Start podnikání s čajem vyšel na 400 000 korun a můj byt je stále ještě skladištěm

Jak to s vaším podnikáním v prodeji sypaných čajů začalo, pane Starý?

Nápad prodávat čaje nevyšel z mojí hlavy. Jednoho krásného červencového odpoledne roku 2007 jsem obdržel nabídku, jejímž předmětem bylo začít pracovat na projektu Mighty Leaf. Tehdy jsem byl ve výpovědní lhůtě a vzhledem k mé "lásce“ k výzvám jsem na nabídku kývl. Vůbec jsem ovšem nevěděl, co mě čeká, znal jsem jenom značku a záměr – založit společnost dovážející čajové a wellness produkty.

Už tenkrát jsem ale tušil, že podnikat v oboru, který je velmi úzce spojen se zdravým životním stylem, bude určitě zajímavé a pro mě přínosné z pohledu získání rozmanitých zkušeností. Dalším "hnacím motorem“ byla touha dokázat mému okolí, které mě ujišťovalo v nemožnosti úspěchu tohoto projektu (díky rozsáhlé konkurenci tvořené především finančně silnými a stabilními, na českém trhu zavedenými společnostmi), že jsem schopen svého cíle dosáhnout, ačkoliv podmínky nebyly dvakrát příznivé.

Jaké máte vzdělání, souvisí nějak s tímto oborem? Pokud ne, kde jste se naučil vše potřebné?

Vystudoval jsem střední průmyslovou školu strojní, dále pokračoval na ČVUT, ale po půl roce skončil. Uvědomil jsem si, že tento obor mi nepřináší to, co bych sám chtěl a možnost seberealizace v něm je pro mě nulová. Zaměření obou škol zcela nesouvisí s tím, co dělám, a informace nabyté za dobu studia k podnikání v této oblasti nepotřebuji. První, a řekl bych stěžejní školou podnikání pro mě byla více než roční praxe ve společnosti, zabývající se poskytováním obchodních informací, kam jsem nastoupil jako produktový manažer.

Nemyslím si, že pro podnikání je nutně potřeba nejvyšší vzdělání. Vše záleží na osobním přístupu, touze a přesvědčení a mimo jiné na míře té či oné inteligence a na schopnostech. K započetí práce na tomto projektu jsem potřeboval rozvinout svoje znalosti v IT vzhledem ke změně operačního systému, což mi ale nedělalo velký problém. To, co jsem se musel učit a stále učím, je například komunikace s lidmi, prezentační a obchodní dovednosti, umění vyjadřování, řeč těla, vyjednávání a podobně.

Co vše jste musel podstoupit, aby jste mohl začít?

Oproti ostatním podnikatelům jsem to měl jednodušší. Stál za mnou člověk, který projekt financoval. Postupem času, zejména s rostoucím osobním přesvědčením o úspěchu této značky, jsem začal financovat část vedlejších nákladů z vlastních zdrojů, což mě ve výsledku omezovalo v aktivitách, kterým jsem se chtěl věnovat. Nemám teď na mysli nic ušlechtilého, jednalo se ve větší míře o noční život.

Nejhorší byly asi první dva měsíce obchodní činnosti.

Denně jsem chodil na 5–6 jednání a po celou dobu jsem nic neprodal. V jednu chvíli jsem byl opravdu zoufalý, dost negativně se to podepisovalo na mé náladě a každé další probuzení pro mě představovalo nechuť zvednout se z postele a pokračovat v činnosti, která ale negenerovala žádné výsledky.

První objednávku jsem tedy patřičně oslavil. V začátcích jsem se také dostal do situace, kdy jsem si musel půjčit finanční obnos od banky. Dorazilo zboží z USA a já jsem jej z časových důvodů nechal na letišti uskladnit na pár dní. Až později jsem se ovšem dozvěděl, že skladné na jeden den vyjde na cca 2 500 Kč a v momentě, kdy jsem opravdu nutně potřeboval zboží vyzvednout, mi jej celní správa odmítla vydat bez okamžitého uhrazení skladného. Jako jediné řešení se v tu chvíli nabízel úvěr od banky.

Vzhledem k celkem rozsáhlé konkurenci v této oblasti pro mě bylo relativně těžké najít způsob, jakým se odlišit. Jedinečnost produktového zpracování a značky se nejevily jako dostačující, proto jsem byl nucen nabídnout něco víc. Nejprve jsem musel zanalyzovat stávající situaci a té podřídit právě onen nadstandard. Neřekl bych, že to bylo opravdu těžké, ale pár týdnů úsilí mě to stálo.

A co je tedy tím nadstandardem?

