Startuje PaySec, unikátní elektronická peněženka

PaySec se představuje

Platební systém PaySec, který ČSOB až do včerejšího dne ověřovala v pilotním provozu, by dnes měla zpřístupnit všem klientům českých bank. Systém je v podstatě předplacená on-line elektronická peněženka, kterou nelze zřídit jinou cestou než přes internet. Pro to, aby se dala okamžitě používat, je třeba zřídit konto PaySec a především pak jeho nabití.

Většina plateb probíhá v uzavřeném prostředí platebního systému PaySec, kdy na straně uživatele (zákazníka) i obchodníka je tento systém. Výjimkou je pouze nabíjení a vybíjení konta probíhající mezi bankou uživatele a PaySecem.

Majitelem Konta PaySec se může stát každý, kdo vyplní on-line formulář na stránkách systému. Registrace a vedení účtu je zdarma, stejně tak všechny transakce kromě vybití na běžný účet v jiné bance než ČSOB/Poštovní spořitelně (převod z Konta PaySec na bankovní účet uživatele). To přijde na 3 koruny. Od července však už přibudou poplatky za převod mezi účty PaySec ve výši 1 Kč za transakci, tutéž částku zaplatí uživatel služby také za přijetí peněz pomocí Platby na požádání (tj. obdoba příkazu k inkasu). Zpoplatněno od září bude i nabíjení účtu prostřednictvím platebních karet, a to hned 2 % z nabíjené částky.





Výhody Nevýhody platby on-line mezi účastníky systému poplatky za nabíjení konta platební kartou bezpečnější prostředí (platby probíhají přes prostředníka) omezení 100 tisíc korun na účtu snadné nabíjení prostřednictvím bankovního účtu či platební karty nutnost při větším užívání navštívit 1x poštu

Systém má i svá omezení

Konto lze nabít z běžného účtu uživatele minimálně jednou korunou, prostřednictvím karty je tato hranice posunuta na 200 korun. Lze na něj navázat nejvýše tři běžné (bankovní) účty a naopak na jeden běžný účet je možné vázat maximálně tři Konta PaySec.

Horní limit na jednotlivou transakci (platbu) uživatele činí 50 tisíc korun, přičemž na účtu může být maximálně 100 tisíc korun. Nesmíte však zapomenout na to, že peněžní prostředky konta nejsou úročeny, a tudíž se nevyplatí je tam delší dobu nechávat. Pokud navíc jednotlivá platba přesáhne částku 1 000 korun, bude systém vyžadovat od plátce ověření prostřednictvím SMS. Tento limit je však nastavitelný i individuálně, přičemž nutnost potvrzovat transakci pomocí SMS si můžete upravit v rozmezí od 50 do 1 000 korun.

Tvrzení, že elektronickou peněženku ČSOB/Poštovní spořitelny budete moci využívat bez nutnosti návštěvy jakékoliv její pobočky sice platí, ale jen do té doby, než v součtu dosáhne hodnota nabíjení vašeho účtu částku 63 tisíc korun. Stejně tak budete muset zajít na pobočku/poštu v případě, že vybíjení vašeho účtu převýší 25 tisíc korun, či vyzve-li vás k tomu přímo provozovatel.

Pak je totiž podle obchodních podmínek uživatel služby povinen vyplnit identifikační formulář, doručit jej osobně na kteroukoliv poštu v ČR a nechat ověřit vyplněné údaje na základě předloženého průkazu totožnosti.

Za zmínku stojí i to, že konto uživatele provozovatel platebního systému zruší v případě, že se na něj nepřihlásí minimálně 2 roky.



Kde všude PaySecem zaplatíte