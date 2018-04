Stát pomůže klientům Union banky

Podle zdrojů z ministerstva financí je na vkladech v ostravské bance 14,5 miliardy korun. Fond pojištění má nyní k dispozici jen asi 8,5 miliardy. Část sumy potřebné na výplatu vkladů mu tedy chybí.

"Fond by buď mohl dostat od státu půjčku, nebo garance k tomu, aby mohl vydat dluhopisy," naznačil zdroj možné řešení. Z fondu pojištění vkladů mohou klienti dostat vyplaceno 90 procent svých vkladů, maximálně však 790 tisíc korun.

Krachující banka láká vyhládlou konkurenci

Zatímco vedení Union banky vymýšlí poslední plány, jak odvrátit její rychle se blížící konec, konkurenti chtiví její pobočkové sítě se chystají vyzobávat rozinky. "Samozřejmě, že se na to díváme," řekl šéf pražské Raiffeisenbank Kamil Ziegler.

Dcera rakouské banky projevovala o Union banku zájem už léta. "Za tu dobu se situace výrazně změnila, dneska jde o to, že se výrazně větší banka dívá na menší a taky jsou jiné podmínky," řekl Ziegler.

Kromě Raiffeisenbank by zájem o pobočky Union banky a 250 tisíc klientů mohla mít také italská UniCredito, která nedávno ovládla Živnostenskou banku. Také se mluví o možném zájmu Citibank, HSBC, HVB Banky nebo J & T Banky.

Konec banky se blíží

Union banka má týden na to, aby se vyjádřila k tomu, že s ní Česká národní banka zahájila správní řízení o odnětí bankovní licence. Konec banky se však zdá neodvratný. Premiér Vladimír Špidla podpořil rozhodnutí ministra financí Bohuslava Sobotky, který odmítl sypat státní peníze do nejistého projektu. Italská firma Invesmart, která Union banku ovládá, žádala po státu 1,7 miliardy korun.

Centrální banka s největší pravděpodobností odejme licenci počátkem března. Akcionáři banky by pak měli rozhodnout, jestli banka půjde do konkurzu nebo do likvidace. A pak by přišel na řadu i rozprodej jejího majetku včetně pobočkové sítě.

"Očekávám zájem tak čtyř až pěti dravců, protože toto může být poslední levná šance, jak skokově zvýšit podíl na trhu," řekl zahraniční bankéř. Zájem o licenci k provozování banky nelze očekávat.

Postupný krach Union banky zvedl ze židlí lidi z GE Capital Bank a Živnobanky. Oba domy již lákají klienty Union banky na zvýhodněné úvěry a po určitou dobu zdarma vedené účty. Živnobanka dokonce otevřela část poboček i přes víkend.

Výplata vkladů bude včas

Stát připravuje klientům Union banky úlevy. Těm, kteří v bance měli veškeré finanční prostředky, a proto nebudou schopni platit například daně, hodlá počkat do doby, než získají peníze z Fondu pojištění vkladů. To slíbil premiér Vladimír Špidla v polední televizní debatě na TV Nova. Česká správa sociálního zabezpečení zase řeší situaci asi dvou a půl tisíce důchodců s penězi na zablokovaných účtech.

Stát je podle zdrojů z ministerstva financí připraven zajistit, aby měl pojistný fond včas dostatek peněz. Zatím mu chybí asi pět z potřebných zhruba 14 miliard korun. Většina lidí by měla ztratit deset procent vkladů, protože jinak se vejdou do maximálního limitu 790 tisíc korun. Podle Špidly je v bance jen něco málo přes 100 klientů, jejichž vklady převyšují milion korun.

Bankovní dohled zaspal

K ostré kritice poslanců ODS, podle nichž přispěla Česká národní banka ke krachu Union banky svou liknavostí, se opatrně přidal i premiér Špidla. Jistou míru odpovědnosti nese bankovní dohled, protože podle Špidly lze diskutovat o tom, jestli neměla být bance odebrána licence dříve.

Odpovědi na otázku, zda zvažuje odvolání guvernéra Zdeňka Tůmy (pravomoc má dočasně předseda sněmovny Lubomír Zaorálek - ČSSD), se premiér vyhnul. Špidla uvedl, že to je věc nového prezidenta, ale pokud by se jeho volba prodloužila, bude pak celou záležitost analyzovat a vyvodí odpovídající důsledky.

Mluvčí centrální banky Alice Frišaufová odpovědnost svého vedení odmítla. Za hospodaření Union banky jsou podle Frišaufové odpovědni akcionáři a centrální banka a bankovní dohled nemohou zasahovat do soukromého podnikání.

