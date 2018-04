Startuje mBank – první banka v Česku bez poplatků za hlavní služby

Své služby nabízí od neděle

První klienti si mohli už v noci ze soboty na neděli zřídit si u mBank běžný nebo spořicí účet či požádat o hypoteční úvěr.

První pobočku otevírá v Praze dnes, na další pobočky, tzv. finanční centra, si ale bude nutné ještě chvíli počkat. Postupně banka vybuduje síť dvanácti center a osmnácti mKiosků − budou určené pro ty, kteří dávají přeci jen přednost kamenným pobočkám a především osobnímu jednání. Nicméně banka stojí takřka výhradně na internetových základech (podobně jako původně ryze česká eBanka), obchodní model věrně kopíruje polský. Více se dočtete ZDE.

Prozatím představila jen velmi omezený počet služeb − běžný účet mKonto v české měně, spořicí účet eMax (s úrokem 3 % p.a.) a hypoteční úvěr mHypotéka. Do konce letošního roku přidá ještě hotovostní úvěr mPůjčka. V druhém čtvrtletí příštího roku rozšíří své služby také o kreditní karty a investice do fondů. V nabídce se prý objeví i služby pro drobné podnikatele, počítá se i s pojistnými produkty.

Účty zdarma, ne však bez výjimek

Vedení účtu, elektronický výpis, debetní platební karta VISA Classic neembosovaná (včetně blokace, vydání náhradní karty i dodatkové karty), příchozí a odchozí účetní položky, výběry z bankomatu v zahraničí, realizace jednorázového příkazu k úhradě prostřednictvím internetu – to vše je u běžného účtu v mBance zdarma.

Rozhodně by ale nebylo správné tvrdit, že mBanka poskytuje své služby zcela zdarma. Zpoplatněny jsou totiž transakce řešené prostřednictvím operátora mLinky, a to 12 korunami. Tento poplatek nelze brát na lehkou váhu. Právě telefonní bankovnictví využívají čeští klienti z kanálů přímého bankovnictví nejvíce.

Omezen je i počet tří výběrů z bankomatu v tuzemsku, které jsou zdarma (banky samy uvádějí, že průměrný počet výběrů z bankomatu za měsíc tuto hodnotu nepřekračuje). Každý další je zatížen 19 korunami (tolik stojí i každý výběr platební kartou ze spořícího účtu eMax). S poplatkem musí počítat také ten, kdo žádá od banky výpisy v papírové formě, každý přijde na 25 korun. Tutéž částku zaplatí klient při změně PINu platební karty (změnu je možné provést prostřednictvím internetu či mLinky).



S poplatky však musí počítat i případní „hříšníci“ – tedy dlužníci, jejichž zůstatek na účtu například klesne do nepovoleného debetu. Už jen za telefonickou upomínku zaplatí 50 korun. A pokud je z účtu klienta realizován exekuční příkaz, pak tuto operaci banka zatíží navíc dokonce 200 korunami.

Poskytované služby mBank

− běžný účet mKonto pro fyzické osoby nepodnikatele

(s debetní elektronickou platební kartou a přístupem

k účtu přes internet či telefon)

− spořicí účet eMax

− hypoteční úvěr mHypotéka V nabídce mBank dnes chybí

− platby z a do zahraničí

− běžné účty v cizí měně

− kontokorent

− hotovostní půjčky

− kreditní karty

− pojištění

− investice do cenných papírů

− služby pro podnikatele

Co v mBank nenajdete

Jak již bylo zmíněno, nemá mBank, alespoň prozatím, tak širokou škálu služeb, na níž jsou klienti zvyklí z většiny tuzemských bank. To, co neumí tato nadnárodní banka nabídnout, jsou možná překvapivě platby do a ze zahraničí. Účet v jiné měně než v českých korunách také v mBank nezařídíte. Nemůžete se ani spolehnout na případnou rezervu na běžném účtu, neboť banka nenabízí kontokorentní úvěry.



Těm, co nejsou spokojeni se standardním zabezpečením elektronické komunikace mezi bankou a jejím klientem, musí stačit v mBank nezabezpečené SMS zprávy, jimiž jsou potvrzovány veškeré transakce. Bude-li však ze strany klientů požadavek na vyšší typ zabezpečení, ve hře jsou prý tzv. autentizační kalkulátory. Jednalo by se však pouze o dobrovolný doplněk, nikoliv o povinnost.



Ovšem i přes tyto zřejmé nedostatky lze předpokládat, že svou nabídkou dokáže oslovit velkou část české bankovní klientely. Platební styk se zahraničím není tak častou potřebou a finanční rezervu lze vytvořit zdarma například pomocí kreditní karty jiného peněžního domu.

Až za nějaký čas uvidíme, jak si ryze internetová banka povede v české realitě dnes. Stejný obchodní model totiž u nás původně zvolila eBanka, nyní postupně slučovaná s Raiffeisenbank. Představitelé mBank se nicméně netají svými ambiciózními plány – získat do tří let 160 tisíc klientů, do pěti let spravovat úvěrové portfolio o objemu 840 milionů eur, vkladové pak o objemu 219 milionů eur. To vše s minimem nákladů.