Starší prváci se musí připravit na vyšší výdaje

Konec srpna je pro rodiče finančně náročnější. Nejvíc bude stát ty, jejichž ratolesti nastupují na druhý stupeň základních škol, do primy na víceletá gymnázia a do prvních ročníků středních škol a odborných učilišť.

Na každé škole něco jiného

Každá škola má své specifické požadavky, relativně nejméně zaplatí rodiče gymnazistů a studentů ekonomických škol. Těm stačí jen navštívit papírnictví a knihkupectví. Ale i tak by měli počítat s výdaji kolem jednoho tisíce korun.

Na některých středních odborných školách i gymnáziích kupují pomůcky pro děti hromadně. Vybírají jen od rodičů peníze, například na Arcibiskupském gymnáziu v Praze je to pro mladší studenty 3 000 korun a pro starší, tedy od kvinty do oktávy, 4 500 korun ročně. Za ty pak pořídí studentům kompletní sady učebnic a školních pomůcek včetně sešitů. Na rodiče nebo studenta pak zbude jen nákup batohu, penálu a potřeb na psaní.

Specialisté si musí připravit více peněz

Na větší výdaje by se měli připravit rodiče studentů středních odborných škol a učilišť. Zatímco průmyslovák si většinou vystačí s odbornější kalkulačkou a rýsovacími potřebami za stokoruny, žáci odborných učilišť kromě sešitů, učebnic a psacích potřeb potřebují ještě speciální nástroje, a tady už se počítá na tisíce. Například kuchaři nože, zdravotní průkaz, pracovní oděv (zástěra, kabátek, kalhoty, boty, čepice), vše pořídí přibližně za tři tisíce korun, kadeřnice zase balíček, ve kterém jsou nůžky, hřebeny, zastřihávače, fén, natáčky za cenu kolem pěti tisíc korun.

"Naše škola poskytuje pracovní oděvy, žáci si přispívají jen na učebnice 200 korun a sami si platí učebnice cizích jazyků, vejdou se do pětistovky za rok. Zahradníci si musí pořídit ještě nůžky a dva nože, dají za ně kolem 700 korun. Většinou jim však vydrží po celou dobu studia,“ říká Arnošt Klein, ředitel Masarykovy střední školy zemědělské v Opavě.

. Ušetřete s kartou Každý student střední školy včetně víceletého gymnázia, odborného učiliště, ale i vyšší odborné a vysoké školy si může pořídit kartu ISIC. Za 250 korun ročně tak získá většinou 10procentní slevu například v knihkupectvích, sportovních obchodech, na občerstvení, dopravu a kulturní akce doma i v cizině.

"Kromě sešitů a učebnic, které vyjdou tak na 700 korun za rok, si žáci musí koupit ještě nářadí. Sada je podle zvoleného oboru vyjde průměrně na tři tisíce korun, ale zase jim stačí jedna až do vyučení. Boty, přilby, montérky a ostatní ochranné pomůcky mají zdarma,“ dodává Ivo Košař, ředitel SOU Zelený pruh v Praze. Zde se na své povolání připravují téměř všichni řemeslníci od automechaniků přes klempíře, malíře, podlaháře až po zedníky a zámečníky.

Nejen školní pomůcky

Začátkem školního roku se nevyhnete také nákupu nového oblečení, bot, potřeb na cvičení a tak dále. "Za nové cvičky, sandály na přezutí, botasky a polobotky jsem pro dvanáctiletého syna zaplatila skoro dva tisíce, a to byly převážně z výprodeje,“ posteskla si Martina Kratochvílová z Liberce. "A to jsou jen nohy, ještě mě čeká nákup kalhot a mikin, protože se syn přes prázdniny vytáhl. Batoh už si bude muset zrecyklovat sám,“ dodává maminka. Když budete investovat do nové aktovky či spíše batohu, počítejte minimálně s další tisícikorunou.

Pak se připravte ještě na další, tentokrát pravidelné výdaje. Například za ubytování na internátě dáte kolem pětistovky měsíčně, obědy vás přijdou také minimálně na 600 korun měsíčně. Průměrně dvě stě korun každý měsíc vytáhne student z vaší kapsy na každodenní dopravu do školy.