Jedná se o individuální zpracování tabletalkerů ("letáky“ na stoly), jejichž formát, podobu a strukturu si navrhne zákazník sám, případně konzultuje se mnou a já následně vytvořím grafické návrhy, z nichž pro jeden se zákazník rozhodne. Většinou jde o formát papíru 210 x 99 mm, zalaminátovaný – pro delší životnost. Finálně tabletalkery zcela ladí s designem okolního prostředí a vše zůstává v dokonalé harmonii.

Kolik jste musel investovat do startu? Máte vlastní prostory ke skladování, nebo jste v pronájmu?

Celkové náklady na rozjetí byznysu v této oblasti činily cca 400 000 Kč, ovšem jak již jsem uvedl, nehradil jsem je já. Mojí investicí bylo úsilí, odhodlání, výdrž. Co se tedy mého vkladu týče, cca 50 000 Kč jsem investoval do průzkumu trhu, uskladnění, za telefonní a jiné poplatky.

Skladové prostory máme vlastní, a to byt, ve kterém bydlím. Jeho obytná plocha je 130 m2. Externí uskladnění by zbytečně zvyšovalo náklady a takto mám vše po ruce.

Obaly jednotlivých čajových sáčků včetně názvu značky jsou záležitostí centrální společnosti a my jako distributoři nedokážeme jakkoliv zasahovat do jejich podoby.

V čem je váš čaj lepší než jiné?

V první řadě jde pouze o celé čajové lístky, které jsou do sáčků vkládány. Ještě před nedávnem si lidé mohli dopřát kvalitu celých čajových lístků výhradně v podobě sypaného čaje. S rostoucím časovým omezením a nároky na zdravý životní styl si však tato doba vyžaduje spojení minimálních časových nároků s prvotřídní kvalitou. Čajové sáčky Mighty Leaf byly navrženy tak, aby byly schopné pojmout právě celé čajové lístky a další ručně sbírané ingredience. Tím se zákazníkům do rukou dostává nejlepší alternativa k přípravě sypaného čaje při zachování požadované kvality a minimálních časových nároků na přípravu.

Odlišnost nalezneme také v jedinečném organickém zpracování. Pro výrobu sáčků jsou použity materiály jako čisté hedvábí, obilný škrob a nebělená bavlna. Především díky tomu si zákazník může být jistý, že pije pouze čistou čajovou směs bez jakýchkoliv dalších chemikálií. V tom je také naše přední konkurenční výhoda.

Nemáte obavy s poklesem odbytu v horkých letních měsících?

Osobně jsem přesvědčen o schopnosti čaje zchladit tělo a zahnat pocit žízně lépe než jakákoliv studená přeslazená limonáda. Mimo to už čaj není pouze sezonní záležitostí. Čaj zaujímá stále silnější pozici oproti chemickým limonádám a kávě právě v období léta zejména pro jeho schopnost velmi pozitivně působit na zdraví pokožky. Nemám proto sebemenší obavy ze snížení objemu prodeje.

Jakým způsobem vlastně hledáte odbyt?

Na základě dosažených zkušeností věřím v nejvyšší efektivitu osobního setkání ve spojení s propracovanou virtuální prezentací, vzorky a připravenými argumenty. Ovšemže pro oslovení zákazníka využívám i jiné prostředky, jako například direct marketingové aktivity, ale jejich efektivitu nemohu vzhledem k nepřílišné popularitě této metody s osobním setkáním srovnávat. Snažím se také pracovat na oslovení skrze nové komunikační kanály, které vnímám jako doposud nevyužité, ale o nich se prozatím zmiňovat nebudu.

S čím byly kdy největší problémy, starosti?

Největší a stále přetrvávající starost je se sehnáním čajových setů odpovídajících exkluzivitě značky. Na trhu je dost čajového nádobí, jejich podoba je však průměrná a ničím nezajímavá. Čajový set se také z části podílí na výsledném dojmu ze značky, proto jsou mé požadavky na jeho design opravdu vysoké.

Co vám dělalo největší radost, co se týče vaší praxe v podnikání?

Největší radost mi vždy udělá zákazníkem zcela neočekávaná míra prodeje. Téměř každý můj zákazník je zpočátku skeptický ohledně prodejních čísel a na jakékoliv moje ubezpečování nereaguje. Celou řadu z nich poté doslova uzemní nezvyklý zájem o produkty naší značky.

Jaká bude budoucnost firmy, co nového chystáte?

Do budoucna se chystáme rozšiřovat nabídku o další druhy čajů, wellness produkty s obsahem organického čaje a dalších ingrediencí, v neposlední řadě také sypané čaje. Vzhledem k působení zatím v oblasti gastroprovozů je mým cílem pro letošní rok započetí prodeje také v maloobchodní síti, jejíž poptávka denně vzrůstá. V momentě vyčerpání potenciálu tuzemského trhu se chystáme vstupovat také na trhy zahraniční, to je ovšem otázka několikaletého vývoje.