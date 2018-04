Start v práci neuspěchejte

První fáze po nástupu je nesmírně důležitá, nazveme ji pozorování. Vyplatí se především dobře vnímat vazby na pracovišti a chovat se jako na návštěvě u svého přítele, naslouchat, být vnímavý a vstřícný. Pro začátek je lépe zdržet se prezentace vlastních názorů či zlepšováků. Je pouze na vás, zda tuto fázi zvládnete, ale nezapomeňte, že se už nikdy nebude opakovat. Celé vaše okolí si na vás bude utvářet názor podle prvního dojmu a informací.

Není dobré se přiklánět ke konkrétní skupině. Zůstaňte neutrální. Když se vás budou jednotliví kolegové snažit zatahovat do svých vzájemných bojů, nebojte se říci přímo, že jste ve firmě nový a chcete se soustředit pouze na práci. Jednejte však citlivě, aby ve vás spolupracovníci neviděli ohrožení. Vnímat nejen první informace, ale i celé pozadí se vám podaří až postupem času. Nesnažte se to urychlit.

Po pracovní stránce dělejte pouze to, co po vás nadřízení vyžadují. Pokud nerozumíte úkolu, raději se hned zeptejte, klidně i v průběhu práce; nikdo by vám to neměl mít za zlé. Lépe je se třikrát zeptat než někoho rozzlobit špatným výsledkem. Pracovní úkoly se budou postupem času opakovat, takže je příště budete zvládat rychleji a kvalitněji. Ale připravte se na první nápor stresu, který vás čeká, a nebojte se o svých pocitech otevřeně mluvit.

Traduje se, že kdo přežije zkušební dobu, je za vodou. To je však pověra. V prvních měsících vám jako nováčkovi spíše odpustí chybu. Vaše práce po zkušební době by proto měla být lepší a efektivnější.