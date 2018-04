Staré stavební spoření zbytečně nerušte

Stavební spoření je v České republice velmi oblíbené. Ke konci loňského roku evidovaly stavební spořitelny celkově 5,3 mil. smluv s naspořenou částkou téměř 360 mld. korun. V době své největší slávy byl celkový počet sjednaných smluv dokonce ještě o jeden milion vyšší. Jen v roce 2003, před přijetím novely zákona, která snížila státní podporu, sjednaly spořitelny přes dva miliony smluv. Všichni, kdo chtěli mít stavební spoření, tak museli učinit včas, aby si zajistili výhodnější podmínky na několik dalších let dopředu. Poté došlo v následujícím roce zcela logicky k velkému propadu a počet nově sjednaných smluv poklesl meziročně o 85 procent.

K radosti ministerstva financí i stavebních spořitelen se mění struktura celkově sjednaných smluv, kdy se postupně snižuje podíl smluv sjednaných do konce roku 2003 podle "starých pravidel". Podíl smluv uzavřených po 1. 1. 2004 činil v daném roce 12,3 procenta, v roce 2006 již 21,3 procenta. Ministerstvo financí doufá, že tak ušetří na státní podpoře, a stavební spořitelny se těší, že se postupně budou zbavovat starých smluv, které jsou úročeny vysokými úrokovými sazbami.

Staré smlouvy nabízejí nadprůměrné zhodnocení úspor

Zatímco smlouvy o stavebním spoření sjednávané v současnosti nabízejí úročení vkladů nejčastěji ve výši jednoho až dvou procent, vklady na smlouvách sjednaných před několika lety jsou úročeny sazbami ve výši tří až pěti procent, výjimečně i více. Klienti, kteří si nevezmou úvěr, mají navíc často nárok na úrokové zvýhodnění. Zde je vhodné připomenout, že před ukončením smlouvy by si měli zkontrolovat, zda splnili všechny požadavky pro jeho výplatu. Některé spořitelny například podmiňovaly přiznání nároku na úrokové zvýhodnění splněním podmínek pro přidělení cílové částky – což mimo jiné znamená dosažení stanovené výše hodnotícího čísla.

Jak se liší podmínky státní podpory u smluv sjednaných před a po novele zákona, ukazuje následující tabulka.

Výše státní podpory stavebního spoření podle data uzavření smlouvy datum uzavření smlouvy do 31. 12. 2003 od 1. 1. 2004 procento z ročně naspořené částky 25 % 15 % roční základna pro maximální výši SP 18 000 Kč 20 000 Kč maximální roční výše SP 4500 Kč 3000 Kč min. lhůta pro výplatu SP 5 let 6 let

Zdroj: Fincentrum.cz; SP = státní podpora

Díky výhodným úrokovým sazbám a státní podpoře lze u smluv sjednaných do konce roku 2003 dosáhnout výnosu až kolem 13 % (výjimečně dokonce i více). U smluv sjednaných později je to většinou maximálně necelých 7 %. V porovnání s ostatními alternativními možnostmi zhodnocení volných finančních prostředků je to stále dobrý výsledek, přestože lze samozřejmě dosáhnout i vyšších výnosů. Ne každý se ale cítí být investorem a aktivně se starat o své portfolio. Stavební spoření je produkt pro masy, jeho výnos je předem zajištěný a riziko minimální. Nevýhodou je nízká likvidita, to se však netýká starých smluv, které byly sjednány před pěti a více lety.

Právě tyto smlouvy jsou velmi výhodné a je škoda je rušit, pokud jejich majitelé uložené prostředky právě nepotřebují a nemají jiný výhodnější nástroj pro jejich zhodnocení. Pokud již uplynula doba potřebná k výplatě státní podpory, což je u smluv uzavřených do konce roku 2003 pět let, je možné prostředky z účtu kdykoli vybrat a smlouvu zrušit. Výpovědní doba činí tři měsíce, někdy lze však smlouvu ukončit i dohodou. Lze očekávat, že stavební spořitelna takové smlouvy ukončí rychle a ráda. Důležité je pravidlo, kterým si někteří účastníci stavebního spoření nejsou jisti – smlouvu není třeba ukončovat po pěti letech spoření.

Doba spoření není shora omezená

Spořit lze tak dlouho, dokud na to stačí cílová částka, která nesmí být přespořena. Stavební spořitelny navýšení cílové částky většinou umožní, ale úrokové sazby budou sníženy na jejich aktuální úroveň. Což je pro klienta, který nechce úvěr a zajímá ho jen co nejvyšší zhodnocení vkladů, často nevýhodné. Nemusí tomu tak být vždy, záleží na konkrétních podmínkách smlouvy a výši naspořené částky. V některých smlouvách mají klienti stanoveno, že v případě přespoření cílové částky jim ji spořitelna může sama automaticky navýšit. Pokud by k tomu skutečně došlo, mohla by pak teoreticky také snížit úrokové sazby. Proto je vhodné se při blížícím se přespoření u své spořitelny raději včas informovat.

Zacházení se starou smlouvou

V některých případech se vyplatí přestat spořit a ponechat spořicí účet tak, jak je. Vklady se budou i nadále úročit výhodnou úrokovou sazbou, pro další spoření je možné založit novou smlouvu. Například Stavební spořitelna ČS a stavební spořitelna Wüstenrot od klientů pravidelné spoření nevyžadují. Naopak HYPO stavební spořitelna má pravidelné spoření stanovené jako jednu z podmínek pro výplatu úrokového zvýhodnění.

Pokud si bude chtít majitel staršího stavebního spoření s cílovou částkou blížící se přespoření sjednat novou smlouvu, pak bude vhodné na staré smlouvě státní podporu zrušit a novou smlouvu sjednat se státní podporou. Pro smlouvy uzavřené podle nového zákona v roce 2004 a později totiž platí, že ročně uspořená částka vyšší než 20 000 korun může být převedena do dalšího roku jako základna pro další státní podporu pouze za podmínky, že smlouva bude uzavřena se státní podporou a po celou dobu jejího trvání nebude změněna na smlouvu bez státní podpory. Zároveň novela zákona rovněž říká, že: v době, kdy účastníkovi přísluší státní podpora podle starých podmínek, nepřísluší mu státní podpora podle tohoto zákona.

Nevýhodou stavebního spoření jsou poplatky za vedení účtu, které výnos snižují. Je-li však naspořená částka dostatečně vysoká, úrokový výnos spolu se státní podporou poplatek převýší. Efektivní úrok sice s prodlužující se dobou spoření postupně klesá, ale pokud nemá zájemce o zhodnocení úspor jinou alternativní příležitost, vyplatí se mu staré stavební spoření zbytečně neukončovat.