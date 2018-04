Start firmy vás dnes vyjde až na 5 milionů korun, říká majitel internetového obchodu

Jaké byly jeho začátky a s čím se musel jako mladý podnikatel potýkat? Jaké jsou jeho aktuální problémy? Kam by chtěl expandovat a kde všude už má "rozhozené sítě"? Na tyto a další otázky odpovídal Martin Kasa, osmadvacetiletý ředitel a majitel střední internetové firmy.



OTÁZKA: Zajímalo by mne, jak dlouho trvalo, než jste si mohl říci, že vás a vaši firmu internetový obchod uživí?

ODPOVĚĎ: Vlastně mě živil od počátku, pokud to tak lze říci. Peníze pro vlastní život jsem vždy bral, a zejména na začátku, jako to méně důležité. Vše, co jsme vydělali, jsme hned investovali nazpět. Několik let jsem bral výplatu jen na to, abych měl za co jíst (rozumějte na úrovni životního minima). Práce mě bavila a to bylo hlavní. Naštěstí je tomu tak doposud.





OTÁZKA: Co říkáte na aktuální problémy vašeho největšího konkurenta a myslíte si, že ho to může vážně poškodit ? Máte podobné zkušenosti se zaváděním nového informačního systému?

ODPOVĚĎ: Ke konkurenci jsem byl vždy korektní a nechci to příliš komentovat. Každý může mít občas technické problémy. Ačkoliv, zde je to asi velmi zásadní. Věřím, že se z toho dostanou a budou nadále tak silní jako předtím. Silná konkurence nás žene dopředu.

OTÁZKA: Vážně prodáváte po internetu už i auta?

ODPOVĚĎ: Ano prodáváme. Budovali jsme několik měsíců pracovní tým, co má prodej aut na starost a je oddělen od provozu oddělení prodeje spotřebního zboží. Je to unikátní projekt, který na českém trhu není. Podívat se můžete na auto.kasa.cz.

. Martin Kasa Martin Kasa - se narodil v roce 1980, je ženatý a má jedno dítě. Od roku 1999 podniká v internetovém obchodu v České republice. Dnes ve společnosti zaměstnává kolem 60 lidí ve čtyřech zemích Evropské unie. Volný čas tráví nejraději s rodinou při sportu. Aktivně hraje volejbal.

OTÁZKA: Mate vlastní sklad pro zboží, které si objednáváme? Nebo je to formou přeposílání od hlavních distributorů?

ODPOVĚĎ: Ano, máme vlastní sklad a většinu nejprodávanějšího zboží skladem. V současnosti je ve stavbě nová hala o ploše 1 500 m2, která bude už připravena na Vánoce. Bez vlastního skladu nejde pořádně obchod dělat a pouhé přeposílání není obchod, ale zbytečný článek v řetězci.

OTÁZKA: Jak upravujete ceníky? Musíte každý den, týden nebo měsíc sledovat konkurenci a nabídku různých dodavatelů? Od kolika dodavatelů (velkoobchodů) Kasa bere zboží?

ODPOVĚĎ: Ceníky upravujeme vesměs automaticky. Konkurenci sledujeme doslova každou minutu. Dodavatelů máme cca 50 a z toho okolo 15 významných.



OTÁZKA: Máte úvěr nebo jinou půjčku (pokud ano, tak na kolik peněz)?

ODPOVĚĎ: Jako firma máme provozní úvěr na profinancování zásob apod. Jinak jsme finančně velmi zdravá firma. Výše je variabilní. Pokud měl dotaz směřovat do soukromé roviny, tak se nezlobte, ale to sem nepatří.



OTÁZKA: Kolik lidí vlastně ve vaší firmě pracuje? A co mají tito lidé za funkce? A ještě jedna otázka: je podle vás pro eshop důležitá kamenná pobočka? (výdejna zboží)

ODPOVĚĎ: V současné době pracuje ve skupině obchodů KASA.cz celkem 70 lidí. V ČR je to okolo 50 lidí. Funkce mají běžné jako v jiných firmách. Seznam kolegů (i s fotografiemi :-) naleznete u nás na webu. Co se kamenné pobočky týká, záleží na oboru podnikání na internetu. Kamenné pobočky jsou trochu českou (východoevropskou) specialitou. Proto si myslím, že nejsou nezbytné. Ale trh v ČR si je žádá.

. nenechte si ujít seriál o úspěšných podnikatelích Připravili jsme pro vás seriál rozhovorů se zajímavými osobnostmi, které se pustily do netradičního podnikání a uspěly. V jednotlivých dílech se s vámi podělí o své zkušenosti ze světa byznysu mimo jiné i známí herci, zpěváci či modelky. V předchozích dílech jste se mohli například dočíst, jaké to je, podnikat v showbyznysu, obchodovat s kávou či prodávat zbraně.



Čtěte další příběhy známých i méně známých podnikatelů

OTÁZKA: Zajímá mě, jak se vlastně dostane zboží od velkoobchodu ke mně - k zákazníkovi. Co všechno vstupuje zboží do cesty?

ODPOVĚĎ: Pokusím se popsat plně automatizovaný systém, který je optimální cestou vyřízení objednávky. 1. Zákazník si objedná zboží přes internet. 2. Náš systém objednávku přijme a automaticky zjistí, zda ji máme skladem. Pokud tomu tak je, jde zákazníkovi informace o termínu dodání (mailem a SMS) 3. Zboží se pro objednávku automaticky zablokuje, a pokud zákazník udal všechny potřebné informace pro odeslání a fakturaci, tak se i objednávka sama vyfakturuje. 4. Skladníkovi se objeví v systému informace, aby dané zboží zabalil a vytiskl štítek. Zde u plně automatizované objednávky přichází do procesu poprvé lidský faktor. 5. Balíček je předán přepravci a dle čárového kódu dále monitorován. V případě, že zboží nemáme přímo my na skladě, ale velkoobchod, vstupuje do procesu před bodem 3 většinou automatická objednávka u velkoobchodu. Opět u většiny velkoobchodů bez zásahu našich lidí. Zní to velmi automatizovaně, ale o tom je internetový obchod 21. století.



OTÁZKA: Co bylo motivací pro založení internetového obchodu a jaká byla vaše počáteční vize tohoto obchodu? S jakým sortimentem jste začínal obchodovat?

ODPOVĚĎ: Prvotní motivací byl zájem o internet a nové technologie. S bratrem jsem založili internetovou kavárnu a spolu s ní i internetový obchod. Prvním sortimentem bylo právě zboží z kavárny, tj. datová média. Následně jsme sortiment rozšířili o mobilní telefony a digitální fotoaparáty.