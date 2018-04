Stát nechce platit klientům padlých makléřů

Ve fondu najednou chybějí dvě a půl miliardy korun a stát už půjčovat nechce. Desetitisíce investorů nyní musí počítat s tím, že na náhradu budou čekat třeba i dvacet let. "Vzhledem ke značným nárokům na rozpočet, doporučujeme povinnost půjčovat vypustit ze zákona," říká návrh, který včera projednávala vláda, ale zatím nerozhodla.

Problém je v tom, že Garanční fond vznikl jako instituce neschopná samofinancování. Letos do něj obchodníci přispěli necelými šesti miliony korun. Ty už zkonzumovalo symbolické zahájení výplat těm, kteří přišli o peníze v Private Investors, a provoz fondu.

Kampeličkáři ano, a my nic?

"Ve frontě" už v tuto chvíli stojí také klienti Finnexu, KTP Quantum, Profinu CB a firmy Bradley, Rosenblatt & Comp. Nároky na fond se již vyšplhaly na 2,5 miliardy. Fond žádá od vlády 170 milionů, polovinu z toho, co letos potřebuje. Druhou půlku musí sehnat jinde. "Je to neřešitelné, žádná banka nám nic nedá. Když stát nepůjčí peníze, klienti budou čekat navždy," říká šéf fondu Jiří Korb.

Ministerstvo financí ví, že vyhovět musí. "Těch 170 milionů musíme najít, ale určitě to nebude letos celé," říká ředitel odboru finančního trhu a bankovnictví Jiří Špička. Pokud povinnost státu půjčovat peníze zanikne, budou fond muset plnit jen obchodníci. Jenže ti odmítají platit ztráty makléřů, kteří mohli zpronevěřit stamiliony kvůli špatným zákonům i tomu, že Komise pro cenné papíry některé neuhlídala.

"Je nepředstavitelné, aby tak velké staré díry platili brokeři. Fond byl nastaven špatně. Nemá odpovídat za pyramidové hry typu KTP Quantum," říká Petr Koblic z CA-IB, člen správní rady fondu.

Obchodníci i Garanční fond mají proti státu ještě další argument. Za krachy kampeliček totiž stát zaplatil přes sedm miliard, které se mu nikdy nevrátí. "Je to schizofrenní situace. Už více než rok nám říkají, ať vyčkáme, že peníze z Garančního fondu budou, a teď dají ruce pryč," říká Petr Mikysek, advokát čtyř poškozených klientů Private Investors.