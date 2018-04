Starostou nejde být do důchodu

"Naše část obce neměla v zastupitelstvu žádného člověka. Tak jsem v roce 1998 sestavil vlastní kandidátku a poměrně nečekaně jsme volby vyhráli. A ještě víc nečekané bylo, že jsem byl zvolen starostou,“ vzpomíná Tomáš Valer.

Začátky na radnici byly pionýrské. Jeho předchůdce, profesí zámečník, byl v úřadu od roku 1986 a tomu odpovídal i stav, v jakém vedení obce předával.

"V jedné místnosti úřadu byla zámečnická dílna, ve druhé psací stůl a dvě křesílka. Jedinou technikou z pohledu administrativy byl počítač, používaný jen na vedení účetnictví. Pan starosta pracoval na psacím stroji. Takže jako první jsem si v minulém zaměstnání půjčil notebook a začal jsem to tu dávat do pořádku. Musím ocenit, že vesnice nebyla zadlužená, ale nebyly připravené žádné rozvojové plány. Žilo se ze dne na den bez vize do budoucna,“ konstatuje Tomáš Valer, který nenastupoval jako úplný politický nováček. Předtím pracoval jako krajský tajemník pro KDÚ-ČSL.

Je to klasická úředničina

Tomáš Valer začíná úřadovat v osm hodin. Příjemný je fakt, že jako starosta na vesnici do práce nemá daleko. Den zahajuje dvěma desetiminutovými schůzkami s ostatními zaměstnanci úřadu, kde se naplánuje, co se bude dělat. "Nejdřív to jsou zaměstnanci, kteří v obci pracují manuálně. Dělají všechno možné, ale v tomto období hlavně sekají trávu. Takových lidí bychom uživili klidně jednou tolik, protože málokdo se postará o pozemek, který má sice u domu, ale jeho už není. V minulosti si lidé trávu sekali pro králíky, dnes už to skoro nikdo nedělá,“ říká Valer.

Po první poradě následuje schůzka s účetní a matrikářkou v jedné osobě a administrativním pracovníkem, který pomáhá s různými žádostmi a vypracováním dlouhodobějších projektů. "Dřív tady takový člověk nebyl, ale vzhledem k tomu, že náš úřad je otevřený prakticky neustále, nejen v úřední dny, nedělal bych nic jiného, než vyřizoval přání a stížnosti lidí, kteří za námi během dne chodí. Takhle jsme na to dva, takže jeden může zůstat nerušený.“

Během dne pak starosta vyřizuje desítky telefonních hovorů a návštěv, odpovídá na e-maily a často vyjíždí na stavební úřad do nedalekého bývalého okresního města nebo vyjednávat přidělování dotací na středočeský krajský úřad do Prahy. "Zkrátka úředničina,“ komentuje Valer svůj pracovní den. Ten mu v pondělí a ve středu končí s koncem úředních hodin, tedy v pět odpoledne. "V ostatní dny se snažím domů odcházet ve čtyři, ale třeba tento týden se mi to ještě nepovedlo,“ říká Tomáš Valer. Jednou za měsíc a půl pak absolvuje jednaní zastupitelstva.

Vidíte, co po vás zůstává

Práce starosty má jednu velkou výhodu. A to takovou, že prakticky ihned vidíte výsledky své práce. A ačkoliv je většina lidí s něčím stále nespokojená, najdou se i takoví, kteří se do dění aktivně zapojí. Na druhou stranu nesmí počítat s vděkem. "Kdyby mi to někdo řekl před deseti lety, nevěřil bych tomu. I když se snažíte, aby fungovaly služby a aby obec neumírala, pořád bude devadesát procent lidí s něčím nespokojeno.“

I proto počítá s tím, že starostovat nebude věčně. "Práce po psychické stránce vyčerpává. A mojí černou můrou je, že přijde někdo, kdo vrhne obec o deset let zpátky.“

Jak pracuje starosta