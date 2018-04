Starý dekret na byt platí i v současnosti

Mám dekret na byt z dávných časů a do dnešního dne mně nebyla vystavena nová nájemní smlouva. Mám obavy, kdyby se dům prodal, aby nový majitel nepřišel s tím, že v bytě bydlím neoprávněně. Dům je zatím obecní.

Užívání bytu má plnou opodstatněnost. Dekret na byt vystavený v minulosti je platný i v současnosti. To, že majitel domu – obec neobnovuje nájemní smlouvy, nemění nic na vašem právu byt užívat. V případě, že by vám byla předložena nová smlouva, pečlivě si tuto prohlédněte. Musí obsahovat údaj o návaznosti na předchozí smluvní vztahy, což vám zajišťuje i původní právní nárok, jako je „regulované“ nájemné a také údaj o pronájmu na dobu neurčitou.

Město jako vlastník našeho domu nás v těchto dnech vyzvalo, abychom se vyjádřili k nabídce na koupi panelového domu, ve kterém bydlíme. Máme založit družstvo, podmínkou je zájem alespoň poloviny dosavadních nájemníků. Nabídka není nijak konkrétní a navíc se máme vyjádřit do dvou měsíců. Jaké nám vzniknou problémy při odmítnutí nabídky? Lidé, kteří nemají dostatek prostředků na úhradu svého podílu se bojí, že jim případný nový vlastník stanoví libovolné nájemné nebo že se budou muset vystěhovat.

O způsobu tzv. privatizace rozhoduje vlastník bytového domu. Může převádět jednotlivé byty do vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. nebo prodávat celý dům či jeho ideální části. V prvním případě má dosavadní vlastník bytu či domu povinnost nabídnout převod bytu dosavadnímu nájemci, ve druhém případě nájemce žádné přednostní právo nemá, tedy ani na lhůtu pro vyjádření se k nabídce. Obce obvykle postupují podle zásad o privatizaci, které přijímá zastupitelstvo. To je zřejmě i Váš případ.

Jsem vdaná, žiji s manželem v jeho domě na venkově, který vlastní napůl se svým synem z prvního manželství. Spolu máme 21letého syna. Za hotovost, kterou jsem dostala od svých rodičů, jsem si pořídila družstevní byt. Členkou SJM jsem se stala pouze já, a to na základě dohody o BSM. Musím být v bytě přihlášena trvale, abych o něj nepřišla?

Přihlášení se k trvalému pobytu nezakládá žádné právo k bytu ani žádné právo nepřihlášení se k trvalému pobytu neruší. Byt máte právo užívat na základě členství v družstvu a na základě nájemní smlouvy uzavřené s družstvem, což nemá nic společného s tím, kde jste hlášena k trvalému pobytu. O byt byste mohla přijít jen v případě zrušení členství v SBD a po rozsudku na vyklizení bytu.

Je možné, aby si občan, který vlastnil panelový byt 1+2, postavil dům, po dostavbě se odstěhoval a byt vyměnila jeho nezletilá dcera za jiný 1+2 v domě, kde je její otec majitelem restaurace? Byt je prázdný, pouze se tam platí nájem. Zajímá mne, jak je to s přechodem nájmu na nezletilé osoby, a zda nebyl v tomto případě porušen občanský zákoník.

Situace, kterou popisujete, je možná, pokud s ní souhlasí majitel domu. Občanský zákoník porušen nebyl, neboť jde o věc, kterou má právo posoudit vlastník nemovitosti jako pronajímatel. Nezletilé osoby nemohou nabývat práv a povinností, tedy ani práva nájmu k bytu (s výjimkou viz § 10 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, v platném znění). V případě nájmu družstevních bytů může získat i nezletilý dědic s dědictvím členského podílu právo užívání družstevního bytu prostřednictvím určeného opatrovníka. Podle okolností by však mohlo být soudem rozhodnuto, že mají právo v bytě bydlet i bez uzavření nájemní smlouvy, pokud by jejich vyklizení z bytu (např. po smrti rodičů) bylo v rozporu s dobrými mravy.

Byty v našem domě se budou prodávat. Protože jsme starší a bezdětní manželé, rozhodli jsme se, že byt kupovat nebudeme. Nemáme na něj finanční prostředky a zadlužit se nechceme. Přidělí nám někdo náhradní byt?

Náhradní byt vám nikdo nepřidělí. Pokud si svůj byt nekoupíte, zůstanete nadále nájemci svého bytu, bez ohledu na to, zda váš dům nebo byt koupí někdo jiný. Na vašem postavení nájemníka bytu se nic nezmění.

Dcera s manželem jsou dlouhodobě v zahraničí a mají pronajatý byt u soukromého majitele na 15 let za úplatu 150 000 Kč. Během jejich nepřítomnosti je byt prázdný, já platím všechny platby. Moje druhá dcera přijede studovat do Prahy a bylo by dobré, kdyby tento byt mohla užívat. Byt mezitím (prý) změnil majitele. Napsala jsem tedy oběma majitelům doporučené dopisy, ale odpověď jsem nedostala ani od jednoho. Co mohu ještě udělat? V nájemní smlouvě je mimo jiné uvedeno, že pronajatý byt může sloužit pouze jako bytová jednotka pro užívání nájemcem a jeho rodinou.

Změna majitele nemá vliv na uzavřený nájemní vztah, nový majitel vstupuje do práv a povinností pronajímatele uzavřeného vztahu o nájmu bytu. Pokud nájemní smlouva umožňuje užívání bytu nájemcem a jeho rodinou, je možné, aby v bytě bydlela i sestra (švagrová) nájemce, která se bude podílet na vedení společné domácnosti a přispívat k úhradě nákladů za užívání bytu. Je však nezbytné, aby nájemce ohlásil tuto skutečnost pronajímateli nejdéle do 15 dnů po nastěhování své příbuzné do bytu, nejlépe doporučeným dopisem.

REKLAMA