Stát nabízí úlevy klientům hypotečních bank

Člověk s hypotékou si v první řadě může odečíst z daňového základu zaplacené úroky. Potvrzení o tom, kolik ho úroky stály, obdrží od banky. Odečíst je možné každý rok nejvýše 300 tisíc korun, což může znamenat úsporu až 96 000 korun. To však v plné výši využijí jen ti, kteří si vezmou hypotéku kolem sedmi milionů.

„Měsíční splátka u takové hypotéky by při dvacetileté splatnosti činila více než 43 tisíc korun,“ říká tiskový mluvčí Raiffeisenbanky Tomáš Kofroň. Praktická rada pro ty, kdo odpočet chtějí uplatnit: klient musí daňové přiznání podat sám, použije formulář typu A.

Druhou možností, jak dostat peníze od státu, je dvěma procenty úročený úvěr od Státního fondu rozvoje bydlení. Jeho maximální výše je 300 tisíc korun, splatnost 20 let a lze jej kombinovat s hypotékou od komerčních bank. Půjčka je určena mladým lidem do 36 let věku – manželům nebo rodičům nezletilých dětí. Kupovaný či stavěný byt není omezen velikostí, žadatel nesmí být majitelem jiné nemovitosti. Informace a formulář žádosti je možno najít na www.sfrb.cz.

Existuje i státní podpora pro mladé lidi do 36 let, kteří si kupují starší bydlení. Řídí se nařízením vlády 249/2002 Sb. Klienti podle něho mohou sice podat žádost, ale výše podpory je momentálně nulová. Co to znamená? Kdo o podporu požádá, může doufat, že stoupne průměrná úroková sazba poskytnutých hypoték na pět procent a podpora bude poskytnuta. Pravděpodobnost takového nárůstu však není příliš velká. Druhou vadou na kráse je to, že banky si za smlouvy se státní podporou berou vyšší poplatky.