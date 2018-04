Stát chystá daňovou složenku

Výhodou podle Sobotky je, že se zvýší počet míst, kde lze daně platit zdarma. Nyní to jde na zhruba dvou stovkách finančních úřadů, pošt je více než tři tisíce. Převod peněz na poště stojí 20 až 30 korun.

Podnikatelé nápad vítají, i když rezervovaně. "Podporujeme každé zlepšení pro podnikatele. Na druhou stranu dnes už mají skoro všichni běžný účet na bezhotovostní převody," říká šéf Hospodářské komory Jaromír Drábek.

Celý nápad se složenkami na poště v době, kdy se stát snaží lákat k daňovým přiznáním na internetu, prošel zajímavým vývojem, a navíc má ještě zádrhel.

Původně Sobotka plánoval, že omezí platby v hotovosti na finančních úřadech a zároveň se dohodne s bankami na zrušení poplatků z posílaných daní. To mu však nevyšlo, banky zrušení poplatků odmítly. Od loňského listopadu však už začal platit zákon omezující hotovostní platbu daní na deset tisíc korun.

Podnikatelé už platí převodem

Většina podnikatelů sice platí daně převodem z účtu, koncem března a června přesto mnozí na úřady se štosem bankovek dorazí. Podle odhadu ministerstva financí se za rok hotově zaplatí asi 10 miliard korun.

S cílem upokojit podnikatele, kteří raději platí daně v hotovosti, navrhli hned úředníci změnu zákona, která limit pro hotovost úplně ruší. Ta bude platit od března. Od příštího roku má být limit půl milionu korun.

Sobotka začal zároveň jednat s Českou poštou o daňových složenkách. Poskytovat službu zdarma však odmítla i pošta, i když je státní. "V tuto chvíli jednáme s poštou o poplatku, půjde o několik desítek milionů korun, které by ministerstvo financí zaplatilo," říká Sobotka.

Smlouva s poštou o složenkách má být uzavřena na jeden rok. "Pak musíme vyhodnotit, jestli to přispělo k menšímu placení v hotovosti na finančních úřadech a jaké jsou náklady," říká Sobotka.

Pokud budou podnikatelé chodit na úřady s penězi méně, postupně by se pokladny na nich zavíraly. Ministerstvo jedná s poštou o tom, že by se do té doby starala o celou manipulaci s penězi na finančních úřadech. K tomu však Sobotka nechtěl více říci.

Začátky budou prodělečné

První rok budou složenky pro stát v každém případě ztrátové. "Rozšíření služeb vždy něco stojí. Když se ale tento projekt prodlouží, přinese úspory tím, jak se omezí operace s hotovostí na úřadech," říká Sobotka.

Celá věc však může mít ještě další překážku. Ministerstvo financí zatím jedná jen s poštou. Jde však o veřejnou zakázku v řádu desítek milionů korun a ta musí splňovat určité zákonné podmínky.

Podle Sobotky teď ministerstvo zvažuje, zda vypsat výběrové řízení, nebo oslovit jen poštu. Obrátit se pouze na jednu společnost je možné jen z důvodů, jako je živelná pohroma nebo bezpečnost státu. Výběrové řízení by však odložilo složenky až do druhé půlky roku, říká Sobotka. A to už bude po volbách.