Stát nabídne levné úvěry na bydlení

V jejich případě kabinet chystá snížení úroků o tři procenta, čímž by se staly nejdostupnějšími na trhu. Hypotékami by se měli ministři zabývat v brzké době. Zvýhodněné úvěry, shválené včera, bude od 15. dubna poskytovat Fond rozvoje bydlení. Uspokojí však pouze malou skupinu zájemců. Letos vyčleněných 350 milionů korun totiž představuje zhruba 1750 půjček.

"Vláda uplácí voliče a sama nevěří tomu, že tím vyřeší problémy na trhu bydlení," komentoval to místopředseda ODS Miroslav Beneš. Úředníci ministerstva pro místní rozvoj, které program levných půjček připravilo, s kritikou nesouhlasí. "Dřívější půjčka nebyla úročená a současné podmínky jsou přísnější. Jde hlavně o tříprocentní úrok a omezení věkem. Je to více zacílené na lidi, kteří pomoc potřebují," uvedla ředitelka odboru bytové politiky na ministerstvu Daniela Grabmülerová.

Dvě stě tisíc ovšem na pořízení nového bytu nestačí. Mladí lidé bez úspor je budou muset kombinovat s hypotékou či úvěrem od stavební spořitelny. Podmínkou je, že stavební povolení na pořizovaný byt či dům bylo vydáno po 1. lednu 2000 a stát omezil nemovitost rozlohou.

Levné půjčky doplní dotované hypotéky

Trh s byty rozhýbe podle odborníků státní podpora k hypotékám na starší byty. To si vláda sociální demokracie zřejmě šetří až těsně před volební kampaň. Od poloviny dubna začne Fond rozvoje bydlení rozdělovat 350 milionů korun na dvousettisícové půjčky pro lidi do 36 let.

Vláda sociální demokracie si těsně před volby šetřila jeden ze svých trumfů, přestože podle odborníků jde o nesystémový a nepříliš účinný program. Kabinet Miloše Zemana sám obdobnou půjčku před dvěma lety zrušil.

"Je to předvolební guláš, nabízení a rozdávání peněz vybrané skupině. V situaci, kdy sčítání lidu ukázalo, že existuje přes půl milionu bytů, kde není nikdo trvale hlášen, to nechápu," uvedl místopředseda Sdružení majitelů domů Tomislav Šimeček.

Úvěr se splatností do deseti let bude úročen pouze třemi procenty, a jde tak o nejlevnější peníze, které si zájemce o koupi nového bytu může vypůjčit. Dřívější, byť bezúročnou půjčku, již v minulosti z příkazu státu poskytovala Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Přestože měla k dispozici několikanásobně více peněz, než má připraveno fond bydlení, zájemci o úvěry čekali před bankou v dlouhých frontách a během několika málo týdnů už nebylo co rozdělovat. Podle úředníků ministerstva pro místní rozvoj však má půjčka pomoci mladým lidem sehnat peníze, které jim společně s hypotékou umožní získat nový byt.

S tím souhlasí i někteří odborníci na prodej realit. "Hlavním problémem při koupi bytu je, že banky požadují obvykle třicet procent zaplatit předem, takže půjčka může v tomto výrazně pomoci. Problém je, že vyčleněná suma není nijak velká, ale je lepší než nic," konstatoval Evžen Korec z firmy Ekospol, která prodává byty v Praze.

V blízké době má půjčku následovat další program, od kterého si odborníci slibují podstatně větší dopad na bytový trh. Vláda připravuje, že bude třemi procenty dotovat hypotéky na koupě starších bytů. Připravované hypotéky budou pouze na starší a schválená půjčka pouze na nové byty, ale jinak jsou podmínky prakticky stejné.

Ani v jednom případě není zájemce omezen příjmem a nesmí mu být více než 36 let. Nesmí vlastnit ani spoluvlasnit žádný byt či dům a v obou případech bude podpora trvat maximálně deset let. Dvousettisícovou půjčku bude možné použít na pořízení bytu o maximální rozloze do 80 m 2 a domek s jedním bytem do 120 m 2 .

U hypoték na starší byty je v návrhu omezení, že z úvěru na byt se bude dotovat maximálně 800 tisíc korun a při koupi domu 1,5 milionu korun. Zájemce může získat samozřejmě vyšší hypotéku, ale stát mu pak přispěje dotací k úroku pouze na její část.

Hypotéky na starší byty mají rozhodně víc příznivců i v řadách opozice než v případě levné půjčky. "To považuji za skutečnou pomoc mladším lidem. Starší byty jsou levnější a jejich nabídka s postupující privatizací bytového fondu se bude zvyšovat," řekl místopředseda ODS Miroslav Beneš, stínový ministr pro místní rozvoj.

Jeho argumenty se prakticky shodují s názorem úředníků, kteří program připravují. "Omezení podpory na dobu deseti let je proto, aby se mladým lidem pomohlo v období začátků jejich kariéry, kdy se často potýkají i s nižšími příjmy," uvedl náměstek ministra pro místní rozvoj pro otázky bydlení Petr Kokoška.

Pokud vláda v nejbližší době schválí podporu hypoték na starší byty, vznikne v Česku poměrně složitý a ne zcela logický systém bytových podpor. Hypotéky na nové byty jsou totiž v současné době dotovány jedním procentem z tržních úroků, zatímco hypotéky na starší budou dotovány třikrát tolik.

Mladí lidé, kteří podle argumentů ministerských úředníků potřebují nejvíce pomoci, si však k levné dvousettisícové půjčce budou moci vzít pouze "dražší" hypotéku na nový byt. Pokud se budou poohlížet po levnějším starším bytu, budou si muset k levnější hypotéce půjčit za vyšší úrok ještě téměř třetinu potřebné sumy.