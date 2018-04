Starší manželé by nejvíce ušetřili zateplením domu

V době naší návštěvy bylo v obýváku v přízemí vilky, kde se rodina příliš nezdržuje, 17 stupňů, teprve v prvním patře, kde převážně žijí, je příjemných 21 stupňů Celsia. Právě vytápění bývá podle všeho příčinou drobných domácích neshod, i Marii Šrámkové totiž bývá občas chladno. "Dokonce jsem uvažovala o tom, dům prodat a koupit byt, ale manžel to tu má rád a zatím o tom nechce ani slyšet," dokresluje Marie.

Romanu Šubrtovi z Energy Consulting, který se zabývá hledáním slabých míst při hospodaření s energiemi, stačí zběžně projít dům a má jasno: "Když dům zateplíte, ušetříte téměř polovinu nákladů na vytápění," radí. "Energie se chovají jako děravý kýbl s vodou. Když utěsníte alespoň část děr, vody uteče méně," dodává odborník. Na celkové zateplení se však Šrámkovi nechystají. Není levné a návratnost investice by byla víc než 15 let.

Manželé Šrámkovi * Vladimír Šrámek, 64 let, v důchodu, dříve pracoval jako správce budov * Marie Šrámková, 61 roků, v důchodu, dříve pracovala ve mzdové účtárně, přivydělává si na brigádě jako prodavačka obuvi * další člen domácnosti: pes Gio Manželé bydlí více než dvacet let v rodinném domku v jižních Čechách. Dům je však pro ně příliš velký. Koupili ho rozestavěný, dispozici místností, velikost ani druh topení už ovlivnit nemohli. Zpočátku počítali, že s nimi bude bydlet i dcera s rodinou.

Účet rodiny

Zatím platí manželé měsíční zálohy 4 400 korun, na letošní rok vzroste záloha pravděpodobně na 5 000 korun měsíčně.

Účet za elektřinu spotřebič použití (týdně) náklady na elektřinu (za rok) varná sklokeramická deska 5 hodin 330 Kč elektrická trouba 2 hodiny 210 Kč mikrovlnná trouba 35 minut 50 Kč varná konev 30 minut 120 Kč kávovar 3x týdně 35 Kč vysavač půl hodiny 120 Kč lednička a mraznička v provozu stále 1 200 Kč televize a satelit 20 hodin 720 korun + 155 Kč* televize a satelit 16 hodin 200 Kč + 500 Kč* hi-fi věž 7 hodin 70 Kč stolní PC s LCD monit., reproduktory a tiskárnou 8 hodin 150 Kč modem stále v provozu 120 Kč světla 10 kusů úsporných zářivek 1 500 Kč pračka jednou týdně na 40 stupňů 270 Kč bojler 160 litrů v provozu stále 5 500 Kč bojler 150 litrů téměř nevyužívaný 2 500 Kč další drobné spotřebiče (žehlička, fén, holicí strojek,

toustovač, mixér...) průběžně cca 200 Kč akumulační kotel v zimě v provozu stále 52 000 Kč celkem 65 950 Kč Poznámka: Počítáme běžnou roční spotřebu rodiny v cenách

pro rok 2009 podle stávajícího dodavatele a tarifu – 2 koruny za

1 kWh. * Druhá částka je za provoz ve spícím režimu stand by. Autor: (zuk)

U konkurence o sedm tisíc levněji

Nezanedbatelných šest až sedm tisíc korun Šrámkovým přinese přechod k jinému dodavateli elektřiny. Při stejné spotřebě jako loni zaplatí u E.ON 66 000 korun, čtyři jiní dodavatelé jim nabídnou o 6 145 až 6 705 korun levnější proud. To je úspora, která nebude stát kromě vyplnění formulářů nic.

Na běžných elektrospotřebičích toho Šrámkovi příliš neušetří. Všude svítí úsporkami, televizi zapínají jen sporadicky, počítač také a dbají na důsledné vypínání ze zásuvky. Snad jen satelitní přijímače, které jsou neustále v režimu stand by, a modem jim zbytečně "spotřebují" kolem tisícovky za rok.

Mají také nějaké roboty, mixéry a toustovač, využívají je však jen sporadicky, paní Šrámkovou nebaví je po použití mýt, a tak zjistili, že je vlastně k životu nepotřebují.

Stačil by jeden bojler

Za vodu zaplatí ročně přes 5 000 korun, mají spotřebu 300 litrů denně, to je pro dva lidi poměrně dost. Mohli by nahradit klasické kohoutky pákovými bateriemi. Zaplatí pak méně nejen za vodu, ale i za elektřinu potřebnou k jejímu ohřátí.

Když nebudou vodu v bojleru ohřívat na 60, ale jen na 55 stupňů, ušetří další tisícovku. A mohli by i vyměnit bojler. Pohodlně by jim stačil 100litrový. Když se navíc místo koupání ve vaně budou pouze sprchovat, spadne jim do rodinné kasy rázem dalších minimálně 1 500 korun.

Mohou ušetřit 35 %

Odborník radí Šrámkovým: úspora zadarmo

Nejméně nákladné bude, když obalíte trubky izolací, která chybí. Uspoříte tak několik stokorun ročně. Náklady jsou přitom minimální, metr izolačního materiálu vyjde asi na 12 korun. Bez větších problémů by mělo být i šetření vodou. Sprcha místo koupele vám ušetří asi 1 500 korun ročně.

Úspora za tisíce

Navrhuji vyměnit oboje vstupní dveře. Obzvláště ty z koupelny jsou již na pokraji životnosti. Za vydaných přibližně 17 000 korun vás čeká roční úspora 156 kWh, což odpovídá zhruba 330 korunám. Na první pohled to není moc, ale kromě úspory získáte i mnohem větší tepelnou pohodu, dveře půjdou dovřít a nebude se na nich srážet voda.

Úspora za víc

Výměna všech oken a dveří by přišla na 220 000 korun, ročně však můžete čekat úsporu 6 706 kWh, tedy zhruba 14 000 korun. Návratnost investice je 15 let. Tuto variantu můžete provést postupně. Uvažovat můžete i o tom, že byste některá okna zazdili.

Maximalistickou variantou je kompletní zateplení domu, tedy výměna oken i zateplení fasády a střechy. Předpokládaná cena je 610 000 korun a úspora energie 17 683 kWh za rok, tedy 37 000 korun. Návratnost investice je též okolo 15 let.

Změnou dodavatele ušetří až 6 705 korun

Šrámkovi: E.ON – D26d (3x 25 A), roční spotřeba VT 1 891 kWh a NT 27 824 kWh.