konkrétním majetku majitele peněz a jeho ochotě riskovat," říká Michal Ondruška. Jinak asi ponese ztrátu dvou set tisíc korun ten, kdo bydlí ve vlastní nemovitosti a majetek počítá v milionech korun, v porovnání s člověkem, pro něhož dvě stě tisíc jsou jediné úspory.

S několika desítkami či stovkami tisíc korun by měl jejich vlastník postupovat poměrně opatrně. Odborníci radí šedesát či sedmdesát, někteří až devadesát procent, z nich uložit na "bezpečná místa", například do méně riskantních fondů - peněžního trhu, smíšených nebo dluhopisových. Kdo si chce zariskovat a nakoupit akcie, může to zkusit třeba se zbylými deseti až třiceti procenty. "Nedoporučoval bych ale nyní nakupovat tuzemské akcie, spíše zahraniční s výjimkou Japonska," říká Zaorálek. Odborníci rovněž radí založit stavební spoření. Pokud někdo může odložit peníze na pět let, není zřejmě bezpečnější a výhodnější investice.

Obezřetně a s rozmyslem by měli pochopitelně postupovat i majitelé větších, například milionových úspor. Ti si ovšem, pokud mají chuť a odvahu, mohou dovolit s určitou částí trochu více riskovat.

Kdo si netroufne na rozhodování o penězích sám, může využít služeb finančního poradce. Někteří z nich pracují pro klienta zdarma a žijí z provizí od finančních ústavů. Pozor: hrozí, že se mezi nimi najdou takoví, kteří spíše než na výhodu pro zákazníka budou hledět na výši své odměny. "Placení" poradci si většinou řeknou o několik stovek až tisícikorun podle náročnosti sestavovaného finančního plánu.

Pečujte o své peníze s rozvahou

porovnávejte nabídky finančních ústavů, případně využijte služeb solidního poradce

před tím, než někomu svěříte úspory, pozorně si pročtěte smlouvu, zejména povinnosti a práva instituce a její poplatky

informujte se vždy předem o možném riziku

dávejte pozor, co podepisujete

buďte ostražití, pokud vám někdo slibuje neobvykle výhodné úroky a výnosy. Platí: čím vyšší zisk, tím větší riziko. Měli byste vědět, kde přesně a jak se budou peníze zhodnocovat, vzpomeňte na zkrachovalé kampeličky, banky, investiční společnosti ...

pozor na letáky nabízející "výhodný" odkup akcií, většinou se vykupují hluboko pod cenou

pamatujte, že korunové vklady v bankách jsou pojištěny do 90 procent, nejvýše do 400 tisíc korun, na devizové vklady se zatím pojištění ze zákona nevztahuje

Způsob uložení peněz Riziko Výnos Pojištění Možnost rychle proměnit v hotovost stavební spoření velmi nízké velmi dobrý ano velmi špatná termínované vklady nízké nízký ano ano vkladní knížky nízké nízký ano ano běžné účty nízké velmi nízký ano ano hypoteční zástavní listy nízké střední ne velmi špatná kapitálové životní pojištění nízké střední ano velmi špatná nemovitosti nízké nízký až střední ne velmi špatná podílový fond peněžního trhu nízké nízký až střední ne ano podílový fond dluhopisový nízké střední ne ano "slamník" nízké žádný ne ano cizí měna střední nízký ne ano investiční životní pojištění střední nízký ne ano penzijní připojištění střední střední ne velmi špatná starožitnosti střední nízký až střední ne velmi špatná správa portfolia akcií vyšší vysoký ne střední podílový fond akciový vysoké vysoký ne ano zlato vysoké nízký ne malá akcie velmi vysoké vysoký ne ano loterie, sázky obrovské nejistý ne žádná Pramen: finanční poradci

Jak diverzifikujete své investiční portfolio? Řídíte se podobnými radami, které vyplývají z komentáře?