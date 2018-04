Starožitník - povolání, na které se lze připravit v každém věku

Jako každý rok touto dobou pronásleduje mnohé rodiče žáků devátých tříd základní školy nerudovská otázka: Kam s ním? Dítě neprojevuje vztah k exaktním vědám ani není výrazně talentované v jakémkoli uměleckém oboru. Při představě, že bude vysedávat od rána do večera v kanceláři a nudit se nezáživnou prací, jdou mrákoty nejenom na ně, ale i na vás. Nicméně - rádo čte, zajímá se o historii, výtvarné umění a docela hezky kreslí. Možná netušíte, že všechny výše zmíněné zájmy jsou výborným předpokladem pro studijní obor starožitník.Studijní obor starožitník je čtyřletý, zakončený maturitní zkouškou. Teoretickou výuku zabezpečuje Střední odborné učiliště uměleckořemeslné v Praze 9, praktickou výuku Asociace starožitníků ČR v Praze 1, to vše již sedmým rokem. Studenti si hradí školné ve výši 1500 Kč měsíčně. A kdo má šanci k přijetí? "Tak především žáci, kteří úspěšně složí přijímací zkoušky z jazyka českého a matematiky," říká Eugenie Dokoupilová z Asociace starožitníků ČR. "Součástí přijímacího řízení jsou i talentové zkoušky, které mají výtvarnou část a test zaměřený na znalosti historie. Samozřejmě, přihlížíme k zájmu budoucích studentů o zvolený obor."Jednak všeobecné středoškolské a k nim přibudou odborné znalosti z těchto předmětů - dějiny umění, sběratelství, památková péče, dějiny kultury, výtvarná výchova, techniky a znalectví. Velký důraz se klade i na odborný výcvik. Ten probíhá v prvním ročníku v odborné učebně a od druhého ročníku přímo ve vybraných prodejnách. Protože se žáci při praxi pohybují v nádherném prostředí plném kulturních a historických památek, dbá se i na úroveň mluveného projevu a celkový dojem. K tomu patří například slušné a vkusné oblečení. "Profilové předměty vyučují též vysokoškolští profesoři a znalci," doplňuje informaci Eugenie Dokoupilová. Studium je zakončeno maturitní zkouškou z českého jazyka, dějin umění, užitého umění, volitelného předmětu a jednoho světového jazyka. Nedílnou součástí je i praktická maturita.Absolventi nacházejí uplatnění například v oblasti památkové péče jako galeristé v muzeích a mnozí v oboru podnikají. Výborní studenti jsou přijímáni na vysoké školy shodného zaměření a také získávají pracovní nabídky od firem, u kterých absolvovali školní praxi. "Co se týká platu," vysvětluje Jiří Hájek, zaměstnanec jednoho pražského starožitnictví, "nelze hovořit o konkrétní částce, protože vždy záleží na dohodě s majitelem firmy. Ale stejně jako v řadě jiných oborů, i zde platí, že pokud na sobě stále pracujete, projevujete zájem, dosáhnete slušných výsledků nejenom po odborné, ale také ekonomické stránce."Ti, kteří mají maturitu už delší čas za sebou a rozhodli se nebo jsou z nějakých důvodů nuceni změnit zaměstnání, mohou využít rekvalifikační studium. Obor starožitník lze studovat v rámci rekvalifikace na Rudolfinské akademii Asociace starožitníků. Zde je možné si vybrat z následujících tří forem studia: - Dvouleté kvalifikační studium s rekvalifikací: studium je organizováno formou odborných přednášek, doplněných seminárními cvičeními, videoprogramy a exkurzemi do muzejních sbírek. Zájemci získají znalosti z dějin umění, dějin užitého umění, znalectví, sběratelství, seznámí se s depozitáři starožitných předmětů a jejich ochranou, s legislativní problematikou, marketingem a také si zde osvojí manažerské dovednosti důležité při obchodních jednáních. První ročník je zakončen individuální zkouškou z dějin umění, na závěr druhého ročníku studenti skládají komisionální zkoušku a obhajují závěrečnou písemnou práci. - Dvouleté odborné studium (bez rekvalifikace): náplň studia je stejná jako u rekvalifikace, rozdíl je pouze v nižším počtu otázek při komisionální zkoušce na závěr druhého ročníku. Tyto formy studia mohou využít k doplnění vzdělání také pracovníci galerií, muzeí, restaurátoři, kunsthistorici, znalci a další zájemci, kteří pracují v příbuzných oborech. Přednášky pro oba typy studia se konají dvakrát měsíčně v odpoledních hodinách, vždy jeden den v týdnu. Mimopražští posluchači využívají možnosti navštěvovat přednášky vždy jednou v měsíci v sobotu. Školné za rok pro oba typy studia činí: pro členy Asociace starožitníků ČR a studenty 6000 Kč, pro ostatní 8000 Kč. Při splnění podmínek platných pro zařazení do rekvalifikačního kurzu či studia hradí toto školné úřad práce. - Individuální (tzv. otevřené) studium: tuto formu využívají zejména obchodníci a časově zaneprázdnění zájemci, kteří po složení zkoušek získají potřebné rekvalifikační osvědčení, poplatek za konzultace a vykonání odborné zkoušky činí pro členy asociace 10 000 Kč, pro ostatní 12 000 Kč.