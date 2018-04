Stát přitvrdil, od ledna šetří na vdovských a vdoveckých důchodech

Muž, 38 let, ovdoví. Po manželce má nárok na vdovecký důchod, jelikož ke dni úmrtí splnila podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod. Protože muž pečuje o nezaopatřené dítě, vdovecký důchod mu náleží i po uplynutí doby jednoho roku. Výplata důchodu se zastaví v okamžiku, kdy již dítě nelze podle zákona považovat za nezaopatřené, tj. nejčastěji při ukončení soustavné přípravy studiem na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let.