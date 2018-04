Stát nebude dotovat hypotéky na nové byty

"U hypotéky jeden milion korun by se při zrušení příspěvku měsíční splátka zvýšila zhruba o 600 až 800 korun," konstatoval předseda představenstva Wüstenrot hypoteční banky František Pavelka.

Státní podpora závisí na výši tržních sazeb z čerpaných hypoték, a pokud klesnou v daném roce pod hranici sedmi procent, podpora se od února následujícího roku přestává vyplácet. "Podle našich propočtů lze očekávat, že se podpora skutečně zruší," uvedl ředitel řízení obchodu České spořitelny Jiří Škorvaga.

V takovém případě by od února 2003 zůstala podpora pouze ve formě odpočtu úroků z hypoték od základu pro výpočet daně z příjmu a u lidí do 36 let navíc dvouprocentní dotace při koupi starších bytů.

Banky se snaží na poslední chvíli ještě zlákat více klientů za současných výhodnějších podmínek. Například právě Česká spořitelna snížila roční sazbu z hypotéky pevnou po dobu pěti let o 0,2 procenta na 5,4 procenta. "Aby lidé získali podporu při koupi nového bytu, museli by začít čerpat hypotéku do konce ledna příštího roku," dodal Škorvaga.

Zvýšení měsíční splátky o několik set korun při zrušení jednoprocentní dotace by nemělo mít velký vliv na to, zda si zájemci ještě budou moci hypotéku dovolit. "Většina bank při hodnocení platební schopnosti klienta už s touto podporou nepočítala, protože tušily, že sazby prolomí hranici sedmi procent," uvedl Pavelka.

Ačkoliv je model pro stanovení výše státní podpory hypoték neúprosný, existují šance, že by došlo k jeho změně. Určitý plán chystá ministr pro místní rozvoj Pavel Němec. "Podporu hypoték považujeme za standardní nástroj. Naším záměrem je sjednotit podporu na staré i nové byty a vypustit omezení do 36 let. Chtěli bychom, aby systém podporoval všechny, kteří si na hypotéku pořídí první vlastní bydlení," uvedl mluvčí ministerstva Petr Dimun.

Záměr je zatím ve stadiu příprav, a proto není jasné, v jaké výši by sjednocená podpora měla být. Podle Pavelky by byl princip podpory "prvního bydlení" spravedlivější a více by odpovídal zvyklostem v některých zemích Evropské unie.

Hypotéky se s poklesem úrokových sazeb stávají stále oblíbenější a v letošním roce došlo k jejich rekordnímu nárůstu. Od ledna do září poskytly banky 14 795 hypoték, což je zhruba o pět set více než za celý rok 2001.

"Letošní rok je skutečně rekordní a v příštím roce se možná takový boom nebude opakovat. Na druhou stranu si lidé na hypotéky čím dál více zvykají a banky se snaží schvalovací procedury zjednodušovat," soudí Pavelka. Celkově má v Česku hypoteční úvěr na novou či starší nemovitost 60 tisíc lidí. Nejčastěji si klienti půjčují částky kolem 1,1 milionu korun.