Staré stavební spoření rušit nemusíte

Pokud máte smlouvu uzavřenou na vyšší cílovou částku – okolo 200 000 korun, po pěti letech nejspíš ještě zdaleka nemáte na účtu naspořeno tolik, abyste ji nutně museli vypovídat. Jestli peníze momentálně nepotřebujete, můžete ve spoření v klidu pokračovat. O hlavní výhodu smluv uzavřených do roku 2003 se tak nepřipravíte – zůstane vám státní podpora až 4 500 korun.

Poradci šlo o provizi, ne o klienta

Pokud vás poradce spořitelny přesvědčuje, že byste měli nedospořenou smlouvu ukončit, kope spíš za sebe než za vás. „Asi před měsícem mě kontaktoval můj poradce s tím, že mi smlouva v listopadu končí, že bych ji měl vypovědět a uzavřít novou,“ vypráví klient Petr Skalský z Prahy. „Naštěstí mám kamaráda ve stavební spořitelně, který mi vysvětlil, že když mám na účtu 120 000 korun a cílovou částku 241 000, je to hloupost,“ dodává pan Skalský.

Vypovědět smlouvu po pěti letech bez ohledu na výši úspor a uzavřít novou je výhodné pro poradce, který by vydělal pár tisíc korun na provizi za nově uzavřenou smlouvu, ale pan Skalský by zbytečně hradil poplatek za uzavření smlouvy a zároveň by přišel o starší a výhodnější podmínky spoření. Pokud jste v podobné situaci, neukvapujte se a „doporučení“ raději ověřte na ústředí stavební spořitelny.

Hlídejte si, kolik peněz můžete naspořit

Ale co, když se naspořené peníze blíží cílové částce, sumě, na které jste se domluvili se stavební spořitelnou? Pak je nebezpečí, že přespoříte. A pozor, do cílové částky se nezapočítávají jen vaše peníze, ale také státní podpora a úroky. Na kontě tak máte o dost více peněz, než kolik jste tam sami poslali.

Pokud cílovou částku překročíte, máte problém. Porušíte tím smluvní podmínky a záleží na konkrétní spořitelně, co přesně udělá. Postup se může lišit nejen podle spořitelny, ale také podle data uzavření smlouvy, respektive obchodních podmínek platných v době, kdy jste smlouvu podepsali.

Buď vám spořitelna přeplatek vrátí a nabídne zvýšení cílové částky, nebo cílovou částku navýší automaticky – většinou o 20 000 korun – či smlouvu rovnou vypoví. Pozor ale, zvýšení cílové částky vám může přinést ztrátu v řádu tisíců i desetitisíců korun. Změnou smlouvy totiž „spadnete“ do nových obchodních podmínek, což znamená, že se vám většinou sníží úročení vkladu. Jestli jste původně měli třeba roční zhodnocení čtyři procenta, může to být citelná ztráta. Navíc některé spořitelny si naúčtují i sankci v podobě 1/3 až dosud připsaných úroků, takže vlastně sníží úroky zpětně, od počátku smlouvy.

„Zvýšením cílové částky jsem přišel celkem asi o 15 000 korun,“ vypočítává Milan Blatný, kterého neseriózní poradce přesvědčil, aby starou smlouvu „zvedl“ z 250 tisíc na půl milionu korun. Zachoval si tak sice vyšší státní podporu, ztráta na úrocích však byla tak velká, že by musel spořit ještě víc než deset let, aby se mu takový krok vyplatil. Pokud máte úrok vyšší než 2 procenta, výhodnější než zvýšit cílovou částku je starou smlouvu vypovědět a uzavřít si novou.

Smlouvu ukončíte písemnou výpovědí

Názor, že smlouva po pěti nebo šesti letech (podle data uzavření) končí, je sice rozšířený, ale mylný. Kdybyste čekali, že vám spořitelna automaticky pošle peníze na účet, bylo by to marné.

Stavební spoření se uzavírá na dobu neurčitou, po pěti nebo šesti letech končí jen povinná doba spoření, takzvaná vázací doba. Kdybyste smlouvu vypověděli před uplynutím této doby, přišli byste o státní podporu, ale později je zcela na vás, jak se svou smlouvou naložíte. Dejte pozor na to, abyste skutečně dodrželi povinnou dobu spoření – celých pět nebo šest let spoření. Jestli jste smlouvu uzavřeli 1. prosince 2002, můžete ji vypovědět nejdřív k 2. prosinci 2007.

Výpověď se podává písemně na formuláři stavební spořitelny, případně dopisem, ten ale musí mít notářsky ověřený podpis. Peníze vám pošlou nejpozději do tří měsíců – můžete si vybrat, jestli je chcete na běžný účet, poštovní poukázkou, případně šekem nebo v hotovosti. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po tom, co spořitelna výpověď dostane. U starších smluv možná tak dlouho čekat nebudete, spořitelny je vyplácejí rychleji.

Jaké jsou možnosti po uplynutí lhůty spoření?